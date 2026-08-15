Poleteo najveći električni avion na svetu: Pogledajte grdosiju od 11 tona koja ne troši ni kap goriva
Vazduhoplovna industrija napravila je ogroman i istorijski korak ka potpunoj dekarbonizaciji nakon što je švedsko-američka kompanija Heart Aerospace uspešno izvela prvi probni let svog velikog demonstratora pod nazivom Heart X1. Ovaj događaj zvanično je ušao u istoriju svetske avijacije jer je X1 postao najveća letelica na baterijski pogon koja je ikada odvojila točkove od piste.
Ovaj uspešan poduhvat konačno je dokazao svetskoj javnosti i stručnjacima da moćni električni pogonski sistemi više nisu predviđeni samo za male trenažne avione, bespilotne letelice i eksperimentalne dronove. Tehnologija se razvija znatno brže nego što se predviđalo, otvarajući vrata za konstrukciju pravih putničkih letelica za regionalni saobraćaj.
Detalji istorijskog leta iznad savezne države Njujork
Prvi i ključni test u realnim uslovima obavljen je sa piste međunarodnog aerodroma Plattsburgh International Airport u američkoj saveznoj državi Njujork. Tokom ove pionirske misije, eksperimentalna letelica provela je u vazduhu tačno 27 minuta pod potpunom kontrolom iskusnog test-pilota.
Avion je bez ikakvih problema poleteo, izveo seriju kompleksnih manevara za proveru stabilnosti na visini od oko 335 metara iznad tla, a zatim se glatko i bezbedno spustio nazad na aerodromsku pistu. Četiri velika električna motora tokom ovog leta isporučila su ogromnu snagu od preko jednog megavata.
Džin među električnim letelicama: Impresivne dimenzije
Ono što Heart X1 izdvaja od svih dosadašnjih električnih koncepata jesu njegove masivne dimenzije i težina, koje u potpunosti odgovaraju klasičnim regionalnim elisnim avionima sa unutrašnjim sagorevanjem. Njegova pojava na pisti jasno stavlja do znanja da je reč o ozbiljnoj i moćnoj mašini.
Sa rasponom krila od preko 32 metra, dužinom trupa od 23 metra i ukupnom masom pri poletanju koja prelazi 11,3 tone, ovaj model ubedljivo drži svetski rekord. Svi prethodni baterijski demonstratori izgledali su skromno i patuljasto u poređenju sa ovim tehnološkim gigantom.
"Leteća laboratorija" za razvoj modela ES-30 sa 30 sedišta
Primarni cilj samog modela Heart X1 nije komercijalni prevoz putnika, već uloga visokoosetljive "leteće laboratorije". Inženjeri kompanije koriste ga kako bi u realnim uslovima letenja precizno izmerili aerodinamički otpor, čvrstinu strukture i stabilnost samog baterijskog pogona.
Sva prikupljena iskustva i telemetrijski podaci biće direktno primenjeni na razvoj serijskog regionalnog aviona Heart ES-30, koji će moći da primi 30 putnika. Zbog trenutnih ograničenja u težini baterija, konačni ES-30 koristiće hibridni sistem – baterije za tiho poletanje i kraće letove, a turbogeneratore za duže relacije.
Svetske avio-kompanije već čekaju u redu za narudžbine
Zahvaljujući ogromnom pritisku na avio-industriju da smanji emisiju štetnih gasova i drastično skreše visoke troškove kerozina, Heart Aerospace je privukao ogromnu pažnju vodećih svetskih avio-prevoznika. Interesovanje za kupovinu električnih aviona prevazišlo je sva početna očekivanja investitora.
Giganti poput američke kompanije United Airlines i Air Canada već su uložili novac i unapred rezervisali stotine primeraka ovog aviona za svoje regionalne rute. Nizak nivo buke i drastično jeftinije održavanje električnih motora čine ovaj koncept izuzetno privlačnim za kraće letove između manjih gradova.
Kada možemo očekivati prve komercijalne letove?
Iako su tehnički izazovi koji se tiču gustine energije i težine samih baterija i dalje velika prepreka, napredak je nezaustavljiv. Procesi stroge komercijalne sertifikacije kod vazduhoplovnih vlasti traju godinama, ali kompanija samouvereno ide ka definisanom cilju.
Komercijalni ulazak na tržište i prvi redovni letovi sa putnicima planirani su za 2031. godinu. Uspešan i bezbedan let modela Heart X1 nedvosmisleno je dokazao da vizija o tišim, čistijim i ekološki prihvatljivijim putovanjima iznad naših glava više nije samo naučna fantastika.
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