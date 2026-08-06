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Netflix 4K prikaz sada je dostupan i u Google Chrome pregledaču na Windows računarima, čime je konačno uklonjeno ograničenje koje je godinama primoravalo korisnike da za gledanje sadržaja u najvišem kvalitetu koriste isključivo Microsoft Edge. Ova promena predstavlja značajan pomak za sve one koji Chrome koriste kao svoj primarni pregledač i koji su do sada morali da prebacuju sadržaj na drugu platformu samo zbog kvaliteta reprodukcije.

Prema objavi korisnika Saurax-a na mreži X, Netflix podržava 4K reprodukciju počevši od Chrome verzije 117, uključujući i sve novije verzije pregledača. Uz objavu je podeljen i snimak ekrana koji potvrđuje da Ultra HD sadržaj zaista funkcioniše u Google pregledaču, što ranije za veliku većinu korisnika jednostavno nije bilo moguće.

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Uslovi koji moraju biti ispunjeni

Sama promena ne znači da će svaki korisnik automatski dobiti pristup 4K rezoluciji čim ažurira pregledač - Netflix i dalje proverava čitav niz softverskih i hardverskih uslova pre nego što aktivira prikaz u najvišem kvalitetu. Neophodan je potpuno ažuriran Windows 11 operativni sistem, kao i aktivna Netflix Premium pretplata, budući da niži planovi ne omogućavaju Ultra HD prikaz.

Kada je reč o hardveru, podržane su grafičke kartice poput Nvidia GeForce GTX 1050 i novijih modela, zatim AMD Radeon RX 400 serije i novijih GPU uređaja, kao i kompatibilni Intel i AMD procesori. U zavisnosti od konkretne konfiguracije računara, korisnicima će možda biti potrebno da instaliraju i dodatak Microsoft HEVC Video Extensions, jer bez odgovarajuće podrške za video-dekodiranje Chrome neće moći da reprodukuje sadržaj u punoj 4K rezoluciji.

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Zahtevi koji se tiču ekrana i zaštite sadržaja

Pored samog računara, presudnu ulogu igra i ekran na kom se sadržaj gleda. Netflix zahteva 4K panel sa stopom osvežavanja od 60 Hz, dok svaki spoljni monitor mora da podržava HDCP 2.2 zaštitu sadržaja kako bi 4K prikaz uopšte bio omogućen.

Situacija postaje dodatno složena kada je računar povezan sa više ekrana istovremeno - u tom slučaju svaki aktivni monitor u lancu može da utiče na to da li će se 4K prikaz zapravo i aktivirati. Ova okolnost znači da korisnici sa više povezanih ekrana moraju posebno da vode računa o tome da svi uređaji u lancu ispunjavaju tražene bezbednosne standarde.

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Podešavanja unutar same Netflix aplikacije

Ispunjavanje hardverskih uslova nije jedini korak koji korisnici treba da provere - potrebno je i da unutar Netflix podešavanja kvalitet reprodukcije bude postavljen na opciju Auto ili High. Dodatno, izabrani film ili serija moraju stvarno biti dostupni u 4K Ultra HD formatu, jer ne sadrži sav katalog sadržaj u ovoj rezoluciji.

Ukoliko bilo koji od navedenih uslova nije ispunjen, bilo da se radi o podešavanjima aplikacije, dostupnosti sadržaja ili hardverskim ograničenjima, Netflix će automatski spustiti rezoluciju reprodukcije na nižu vrednost, bez posebnog upozorenja korisniku o razlogu ove promene.

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Ograničenje i dalje postoji na Mac uređajima

Za sada je ova promena ograničena isključivo na Windows računare, dok korisnici Mac uređaja ostaju uskraćeni za ovu pogodnost. Na macOS sistemu Chrome i dalje prikazuje Netflix sadržaj u maksimalnoj rezoluciji od 1080p, što znači da Safari ostaje jedini pregledač koji omogućava punu 4K reprodukciju na kompatibilnim Mac računarima.

Uprkos ovom ograničenju na Apple platformi, za korisnike Windows sistema reč je o važnoj i dugo očekivanoj promeni, jer sada konačno mogu da gledaju Netflix sadržaj u kvalitetu za koji plaćaju pretplatu, a da pritom ne moraju da napuštaju svoj uobičajeni pregledač radi postizanja najboljeg mogućeg iskustva gledanja.