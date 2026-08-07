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Bugarsko Ministarstvo inovacija i digitalne transformacije saopštilo je da je otkrilo neovlašćeni pristup pojedinim administrativnim mrežama, pri čemu prve informacije ukazuju da je taj pristup mogao trajati godinama, a da to niko u sistemu nije primetio. Otkriće ovakvih razmera automatski otvara pitanje koliko dugo su napadači mogli neometano da prikupljaju podatke i kretati se kroz državnu infrastrukturu, a da ostanu neprimećeni.

Do otkrića je došlo tokom uvođenja novog nacionalnog sistema sajber bezbednosti, što znači da je incident isplivao na površinu upravo u trenutku kada je država pokušavala da unapredi svoju odbranu. Ta okolnost dodatno naglašava koliko su postojeći mehanizmi zaštite bili nedovoljni da na vreme uoče ovako dugotrajan i potencijalno ozbiljan proboj.

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Hitna istraga bez konkretnih odgovora

Vlasti su odmah pokrenule opsežnu tehničku istragu kako bi utvrdile koliko je incident zapravo bio ozbiljan, koje su institucije pogođene i da li su napadači imali pristup osetljivim podacima građana ili državnih sistema. Reč je o procesu koji zahteva detaljnu digitalnu forenziku, jer dugotrajno prisustvo u mreži obično ostavlja tragove razbacane kroz više sistema i vremenskih perioda.

Za sada, međutim, javnost nema mnogo konkretnih odgovora. Ministarstvo nije objavilo koje su tačno administrativne mreže bile zahvaćene niti koje su usluge eventualno kompromitovane, a nije saopšteno ni ko stoji iza neovlašćenog pristupa, niti kada je on tačno počeo. Ova neizvesnost ostavlja i građane i institucije da čekaju dalje korake istrage.

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Ministarstvo obećava transparentnost

U zvaničnom saopštenju navodi se da će nove informacije biti objavljene tek kada istraga potvrdi činjenice, što sugeriše da vlasti žele da izbegnu preuranjene zaključke ili nepotvrđene tvrdnje dok se ne utvrdi puna slika onoga što se dogodilo. Ovakav pristup, iako razumljiv sa stanovišta procedure, ostavlja prostor za nagađanja u javnosti dok se čekaju zvanični nalazi.

Paralelno sa istragom, državne institucije rade na dodatnom jačanju zaštite digitalne infrastrukture i unapređenju nacionalnog sistema sajber bezbednosti. Cilj je ne samo da se sanira trenutni incident, već i da se spreči ponavljanje sličnih proboja u budućnosti, s obzirom na to da je ovaj slučaj pokazao ranjivosti koje su ostale neotkrivene dugi niz godina.

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Istorija sajber incidenata već postoji

Ovo nije prvi veliki sajber incident koji je pogodio Bugarsku. Javnost i dalje pamti masovno curenje podataka iz Nacionalne agencije za prihode (NRA) 2019. godine, kada su procurili lični podaci miliona građana, u jednom od najvećih curenja podataka u istoriji zemlje. Taj događaj je tada izazvao ozbiljnu zabrinutost oko toga koliko su državni sistemi sposobni da zaštite privatnost svojih građana.

Tri godine kasnije, 2022. godine, više ministarstava i državnih institucija bilo je meta velikih DDoS napada koji su privremeno oborili njihove internet servise. Ovi napadi, iako drugačije prirode od curenja podataka, dodatno su ukazali na to da državna digitalna infrastruktura Bugarske već duže vreme predstavlja metu za različite vrste sajber napada.

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Pitanje na koje istraga tek treba da odgovori

Za sada nema potvrde da su ti raniji incidenti - curenje podataka iz 2019. i DDoS napadi iz 2022. - povezani sa sada otkrivenim neovlašćenim pristupom administrativnim mrežama. Ipak, vremenski raspon i ponavljanje ozbiljnih bezbednosnih propusta prirodno nameću pitanje da li postoji šira, dugoročnija ranjivost u državnom sistemu, umesto da je reč o izolovanim, nepovezanim slučajevima.

Upravo je to jedno od ključnih pitanja na koje bi istraga trebalo da odgovori u narednom periodu. Dok se ne utvrde konkretne veze ili razlike između ovih incidenata, ostaje otvoreno pitanje koliko je bugarska digitalna infrastruktura zaista bezbedna i koliko dugo bi se slični propusti mogli odvijati neprimećeno da nije došlo do trenutnog otkrića.