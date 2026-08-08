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Operacija bez presedana, za koju američke bezbednosne agencije poput CISA i FBI direktno optužuju hakerske grupe povezane sa iranskom Revolucionarnom gardom (IRGC), targetirala je sisteme za upravljanje vodom i otpadnim vodama u nekoliko američkih saveznih država.

Ovaj incident nije predstavljao klasičnu krađu podataka ili finansijsku ucenu, već direktan pokušaj ometanja rada vitalnih industrijskih kontrolnih sistema koji snabdevaju stanovništvo pijaćom vodom, što je uzbunu u Vašingtonu podiglo na najviši nivo.

Kako je izveden napad?

U centru napada našli su se takozvani PLC uređaji (Programmable Logic Controllers) i SCADA sistemi koji služe za daljinsko praćenje i upravljanje pumpama, pritiskom i doziranjem hemikalija u postrojenjima za preradu vode. Hakeri su iskoristili bezbednosne propuste u industrijskoj opremi koja je bila direktno povezana na internet bez adekvatne zaštite, dvostruke autentifikacije ili sa fabrički ostavljenim, podrazumevanim lozinkama.

Kada su preuzeli kontrolu nad ekranima opreme u pojedinim komunalnim preduzećima, napadači su ostavili političke poruke i privremeno izbacili automatizovane sisteme iz funkcije, primoravši inženjere da pređu na ručno upravljanje postrojenjima.

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Zbog čega je vodovodni sektor najranjivija karika?

Sektor vodosnabdevanja smatra se najslabijom karikom unutar kritične infrastrukture mnogih država jer se sastoji od hiljada malih, lokalnih preduzeća koja raspolažu skromnim budžetima za kibernetičku bezbednost. Za razliku od finansijskog sektora ili telekomunikacija koji ulažu milijarde evra u zaštitu mreža, lokalni vodovodi često koriste stare kompjuterske sisteme koji godinama nisu ažurirani.

Stručnjaci upozoravaju da je u ovakvim postrojenjima tehnologija automatizacije uvođena radi smanjenja troškova i lakšeg upravljanja, ali bez prethodnog planiranja odbrane od zlonamernih upada sa mreže.

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Nacionalna bezbednost na testu

Srećom po stanovništvo, u ovom talasu napada nije došlo do hemijskog zagađenja pijaće vode niti do dugačkih prekida u snabdevanju, jer su bezbednosni protokoli u samim postrojenjima brzim prebacivanjem na ručni režim sprečili veću štetu. Međutim, zvaničnici iz CISA-e ističu da je sama činjenica da je strano telo uspelo da pristupi kontrolnim sistemima ozbiljno upozorenje za sve državne organe.

Scenario u kojem bi hakeri mogli promeniti nivoe hlora u vodi ili iznenadnim zatvaranjem ventila izazvati pucanje cevovoda više nisu domen naučne fantastike, već realna opasnost na koju inženjeri moraju da računaju.

Širi trend: Hibridni ratovi i asimetrični sukobi

Sajber-napadi na infrastrukturu postali su ključno oružje u ratovanju modernog doba jer omogućavaju državama i sponzorisanim grupacijama da nanesu ozbiljnu štetu protivniku uz minimalne troškove. Pored Irana, u bezbednosnim izveštajima kao vodeći akteri u ovoj oblasti redovno se pominju i Rusija, Kina i Severna Koreja.

Strategija ovih državnih hakerskih kolektiva jeste da u mirnodopskim uslovima "inficiraju" kritične mreže rivalskih zemalja i ostave skrivene ulaze (backdoors), kako bi u slučaju geopolitičke eskalacije mogli izdaleka paralisati energetski ili saobraćajni sistem.

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Globalni alarmi i lekcije za ostale države

Slučaj napada na američke vodovode poslužio je kao oštar poziv na buđenje svim evropskim i regionalnim državama da hitno revidiraju bezbednost sopstvenih komunalnih mreža. Evropska unija je već pooštrila regulative kroz direktivu NIS2, koja obavezuje sve operatere ključnih usluga da primene najstrože standarde enkripcije i kontrole pristupa.

Iako se ratovi i dalje vode tradicionalnim oružjem na frontovima, ključne bitke za stabilnost modernog društva sve više se odvijaju nevidljivo, u linijama koda i na mrežnim ruterima. Napadi na vodovodne sisteme jasno pokazuju da digitalna transformacija nosi sa sobom i ogromne rizike ukoliko je ne prati jednako brzi razvoj bezbednosnih sistema.

Zaštita pijaće vode, strujne mreže i zdravstvenih ustanova od sajber-upada u narednoj deceniji više neće biti samo tehničko pitanje IT službi, već jedan od primarnih stubova nacionalne bezbednosti svake suverene države.