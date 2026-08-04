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Popularna aplikacija za razmenu poruka WhatsApp, u vlasništvu kompanije Meta, u ponedeljak je iznenada, bez ikakve prethodne najave, više naloga korisnika, uključujući i one koji se koriste u Indiji, stavila u status "na proveru" u trajanju od 24 sata. Za milione ljudi koji svakodnevno koriste ovu aplikaciju za posao, porodicu i privatnu komunikaciju, prekid je stigao potpuno neočekivano, usred obične večeri.

Aplikacija je u tom periodu korisnicima blokirala sve svoje funkcije, ostavljajući ih bez mogućnosti da šalju ili primaju poruke, pozive ili bilo kakav drugi sadržaj. Talas žalbi na društvenim mrežama usledio je gotovo trenutno, dok su pogođeni korisnici pokušavali da shvate šta se zapravo dogodilo i da li će uopšte povratiti pristup svojim nalozima.

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Trenutak kada je aplikacija prestala da radi

Korisnici su prekid rada primetili oko osam uveče po lokalnom vremenu, u trenutku kada se niko od njih tome nije nadao. Umesto uobičajenog interfejsa za slanje poruka, na ekranu se iznenada pojavljivala poruka da je nalog stavljen na proveru, sa naznačenim datumom zahteva 3. avgust 2026.

U samoj poruci se navodilo da se proverava aktivnost naloga i podaci o uređaju kako bi se utvrdilo da li su u skladu sa uslovima korišćenja usluge, a rezultat provere korisnici su trebalo da dobiju u roku od 24 sata. Za mnoge je ova formulacija delovala nedovoljno jasno, s obzirom na to da nije bilo naznaka šta je tačno pokrenulo proveru njihovog naloga.

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Šta je aplikacija ponudila kao objašnjenje

Ispod poruke o proveri, aplikacija je korisnicima nudila dodatne opcije za informisanje, uključujući link ka uputstvima o odgovornom korišćenju usluge, kao i posebnu sekciju posvećenu postupku u slučaju ukradenog telefona ili naloga. Ovakav izbor opcija ostavljao je utisak da kompanija sumnja na zloupotrebu ili bezbednosni incident, iako to nigde nije bilo eksplicitno potvrđeno.

Za korisnike kojima je nalog neophodan za svakodnevno poslovanje, ovakva nejasna objašnjenja predstavljala su dodatni izvor frustracije, budući da nisu mogli da utvrde da li je razlog tehnička greška, sumnja na prevaru ili nešto sasvim treće.

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Kompanija priznaje da greške nisu retkost

Predstavnik kompanije Meta je, komentarišući situaciju, izjavio da tim stalno radi na tome da preduhitri one koji pokušavaju da zloupotrebe uslugu, te da se nalozi blokiraju kako bi ostali korisnici bili zaštićeni od zloupotreba. Dodao je da ponekad dođe do greške u tom procesu, ali da se tada kompanija trudi da problem otkloni što je pre moguće kako bi pogođeni korisnici mogli ponovo da koriste aplikaciju.

Ovakvo priznanje, iako iskreno, malo je značilo korisnicima koji su u tom trenutku ostali odsečeni od komunikacije bez jasnog roka ili garancije da će njihov nalog zaista biti vraćen. Za mnoge od njih, aplikacija predstavlja osnovni kanal komunikacije, što je dodatno pojačalo osećaj hitnosti u traženju rešenja.

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Korisnici na društvenim mrežama podelili slične žalbe

Brojni korisnici objavili su snimke ekrana sa porukama o grešci, žaleći se na iznenadno onemogućavanje naloga bez ikakvog prethodnog objašnjenja. Jedan korisnik je naveo da mu je nalog deaktiviran bez objašnjenja, da je već podneo žalbu, ali da stranica za proveru i dalje prikazuje samo generičku poruku o proveri u roku od 24 sata, uz apel za hitnu pomoć.

Drugi korisnik na mreži X napisao je da mu je nalog iznenada onemogućen bez ikakvog upozorenja, dodajući da koristi isključivo zvaničnu aplikaciju i da njegov posao zavisi od WhatsApp-a, uz komentar da je ovakav potez bio potpuno nepotreban. Slični komentari nastavili su da se pojavljuju tokom večeri, ukazujući na to da problem nije bio izolovan slučaj, već je pogodio širi krug korisnika istovremeno.