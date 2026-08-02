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Tehnološki gigant Meta napravio je još jedan drastičan korak u transformaciji svojih društvenih mreža iz prostih mesta za druženje u masovne digitalne tržnice. Zvaničnim lansiranjem potpuno nove aplikacije pod nazivom Seller, kompanija Marka Zakerberga ponudila je sveobuhvatno softversko rešenje namenjeno malim i srednjim preduzetnicima, trgovcima i svima koji prodaju robu i usluge putem interneta.

Ovaj potez dolazi kao direktan odgovor na rastuće zahteve stotina hiljada prodavaca koji su do sada svoje poslovanje vodili ručno kroz privatne poruke, objave i komentare na društvenim mrežama.

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Svi kupci sa Fejsbuka i Instagrama na jednom mestu

Glavna snaga nove aplikacije "Seller" leži u njenoj dubokoj integraciji sa dve najpopularnije platforme na svetu - Fejsbukom i Instagramom. Umesto da prodavci gube vreme prebacujući se iz jedne aplikacije u drugu, novi softver objedinjuje sve upite, poruke i narudžbine u jedan centralizovani komandni centar.

Kada vam kupac pošalje upit u inbox na Instagramu ili ostavi komentar ispod proizvoda na Fejsbuk stranici, sve te komunikacije slivaju se u jedinstveni interfejs aplikacije Seller, čime se vreme odziva smanjuje na minimum.

Automatizacija prodaje i upravljanje zalihama

Aplikacija "Seller" ne služi samo za dopisivanje sa kupcima, već funkcionise kao pravi mali poslovni softver prilagođen pametnim telefonima. Prodavci kroz nju mogu u realnom vremenu da prate stanje na skladištu, dodaju nove artikle, menjaju cene i kreiraju digitalne kataloge koji se automatski osvežavaju na svim povezanim profilima.

Pored toga, ugrađeni su i automatski odgovori na najčešća pitanja o ceni, dimenzijama i dostavi, što trgovcima omogućava da zaključuju prodaje čak i dok spavaju.

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Brža naplata i integracija sa kurirskim službama

Jedan od najvećih problema onlajn prodaje na društvenim mrežama bilo je komplikovano ugovaranje načina plaćanja i dostave. Meta je u aplikaciju "Seller" ugradila direktne opcije za generisanje linkova za brzu naplatu, kao i alate za lakše praćenje pošiljki.

Trgovci sada mogu direktno iz poruke sa kupcem poslati račun i pratiti da li je paket preuzet, čime se uveliko smanjuje rizik od nepreuzetih pošiljki i prevara sa obe strane.

Direktna trgovinska borba sa TikTokom i Šopifajem

Lansiranjem ove aplikacije, Meta ulazi u direktan okršaj sa platformama poput Šopifaja (Shopify), ali i sa sve popularnijom opcijom TikTok Shop koja agresivno osvaja mlađu populaciju.

Zakerbergov plan je jasan: zadržati korisnike i trgovce unutar sopstvenog ekosistema. Umesto da preduzetnici plaćaju skupe spoljne sajtove za onlajn prodavnice, Meta im nudi besplatno ili izuzetno povoljno rešenje koje koristi već postojeću publiku sa Fejsbuka i Instagrama.

Foto: printscreen YT

Šta nova aplikacija znači za male biznise u Srbiji?

Za hiljade malih brendova, zanatlija, krojača, lokalnih proizvođača hrane i trgovaca u Srbiji koji poslovanje baziraju upravo na Instagram i Fejsbuk stranicama, aplikacija "Seller" donosi ogromno olakšanje.

Dosadašnje vođenje evidencije u sveskama ili Eksel tabelama zamenjuje se automatizovanim sistemom, što će i domaćim preduzetnicima omogućiti da drastično skrate vreme potrebno za obradu porudžbina i podignu svoj biznis na profesionalan nivo.

Početak nove ere digitalne trgovine

Lansiranje aplikacije "Seller" samo je zapravo potvrda trenda u kom granica između društvenih mreža i e-trgovine potpuno nestaje.

Meta je izgrađivanjem novih alata jasno stavila do znanja da Fejsbuk i Instagram više nisu samo mesta za deljenje fotografija i statusa, već pokretači globalne mikro-ekonomije u kojoj svako sa pametnim telefonom može postati uspešan trgovac.