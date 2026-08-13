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Kupovinom jednog telefona, dobijate dva pametna uređaja za svakodnevicu – Xiaomi ovog avgusta donosi posebnu letnju ponudu koja spaja napredne mobilne tehnologije i praktično rešenje za dom. Uz kupovinu jednog od tri odabrana modela telefona - Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro ili REDMI Note 15 Pro+ 5G, kupci na poklon dobijaju Xiaomi Smart Air Fryer od 6.5L.

Bez obzira na to da li prednost dajete naprednim Leica sistemima kamera, snažnim performansama i baterijama velikog kapaciteta Xiaomi 17T serije ili kameri od 200 MP, AMOLED ekranu i brzom punjenju modela REDMI Note 15 Pro+ 5G, izbor možete prilagoditi svojim potrebama i svakodnevnom ritmu. Xiaomi 17T Pro: svaki detalj ostaje u fokusu

Xiaomi 17T Pro predvodi letnju ponudu kao model namenjen korisnicima koji od telefona očekuju napredne mogućnosti kreiranja sadržaja i visoke performanse u svakodnevnom radu. Njegov profesionalni sistem trostruke Leica kamere čine glavna kamera od 50 MP sa Light Fusion 950 senzorom i optičkom stabilizacijom, periskopski teleobjektiv od 50 MP sa 5x optičkim zumom i ultraširokougaona kamera od 12 MP. AI Ultra Zoom doseže do 120x, dok video-snimanje do 4K pri 60 kadrova u sekundi pruža dodatnu slobodu za beleženje koncerata, putovanja i dinamičnih scena. Multimedijalni sadržaj dolazi do punog izražaja na 6,83-inčnom ekranu sa frekvencijom osvežavanja do 144 Hz i maksimalnom osvetljenošću od 3.500 nita za glatke prelaze između aplikacije i neometano korišćenje po jakom suncu. Za brz i stabilan rad zadužen je MediaTek Dimensity 9500 procesor uparen sa 12GB radne i 512GB interne memorije, dok baterija kapaciteta 7.000 mAh podržava 100 W žično i 50 W bežično HyperCharge punjenje. Xiaomi 17T: Leica fotografija u kompaktnijem formatu Xiaomi 17T donosi veliki deo fotografskih mogućnosti Pro modela u kompaktnijem kućištu. Profesionalni sistem trostruke Leica kamere objedinjuje glavnu kameru od 50 MP sa Light Fusion 800 senzorom i optičkom stabilizacijom, periskopski teleobjektiv od 50 MP sa 5x optičkim zumom i ultraširokougaonu kameru od 12 MP. Uz AI Ultra Zoom do 120x, korisnici mogu da zabeleže udaljene subjekte, detalje i portrete sa prirodnim bokeh efektom. Telefon je opremljen 6,59-inčnim ekranom sa osvežavanjem od 120 Hz i maksimalnom osvetljenošću od 3.500 nita za neometano korišćenje u svim svetlosnim uslovima. MediaTek Dimensity 8500-Ultra procesor, uparen sa 12GB radne i 512GB interne memorije, pruža brz odziv tokom multitaskinga, obrade fotografija i igranja. Uz to, baterija kapaciteta 6.500 mAh podržava 67 W HyperCharge punjenje, čime uređaj ostaje pouzdan saputnik i tokom dinamičnih letnjih dana. REDMI Note 15 Pro+ 5G: 200 MP za priče bogate detaljima

Za korisnike kojima su važni kamera visoke rezolucije, veliki ekran i brzo punjenje, REDMI Note 15 Pro+ 5G donosi svestranu kombinaciju funkcija.Napredni AI sistem kamera predvodi glavna kamera od 200 MP, namenjena snimanju fotografija sa obiljem detalja i većom slobodom prilikom naknadnog kadriranja uz mnogobrojne opcije prilagođavanja fotografija vašem ukusu. Uređaj ima 6,83-inčni CrystalRes AMOLED ekran 1,5K rezolucije koji pruža oštru i svetlu sliku, zaštićen Corning Gorilla Glass Victus 2 staklom, kao i dva zvučnika sa Dolby Atmos podrškom za živopisani prikaz slike i bogat zvuk tokom gledanja video-sadržaja. Snapdragon 7s Gen 4 procesor obezbeđuje uravnotežene performanse, dok baterija kapaciteta 6.500 mAh i 100 W HyperCharge punjenje omogućavaju brzo vraćanje svakodnevnim obavezama, zabavi i komunikaciji. Sva tri modela pružaju različite odgovore na isto letnje pitanje - kako poneti manje, a pritom zabeležiti i uraditi više. Od udaljenih kadrova i videa visoke rezolucije do brzog multitaskinga, zabave i dugotrajnog korišćenja, Xiaomi letnja ponuda omogućava kupcima da izaberu telefon prema svom ritmu, dok Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L dodatno proširuje vrednost kupovine i povezuje pametnu tehnologiju u pokretu sa praktičnim rešenjima za dom. Promotivna ponuda traje do 31. avgusta 2026. godine kod svih prodajnih partnera, odnosno do isteka zaliha, pa je avgust prava prilika da se napredna tehnologija istovremeno useli i u džep i u dom. *Promotivna ponuda odnosi se na sledeće memorijske konfiguracije: Xiaomi 17T 12 GB + 512 GB, Xiaomi 17T Pro 12 GB + 512 GB i REDMI Note 15 Pro+ 5G 12 GB + 512 GB.