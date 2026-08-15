ALI ROBOTI NISU BILO KAKVI, VEĆ CELEBRITY!

ALI ROBOTI NISU BILO KAKVI, VEĆ CELEBRITY!

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Kompanija Meta napravila je krupne korake u pravcu integracije naprednih sistema veštačke inteligencije, pretvarajući svoju najpopularniju mrežu u interaktivnu platformu na kojoj korisnici mogu da vode tekstualne razgovore sa specijalizovanim AI asistentima direktno unutar svojih poruka.

Ova funkcionalnost omogućava milionima ljudi širom sveta da u svakom trenutku imaju pri ruci digitalnog asistenta spremanog da odgovori na najrazličitija pitanja, pomogne pri planiranju i organizaciji radnog dana ili generiše kreativne ideje za tekstove, opise slika i putovanja.

Foto: Profimedia

Kako funkcionišu Meta AI likovi i šta sve mogu da urade

Srce ove tehnologije predstavlja sistem Meta AI, razvijen na bazi kompanijinih velikih jezičkih modela iz serije Llama. Meta je u okviru svoje platforme kreirala čitav niz virtuelnih likova sa posebnim "ličnostima" i užim oblastima ekspertize – od savetnika za fitnes i kuvanje, preko digitalnih stručnjaka za video-igre, pa sve do asistenata za kreativno pisanje i prevođenje jezika.

Posebno zanimljiv segment jeste to što su pojedini virtuelni asistenti vizuelno i tematski oblikovani po uzoru na poznate svetske zvezde i javne ličnosti.Svaki od tih likova kreiran je tako da pruža odgovore na specifičan način, prilagođavajući ton i stil pisanja zadatoj ulozi.

Foto: Romain Longieras / AFP / Profimedia

Korak po korak: Kako da započnete razgovor sa AI robotom u DM-u

Proces pokretanja razgovora sa veštačkom inteligencijom na Instagramu izuzetno je jednostavan i ne zahteva instalaciju bilo kakvih dodatnih aplikacija ili eksternih programa. Sve se odvija ugrađeno unutar vašeg postojećeg interfejsa za direktne poruke (Direct Messages).

Da biste započeli razgovor, potrebno je da uđete u sekciju sa porukama u gornjem desnom uglu aplikacije i započnete novu poruku. Izabirom opcije za kreiranje AI četa (Create an AI chat ili pritiskom na Meta AI ikonicu) otvara se katalog sa svim dostupnim virtuelnim sagovornicima, gde jednostavno dodirnete onog sa kojim želite da komunicirate.

Pozivanje veštačke inteligencije u postojeće grupne četove

Pored pojedinačnog razgovora "jedan na jedan", Meta AI poseduje mogućnost da se pridruži vašim postojećim grupnim razgovorima sa prijateljima ili porodicom. Ova opcija je veoma korisna kada u grupi planirate izlazak, zajedničko putovanje ili tražite brzu informaciju oko koje se ne slažete.

Dovoljno je da u polju za unos teksta unutar bilo kog četa ukucate oznaku @MetaAI, a zatim nastavite sa pitanjem (na primer: @MetaAI predloži nam 3 najbolja restorana u centru grada). Bot će pročitati vašu komandu i odgovoriti direktno u grupi tako da svi učesnici mogu videti generisani odgovor.

Foto: Profimedia

Napravite svog sopstvenog bota

Pored asistenata koje je napravila sama Meta, kompanija je lansirala i platformu pod nazivom AI Studio. Ovaj alat pruža mogućnost svim korisnicima, a naročito kreatorima sadržaja i vlasnicima malih biznisa, da sami konfigurišu i naprave svog jedinstvenog AI bota.

Kreatori sadržaja mogu podesiti bota tako da automatski odgovara na najčešća pitanja njihovih pratilaca u privatnim porukama. Bot se može naučiti da odgovara u prepoznatljivom stilu samog autora, čime se olakšava komunikacija sa velikim brojem pratilaca bez potrebe za ručnim kucanjem istih odgovora.

Važne napomene o privatnosti i bezbednosti podataka

Iako je rad sa AI botovima izuzetno koristan i zabavan, stručnjaci za bezbednost na internetu i sama kompanija Meta apeluju na oprez kada je u pitanju deljenje privatnih informacija. Razgovori koje vodite sa veštačkom inteligencijom koriste se za dalje treniranje i poboljšanje kompjuterskih modela.

Iz tog razloga, unutar razgovora sa virtuelnim asistentima nipošto ne bi trebalo deliti osetljive lične podatke poput lozinki, brojeva kreditnih kartica, matičnih brojeva ili poverljivih poslovnih dokumenata. Tretirajte čet sa AI robotom kao javni prostor u kom je bezbednost vaših ličnih informacija uvek na prvom mestu.