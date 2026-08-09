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Napadi bočnim kanalima (side-channel attacks) deluju znatno podmuklije imajući u vidu da oni ne napadaju sam softver, već pažljivo posmatranju fizičke nuspojave koje kompjuterski hardver stvara dok obavlja svoje svakodnevne operacije.

Da biste lakše razumeli ovaj koncept, zamislite zaključani sef u banci čiju šifru provalnik ne zna i ne može je obiti silom. Međutim, ukoliko provalnik prisloni prst ili osetljivi mikrofon na bravu dok okreće brojčanik, sitni vibracijski klikovi i pauze mogu mu otkriti tačne brojeve kombinacije. Slično tome, računarski čipovi, grafičke kartice i SSD diskovi tokom rada odaju nevidljive signale koji za vešte hakere predstavljaju otvoren prozor u vaše najstrože čuvane tajne.

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Od pionirskih zvučnih ispitivanja do kriptografskog šoka

Ideja da uređaji mogu nesvesno odati podatke nije potpuno nova, ali je njena primena drastično evoluirala. Još 1985. godine holandski istraživač Vim van Ek pokazao je da je moguće uhvatiti i dekodirati elektromagnetne signale koje emituju stari CRT monitori i tako sa udaljenosti videti šta se prikazuje na ekranu.

Pravi prekretnički trenutak u kibernetičkoj bezbednosti dogodio se 1996. godine, kada je kriptograf Pol Koher dokazao da se preciznim merenjem vremena potrebnog čipu da izvrši određenu računsku operaciju mogu rekonstruisati privatni kriptografski ključevi. Nekoliko godina kasnije, Koher i njegove kolege otišli su korak dalje otkrivši da promena u potrošnji električne energije uređaja takođe otkriva tajne podatke, što je zauvek promenilo način na koji inženjeri dizajniraju bezbednosne čipove i pametne kartice.

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Vrste napada: Kako zvuk, vreme i struja odaju vaše tajne?

U svetu računarske bezbednosti danas postoji nekoliko primarnih tipova bočnih kanala koje istraživači i hakeri analiziraju. Vremenski napadi prate milisekudne razlike u obradi podataka; napadi merenjem energije analiziraju fluktuacije u naponu, dok elektromagnetni napadi ispituju nenamerno zračenje sklopa.

Izuzetno fascinantan primer predstavljaju i akustični napadi - stručnjaci su uspeli da snime jedva čujnu visokofrekventnu buku koju komponente matične ploče proizvode pri radu i iz nje uspešno izvuku 4096-bitni tajni ključ. Takođe, moderni računari zavise od takozvanog spekulativnog izvršavanja iliti tehnike gde procesor unapred predviđa i izvršava sledeće korake u kodu kako bi radio brže.

Međutim, 2018. godine procepi nazvani Meltdown i Spectre otkrili su da ta predviđanja ostavljaju merljive tragove u keš memoriji procesora, čime je srušena ključna pretpostavka da su različiti programi na istom čipu potpuno izolovani jedni od drugih.

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Generacijski skok: Hertzbleed, Downfall i Apple GoFetch

Otkrićem Meltdown i Spectre ranjivosti otvorena su vrata za čitav niz novih istraživanja u oblasti čipova. Otkriven 2022. godine, napad nazvan Hertzbleed pokazao je kako se dinamičko menjanje frekvencije procesora (koje služi za štednju baterije i hlađenje) može zloupotrebiti za merenje vremena i krađu tajnih ključeva sa udaljenih servera. Naredne, 2023. godine, otkriven je Downfall koji je pogodio Intelove procesore kroz curenje podataka iz unutrašnjih registara, kao i Zenbleed koji je pogodio AMD Zen 2 arhitekturu.

Nisu ostali imuni ni korisnici Apple uređaja. Godine 2024. objavljen je napad GoFetch, koji je ciljao specifičnu hardversku funkciju Apple-ovih čipova serije M namenjenu predviđanju memorijskih potreba, čime je omogućeno izvačenje kriptografskih ključeva direktno iz bezbednih aplikacija.

Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara Foto: Shutterstock

Procureli pikseli i brzi diskovi: Kada i SSD postane špijun

Istraživanja su otišla znatno dalje od samih centralnih procesora (CPU). Napad nazvan GPU.zip pokazao je kako grafičke kartice mogu iza kulisa odati vizualne tragove kroz način na koji sažimaju podatke o slikama, omogućavajući napadaču da rekonstruiše piksele sa sasvim druge otvorene veb stranice unutar Google Chrome pregledača.

Najnoviji proboj u ovoj oblasti predstavlja napad FROST, koji se fokusira na SSD diskove koji se nalaze u gotovo svim modernim računarima. Istraživači su pokazali da zlonamerna veb stranica može iskoristiti brzi memorijski sistem unutar pregledača i meriti mikro-kašnjenja u odzivu SSD diska. Pošto više aplikacija deli isti medijum za skladištenje, merenjem tih minimalnih zastoja napadač može zaključiti koje druge programe korisnik ima pokrenute ili koje veb lokacije posećuje.

Da li je prosečan korisnik u neposrednoj opasnosti?

Iako zvuče zastrašujuće i filmski, napadi bočnim kanalima i dalje nisu masovno oružje koje svakodnevno ugrožava prosečne korisnike interneta. Razlog leži u tome što su ovi napadi izuzetno kompleksni za izvođenje i zahtevaju visoko stručno znanje i specifične uslove, pa se kibernetički kriminalci i dalje radije oslanjaju na jeftinije i lakše metode poput phishing kampanja, ransomware ucena i krađe klasičnih lozinki.

Ipak, značaj ovih otkrića je merljiv u milijardama dolara. Otkrivanje bočnih kanala primorava gigante poput Intela, AMD-a, Apple-a i Google-a da iz korena menjaju dizajn budućih procesora, bezbednosnih arhitektura u oblaku i veb pregledača, čineći digitalni ekosistem dugoročno otpornijim na nevidljive pretnje.