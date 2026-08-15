Slušaj vest

Vazduhoplovna industrija napravila je ogroman i istorijski korak ka potpunoj dekarbonizaciji nakon što je švedsko-američka kompanija Heart Aerospace uspešno izvela prvi probni let svog velikog demonstratora pod nazivom Heart X1. Ovaj događaj zvanično je ušao u istoriju svetske avijacije jer je X1 postao najveća letelica na baterijski pogon koja je ikada odvojila točkove od piste.

Ovaj uspešan poduhvat konačno je dokazao svetskoj javnosti i stručnjacima da moćni električni pogonski sistemi više nisu predviđeni samo za male trenažne avione, bespilotne letelice i eksperimentalne dronove. Tehnologija se razvija znatno brže nego što se predviđalo, otvarajući vrata za konstrukciju pravih putničkih letelica za regionalni saobraćaj.

Detalji istorijskog leta iznad savezne države Njujork

Prvi i ključni test u realnim uslovima obavljen je sa piste međunarodnog aerodroma Plattsburgh International Airport u američkoj saveznoj državi Njujork. Tokom ove pionirske misije, eksperimentalna letelica provela je u vazduhu tačno 27 minuta pod potpunom kontrolom iskusnog test-pilota.

Avion je bez ikakvih problema poleteo, izveo seriju kompleksnih manevara za proveru stabilnosti na visini od oko 335 metara iznad tla, a zatim se glatko i bezbedno spustio nazad na aerodromsku pistu. Četiri velika električna motora tokom ovog leta isporučila su ogromnu snagu od preko jednog megavata.

Džin među električnim letelicama: Impresivne dimenzije

Ono što Heart X1 izdvaja od svih dosadašnjih električnih koncepata jesu njegove masivne dimenzije i težina, koje u potpunosti odgovaraju klasičnim regionalnim elisnim avionima sa unutrašnjim sagorevanjem. Njegova pojava na pisti jasno stavlja do znanja da je reč o ozbiljnoj i moćnoj mašini.

Sa rasponom krila od preko 32 metra, dužinom trupa od 23 metra i ukupnom masom pri poletanju koja prelazi 11,3 tone, ovaj model ubedljivo drži svetski rekord. Svi prethodni baterijski demonstratori izgledali su skromno i patuljasto u poređenju sa ovim tehnološkim gigantom.

"Leteća laboratorija" za razvoj modela ES-30 sa 30 sedišta

Primarni cilj samog modela Heart X1 nije komercijalni prevoz putnika, već uloga visokoosetljive "leteće laboratorije". Inženjeri kompanije koriste ga kako bi u realnim uslovima letenja precizno izmerili aerodinamički otpor, čvrstinu strukture i stabilnost samog baterijskog pogona.

Sva prikupljena iskustva i telemetrijski podaci biće direktno primenjeni na razvoj serijskog regionalnog aviona Heart ES-30, koji će moći da primi 30 putnika. Zbog trenutnih ograničenja u težini baterija, konačni ES-30 koristiće hibridni sistem – baterije za tiho poletanje i kraće letove, a turbogeneratore za duže relacije.

Svetske avio-kompanije već čekaju u redu za narudžbine

Zahvaljujući ogromnom pritisku na avio-industriju da smanji emisiju štetnih gasova i drastično skreše visoke troškove kerozina, Heart Aerospace je privukao ogromnu pažnju vodećih svetskih avio-prevoznika. Interesovanje za kupovinu električnih aviona prevazišlo je sva početna očekivanja investitora.

Giganti poput američke kompanije United Airlines i Air Canada već su uložili novac i unapred rezervisali stotine primeraka ovog aviona za svoje regionalne rute. Nizak nivo buke i drastično jeftinije održavanje električnih motora čine ovaj koncept izuzetno privlačnim za kraće letove između manjih gradova.

Foto: Profimedia

Kada možemo očekivati prve komercijalne letove?

Iako su tehnički izazovi koji se tiču gustine energije i težine samih baterija i dalje velika prepreka, napredak je nezaustavljiv. Procesi stroge komercijalne sertifikacije kod vazduhoplovnih vlasti traju godinama, ali kompanija samouvereno ide ka definisanom cilju.

Komercijalni ulazak na tržište i prvi redovni letovi sa putnicima planirani su za 2031. godinu. Uspešan i bezbedan let modela Heart X1 nedvosmisleno je dokazao da vizija o tišim, čistijim i ekološki prihvatljivijim putovanjima iznad naših glava više nije samo naučna fantastika.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.