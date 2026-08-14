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Apple je razvio veliki jezički model posebno za kinesko tržište, uz podršku Alibaba Group, tvrde tri osobe upoznate sa projektom. To bi mogao da bude važan zaokret za kompaniju, koja se do sada u Kini oslanjala uglavnom na modele lokalnih tehnoloških partnera kako bi svoje AI funkcije prilagodila tamošnjim pravilima.

Razlog je prilično jasan: Kina je jedno od najvažnijih Appleovih tržišta, ali i jedno od onih na kojima kompanija ima sve veću konkurenciju. Dok domaći proizvođači ubrzano ugrađuju AI funkcije u telefone, Apple je u Kini morao da pronađe drugačiji put nego na svojim drugim velikim tržištima, gde sarađuje sa modelima poput ChatGPT-a.

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Apple Intelligence stiže u Kinu

Apple Intelligence bi u Kini trebalo da bude pokrenut tokom narednih meseci, nakon ažuriranja iOS-a. Za Apple je to važan trenutak jer su korisnici njegovih uređaja na tom tržištu dugo čekali na AI funkcije koje su već dostupne drugde.

Put do lansiranja nije bio jednostavan. Kineska uprava za sajber prostor prošlog meseca je registrovala Appleov generativni AI servis, čime je kompanija dobila regulatorno zeleno svetlo za njegovo uvođenje. Prema ranijim informacijama, kineska verzija Apple Intelligence-a trebalo bi da koristi i Qwen kompanije Alibaba Group, kao i tehnologiju kompanije Baidu. Appleov sopstveni model sada bi mogao da bude još jedan deo te kombinacije.

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Apple i Alibaba šire AI saradnju

Partnerstvo između Applea i Alibaba Group prvi put je javno potvrđeno početkom 2025. godine. Tada je predsednik Alibaba Group Džo Cai rekao da je Apple razgovarao sa više kineskih kompanija pre nego što je izabrao partnera za AI funkcije namenjene kineskom tržištu.

U međuvremenu se saradnja očigledno proširila. Apple sada, prema izvorima, trenira i sopstveni model uz podršku Alibaba Group. Nije poznato koliko bi taj model bio direktno uključen u Apple Intelligence niti kako bi se delio posao između Appleove tehnologije i modela kineskih partnera. Upravo taj deo priče ostaje jedna od najvećih nepoznanica.

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AI postaje važniji za Apple u Kini

Apple je prošle nedelje objavio vodič na kineskom jeziku koji je korisnicima Mac računara u kontinentalnoj Kini objašnjavao kako da povežu Qwen sa Siri i funkcijom Writing Tools. Kompanija je vodič potom uklonila, bez objašnjenja zbog čega, ali je sam potez pokazao koliko se brzo priprema teren za širu upotrebu AI funkcija.

Takva mogućnost nije važna samo za telefone. Apple se na kineskom tržištu suočava sa proizvođačima koji AI sve više predstavljaju kao jedan od glavnih razloga za kupovinu novih uređaja, uključujući računare. Uvođenje naprednih AI funkcija zato bi moglo da bude važno za Appleovu poziciju i van segmenta iPhone-a.

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Apple pokušava da sustigne rivale

Kinesko tržište je posebno važno za Apple, a izostanak AI funkcija na tamošnjim iPhone uređajima već je povezivan sa slabijom konkurentskom pozicijom kompanije. Domaći proizvođači su u međuvremenu ponudili uređaje sa sopstvenim AI asistentima i drugim funkcijama, pa Apple sada pokušava da sustigne deo tog zaostatka.

Sopstveni model mogao bi da mu donese veću kontrolu nad AI iskustvom, ali istovremeno mora da funkcioniše unutar kineskog regulatornog okvira. To Apple stavlja u prilično neobičnu poziciju: kompanija pokušava da zadrži svoju tehnologiju u centru iskustva, dok se istovremeno oslanja na kineske partnere i njihovu infrastrukturu. Koliko će taj model zaista promeniti iskustvo korisnika i kako će se uklopiti sa Qwenom i drugim tehnologijama, za sada nije poznato.