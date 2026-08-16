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WhatsApp će od 8. septembra 2026. godine prestati da podržava Android telefone koji koriste verzije sistema starije od Androida 6.0, što znači da će korisnici uređaja koji su ostali na Androidu 5.0 i 5.1 morati da ažuriraju operativni sistem ili pređu na noviji telefon ako žele da nastave da koriste popularnu aplikaciju za dopisivanje.

Informacija više nije samo najava iz nezvaničnih izvora, već je novi minimalni zahtev naveden i na zvaničnoj WhatsApp stranici za podržane uređaje.

Promena stiže 8. septembra

Trenutno WhatsApp i dalje podržava telefone sa Androidom 5.0 i novijim verzijama, ali će se to promeniti 8. septembra 2026. Od tog datuma minimalni zahtev postaće Android 6.0, poznat i kao Android Marshmallow. U praksi, najveći problem imaće vlasnici veoma starih uređaja koji zbog ograničenja proizvođača više nemaju mogućnost instaliranja novije verzije Androida.

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Zašto WhatsApp ukida podršku

Odluka nije neuobičajena za aplikaciju koja se konstantno razvija. Kako WhatsApp dobija nove funkcije, programeri moraju da ih prilagođavaju velikom broju verzija Androida, uključujući sisteme stare više od jedne decenije. WABetaInfo navodi da održavanje kompatibilnosti sa takvim sistemima može da ograniči razvoj novih mogućnosti, dok noviji operativni sistemi nude modernije sistemske funkcije i bezbednosne mehanizme.

Android 5.0, poznat kao Lollipop, pojavio se još 2014. godine, dok je Android 5.1 stigao 2015. To znači da WhatsApp sada prekida podršku za platformu staru više od deset godina. Google je odavno prestao da pruža redovne sistemske bezbednosne nadogradnje za te verzije, a podrška Google Play Services za Android 5 takođe je završena 2024. godine.

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Koji telefoni mogu biti pogođeni

Važno je naglasiti da WhatsApp nije objavio zvaničnu listu modela telefona koji će izgubiti podršku. Presudna nije marka ili naziv uređaja, već verzija Androida koju telefon trenutno koristi. Zato liste konkretnih Samsung, Motorola, LG, Sony ili drugih modela koje se pojavljuju na internetu treba uzeti sa rezervom – isti model u nekim slučajevima može imati noviju verziju sistema, u zavisnosti od tržišta, operatera i prethodno instaliranih nadogradnji.

Korisnik zato prvo treba da proveri verziju Androida u podešavanjima telefona. Nazivi menija razlikuju se od proizvođača do proizvođača, ali se podatak uglavnom nalazi u Settings/Podešavanja > About phone/O telefonu > Android version/Verzija Androida. Ako telefon koristi Android 6 ili bilo koju noviju verziju, ova konkretna promena od 8. septembra neće ga izbaciti iz WhatsApp podrške. Ako prikazuje Android 5.0 ili 5.1, potrebno je proveriti da li proizvođač nudi sistemsku nadogradnju.

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Korisnici dobijaju upozorenje

WhatsApp ne planira da korisnike iznenada ostavi bez aplikacije. Prema informacijama WABetaInfo, pogođenim korisnicima već se prikazuju upozorenja unutar same aplikacije koja ih obaveštavaju da njihova verzija Androida uskoro više neće biti podržana. Time korisnici dobijaju dovoljno vremena da provere postoji li nadogradnja sistema ili da pripreme prelazak na drugi uređaj.

Šta uraditi pre promene telefona

Ako uređaj ne može da se nadogradi na Android 6 ili noviji sistem, praktično rešenje biće prelazak na kompatibilan telefon. Pre toga je posebno važno napraviti rezervnu kopiju razgovora i multimedijalnih sadržaja, kako bi se istorija razgovora mogla preneti na novi uređaj. Korisnici ne bi trebalo da čekaju poslednji trenutak, posebno ako WhatsApp koriste za poslovnu komunikaciju ili u aplikaciji čuvaju važne razgovore, dokumente i fotografije.

Promena ne znači da će svi stari telefoni prestati da podržavaju WhatsApp. Telefon star nekoliko godina koji koristi Android 10, 11, 12 ili neku noviju verziju nije pogođen septembarskim ograničenjem. Problem se odnosi konkretno na uređaje koji ne mogu da pređu sa Androida 5.x na najmanje Android 6. Zato je provera verzije operativnog sistema pouzdanija od traženja modela telefona na različitim nezvaničnim listama.

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Promena stiže i korisnicima iPhonea

Android nije jedina platforma kojoj WhatsApp podiže minimalne zahteve. Zvanični WhatsApp Help Center navodi da će od 30. novembra 2026. godine minimalni zahtev za Apple telefone postati iOS 15.5 ili noviji. To je odvojena promena od septembarskog ukidanja Androida 5 i korisnicima iPhonea ostavlja nešto više vremena da provere verziju sistema koju njihov uređaj podržava.

Za većinu korisnika promena verovatno neće predstavljati problem, jer se Android 5 nalazi na uređajima starim više generacija. Ipak, za vlasnike telefona koji i dalje pouzdano obavljaju osnovne zadatke ovo može biti razlog za zamenu uređaja. Ključni datum za Android je 8. septembar 2026, a minimum postaje Android 6.0, pa je najjednostavniji savet da korisnici već sada provere verziju sistema i, ako vide Android 5.0 ili 5.1, provere mogućnost nadogradnje i naprave rezervnu kopiju WhatsApp podataka.