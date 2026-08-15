Pitali su ChatGPT kako će svet izgledati za 50 godina

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Bilo da je reč o sastavljanju poslovnih mejlova, brzinom prevođenju, učenju stranih jezika, obradi fotografija ili planiranju letovanja, generativni četbotovi ušli su u sve pore našeg društva.

Ovaj masovni tehnološki skok više nije samo pretpostavka, već je potkrepljen zvaničnim analizama i statističkim podacima koji pokazuju da je Srbija u potpunosti prihvatila globalni trend digitalne transformacije.

ChatGPT bez prave konkurencije

Kada je reč o izboru alata u našoj zemlji, suparnici nemaju mnogo šanse u borbi protiv servisa kompanije OpenAI. Prema najnovijim podacima platforme Statcounter, ChatGPT drži neverovatnih 84,63 odsto ukupnog tržišnog udela među AI četbotovima u našoj zemlji.

Drugo mesto zauzima Google Gemini sa 6,98 odsto, dok Perplexity (3,35%), Microsoft Copilot (2,62%) i Claude (2,42%) pokrivaju preostali deo kolača.

Na mobilnim telefonima ova dominacija je još drastičnija. Čak 94,13 procenata svih pretraga i razgovora putem AI aplikacija na pametnim telefonima u Srbiji otpada na ChatGPT, što ga čini ubedljivo najpopularnijom pametnom aplikacijom u zemlji.

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Svaka deseta firma koristi AI

Primena veštačke inteligencije u Srbiji nije zadržana samo na nivou zabave ili privatnih potreba. Najnoviji izveštaj Republičkog zavoda za statistiku pokazuje da je 10,1 odsto preduzeća u Srbiji tokom proteklog perioda aktivno implementiralo i koristilo tehnologije veštačke inteligencije u svom svakodnevnom poslovanju.

Iako u našoj zemlji još ne postoji sveobuhvatna pojedinačna evidencija za sve građane, evropski trendovi daju jasnu sliku gde se nalazimo. U Evropskoj uniji preko 32,7 odsto stanovnika redovno koristi generativnu AI. Domaća privreda uglavnom primenjuje AI za automatizaciju tekstualnih zadataka, analizu podataka, korisničku podršku i optimizaciju poslovnih procesa.

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Mladi zavisni od algoritmima: Generacijski jaz na delu

Najveće razlike u prihvatanju novih tehnologija uočljive su među starosnim grupama. Čak 63,8 odsto mladih u uzrastu od 16 do 24 godine aktivno koristi generativne AI alate. Unutar te populacije, 44,2 odsto AI koristi za privatne potrebe, dok čak 39,3 procenata pomoću četbota rešava zadatke vezane za školovanje i formalno obrazovanje.

U starosnoj grupi od 25 do 54 godine udeo korisnika iznosi oko 40 procenata, dok među starijim sugrađanima (od 55 do 74 godine) taj procenat opada na skromnih 14 odsto. Četbotovi za objašnjavanje obimnog gradiva, sažimanje dugačkih tekstova i brzu pretragu naučnih informacija postali su nezaobilazni pomoćni nastavnici srednjoškolaca i studenata u Srbiji.

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Šta najčešće pitamo veštačku inteligenciju?

Detaljne analize globalne i lokalne primene ChatGPT-a otkrivaju da se tek oko 30 odsto ukupne upotrebe odnosi na direktno poslovanje, dok se preostalih 70 procenata upotrebljava van radnog mesta.

Najveći deo razgovora i to skoro tri četvrtine, svodi se na traženje praktičnih životnih saveta, pisanje i prepravljanje raznih tekstova i pretragu informacija u stilu pametnog pretraživača.

U poslovnom okruženju najčešća primena jeste obrada, lektura i stilsko uobličavanje teksta, kao i automatsko prevođenje. Posebno je zanimljivo da je programiranje, iako uvek prva asocijacija na AI, zapravo znatno uža oblast primene u odnosu na pisanje svakodnevnog sadržaja.

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Naročito fascinantan trend među domaćim korisnicima jeste korišćenje ChatGPT-a za fino podešavanje jezika, pravopisa i razumevanje lokalnih fraza. Pošto je srpski jezik bogat pravopisnim finesama, hiljade korisnika svakodnevno traže brzu proveru: "Da li se piše 'uredu' ili 'u redu'?", "Da li je 'ne znam' odvojeno?" ili "Koji je ispravan oblik: 's obzirom na' ili 's obzirom da'?".

Takođe, kada naiđu na komplikovane pravne ugovore, uslove bankarskih kredita ili medicinske nalaze sa latinskim izrazima, Srbi masovno traže od AI-ja: "Objasni mi ovu klauzulu u ugovoru jednostavnim, narodskim jezikom."

Koliko smo spremni da platimo za "pamet"?

Iako su brojevi korisnika impresivni, masovno korišćenje još ne znači i masovnu kupovinu plaćenih naloga. Većina korisnika u Srbiji i dalje izabira besplatne verzije servisa koje pružaju sasvim dovoljne mogućnosti za pisanje, osnovno prevođenje i brze odgovore.

Za plaćene pakete (poput ChatGPT Plus) odlučuju se pre svega profesionalci – napredni programeri, analitičari, naučni radnici i dizajneri kojima su neophodne nerasipajuće performanse, analiza obimnih dokumenata i alati za generisanje visokozahtevnih slika i video-sadržaja.