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Najnovija tehnološka revolucija stiže iz laboratorija vodećih proizvođača automobilskih komponenata, koji su predstavili novu generaciju pametnih, elektrohromatskih stakala sa integrisanim providnim solarnim ćelijama. Ova pametna stakla ne samo da se automatski zatamnjuju pod uticajem sunčevog zračenja i sprečavaju ulazak toplote u auto, već istovremeno prikupljaju svetlost i pretvaraju je u čistu električnu energiju.

Ovaj inženjerski poduhvat označava kraj ere klasičnih tamnih folija i otvara potpuno novo poglavlje u kom vetrobrani i panoramski krovovi postaju nevidljivi generatori struje za vaše vozilo.

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Kako funkcioniše elektrohromatsko staklo: Zatamnjenje na dodir dugmeta

Osnova ove tehnologije leži u specijalnim elektrohromatskim slojevima i mikroskopski tankim folijama sa tečnim kristalima koji se nalaze ugrađeni između dva sloja kaljenog stakla. Kada na staklo ne deluje električni napon, kristali su raspoređeni tako da propuštaju maksimalnu količinu svetlosti, čineći staklo potpuno providnim.

Međutim, čim senzori prepoznaju jako sunčevo zračenje ili vozač pritisne komandu na ekranu, mali impuls menja položaj kristala u staklu. U roku od samo nekoliko sekundi, prozori i panoramski krov menjaju nivo providnosti od potpuno prozirnog do tamnog, blokirajući do 99% štetnog ultraljubičastog (UV) i infracrvenog zračenja.

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Providne solarne ćelije: Krov koji sam puni bateriju dok stojite na semaforu

Ono što ovu novu generaciju pametnih stakala odvaja od dosadašnjih rešenja jeste integracija fotonaponskih ćelija na bazi perovskita ili organskih polimera koji su potpuno nevidljivi za ljudsko oko. Ova mikroskopski tanka solarna mreža postavljena je preko cele površine stakla i sposobna je da prikuplja nevidljivi spektar svetlosti (UV i infracrvene zrake).

Energija koja se na taj način prikupi provodi se do pomoćne baterije u automobilu, pruživši besplatnu struju za napajanje ključnih elektronskih sistema u vozilu bez trošenja goriva ili glavne pogonske baterije.

Zaboravite na rernu na točkovima: Klima uređaj radi i dok je auto ugašen

Jedna od najvećih prednosti ove kombinovane tehnologije jeste njena primena dok je automobil parkiran na direktnom suncu. Zahvaljujući energiji koju stakla sama generišu iz sunčeve svetlosti, pametni kontroler u automobilu može držati aktiviranu ventilaciju i sistem za kruženje vazduha čak i kada je motor potpuno ugašen.

Kada se vratite u auto parkiran na tropskoj žegi od 40 stepeni, kabina vas neće dočekati kao vrela rerna, već sa prijatnom temperaturom, čime se izbegava šok za organizam i drastično smanjuje potrebe da klima uređaj radi na maksimumu čim upalite motor.

Foto: Elena Nazarova / Alamy / Profimedia

Manja potrošnja goriva i veći domet za električna vozila

Smanjenje unutrašnje temperature kabine za samo nekoliko stepeni donosi ogromne uštede u potrošnji energije. Kod klasičnih benzinskih i dizel automobila, ređe i umerenije korišćenje klima uređaja direktno smanjuje potrošnju goriva, dok kod električnih vozila donosi ključnu prednost - drastično povećanje dometa sa jednim punjenjem.

Auto-analitičari procenjuju da pametna stakla sa solarnim napajanjem mogu produžiti letnji domet električnih automobila za čak 10 do 15 procenata, jer se znatno manje energije iz glavne baterije troši na rashlađivanje kabine tokom vožnje.

Bezbednost na prvom mestu: Bez odsjaja i sa boljom vidljivošću noću

Pored toplotne izolacije i uštede energije, pametna stakla značajno podižu nivo bezbednosti tokom vožnje. Ugrađeni senzori u realnom vremenu prilagođavaju zatamnjenje vetrobranskog stakla u zavisnosti od položaja sunca, čime se u potpunosti eliminiše opasno zaslepljivanje vozača pri ranom jutarnjem ili zalaznom suncu.

Foto: Bailey-Cooper Photography / Alamy / Profimedia

Takođe, za razliku od fiksno zatamnjenih folija koje noću smanjuju preglednost i povećavaju rizik od nesreće, pametno staklo se u uslovima smanjene vidljivosti automatski vraća u potpuno prozirno stanje, pružajući vozaču kristalno čist pogled na kolovoz.

Zaključak: Standard opreme koji menja izgled automobilske industrije

Pametna elektrohromatska stakla sa solarnom funkcijom trenutno ulaze u serijsku proizvodnju kod modela visoke i premijum klase, ali stručnjaci predviđaju da će zbog masovne proizvodnje u narednih nekoliko godina postati standardni deo opreme i u pristupačnijim vozilima.

Sve u svemu, možemo zaključiti da je kombinacija napredne nauke i ekološke održivosti još jednom pokazala da automobil budućnosti nije samo prevozno sredstvo od tačke A do tačke B, već pametni ekosistem koji se aktivno prilagođava vremenskim uslovima i sam sebe snabdeva energijom.