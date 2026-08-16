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Jedna od njenih praktičnijih mogućnosti je „Popular times“, grafikon koji pokazuje u koje doba dana je restoran, prodavnica, teretana ili druga lokacija obično najposećenija. Međutim, poslednjih dana deo korisnika Android aplikacije prijavljuje da je ovaj prikaz jednostavno nestao.

Problem su potvrdili i novinari Android Authorityja na sopstvenim uređajima, ali za sada nema potvrde da Google namerava trajno da ukine ovu mogućnost.

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Nestala funkcija koja vam pomaže da izbegnete gužvu

„Popular times“ je posebno koristan kada, na primer, želite da odete u supermarket, restoran ili teretanu, ali biste radije izbegli najveću gužvu. Google prikazuje grafikon sa procenom posećenosti tokom različitih delova dana, a za određene lokacije može da ponudi i informacije o trenutnoj gužvi. Korisnik tako pre polaska može da vidi da li je bolje da ode odmah ili sačeka period kada je mesto manje prometno. Google takođe može da prikazuje procenjeno vreme čekanja i uobičajeno trajanje posete.

Neki korisnici je imaju, drugi ne

Neobičan deo aktuelnog problema jeste što funkcija nije nestala svima. Android Authority je proverio Google Maps na više uređaja i utvrdio da se „Popular times“ kod nekih korisnika i dalje prikazuje normalno, dok ga drugi više uopšte ne vide. Još zanimljivije, različito ponašanje zabeleženo je čak i na uređajima koji koriste istu verziju Google Maps aplikacije. To sugeriše da problem verovatno nije jednostavno posledica toga što je jedna grupa korisnika instalirala noviju verziju aplikacije.

Korisnici su problem počeli da prijavljuju i na Reddit zajednici posvećenoj Google Mapsu. Android Authority navodi da su njihovi novinari na pogođenim uređajima pokušali da pronađu grafikon u drugim delovima interfejsa, jer je Google ranije menjao mesto na kojem se ove informacije prikazuju. Ovoga puta, međutim, funkciju nisu uspeli da pronađu. Redakcija je zbog toga kontaktirala Google i zatražila objašnjenje, ali u trenutku objavljivanja izveštaja nije bilo zvaničnog odgovora koji bi potvrdio da li je u pitanju greška, testiranje izmene interfejsa ili nešto treće.

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Na računaru i dalje radi

Postoji još jedan detalj koji ukazuje da Google možda nije odlučio da potpuno ukloni funkciju. Android Authority je ustanovio da nalozi kod kojih „Popular times“ nedostaje u Android aplikaciji i dalje mogu da vide iste informacije preko web verzije Google Mapsa. To ide u prilog mogućnosti da je u pitanju problem ili eksperiment vezan za mobilnu aplikaciju, a ne gašenje samog sistema koji prikuplja i prikazuje podatke o posećenosti. Ipak, dok Google to zvanično ne potvrdi, ne može se sa sigurnošću tvrditi šta je uzrok.

Kako Google uopšte zna kolika je negde gužva?

Iza naizgled jednostavnog grafikona nalazi se velika količina podataka. Prema zvaničnom Googleovom objašnjenju, informacije o popularnim terminima, vremenu čekanja i trajanju posete zasnivaju se na podacima korisnika koji su uključili Google Timeline, opciju koja je podrazumevano isključena. Google objavljuje informacije za određenu lokaciju samo kada ima dovoljno podataka o posetama da može da napravi pouzdanu i anonimnu procenu.

„Popular times“ zato ne predstavlja jednostavno brojanje telefona koji se u tom trenutku nalaze u restoranu ili prodavnici. Google navodi da se uobičajena posećenost zasniva na prosečnoj popularnosti mesta tokom prethodnih nekoliko meseci, dok se posećenost određenog sata poredi sa tipičnim periodom najveće gužve za taj objekat tokom nedelje. Kada Google ima dovoljno podataka, može da prikaže i „Live“ informacije koje pokazuju koliko je mesto trenutno prometno u odnosu na uobičajenu posećenost.

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Google kaže da štiti identitet korisnika

S obzirom na to da se za ove procene koriste podaci o lokaciji, logično je pitanje šta se dešava sa privatnošću korisnika. Google navodi da koristi agregirane i anonimizovane informacije i tehnologiju diferencijalne privatnosti, čiji je cilj da podaci o gužvi ne mogu da budu iskorišćeni za identifikovanje pojedinca. Kompanija takođe ne prikazuje ukupan broj ljudi koji se nalaze na određenom području, niti izračunava podatke o gužvi za privatne stambene lokacije poput kuća i stanova.

To takođe objašnjava zašto „Popular times“ nije dostupan za svaki restoran, prodavnicu ili drugu lokaciju na Google Mapsu. Ako Google nema dovoljno podataka da napravi procenu koja je istovremeno dovoljno precizna i anonimna, informacije se jednostavno ne prikazuju. To je normalno ponašanje sistema i razlikuje se od aktuelnih prijava, kod kojih korisnici navode da im poznati prikaz više nije dostupan na mestima na kojima su ga ranije koristili.

google maps aplikacija na telefonu Foto: Shutterstock

Da li Google ukida „Popular times“?

Za sada nema pouzdanih dokaza da Google trajno ukida ovu funkciju. Činjenica da je neki korisnici i dalje imaju, da različito radi čak na istoj verziji Android aplikacije i da je moguće videti preko web verzije Mapsa više odgovara softverskoj grešci, serverskom testu ili promeni koju Google još nije javno objasnio.

Ako vam je grafikon nestao iz Google Maps aplikacije, za sada nema razloga za paniku niti dokaza da ste promenili neko podešavanje na telefonu. Vredi proveriti da li koristite najnoviju verziju aplikacije, a kao privremeno rešenje „Popular times“ možete pokušati da otvorite preko web verzije Google Mapsa, gde je funkcija kod testiranih naloga i dalje bila dostupna. Ostaje da se vidi da li je u pitanju prolazna greška ili deo većeg redizajna aplikacije, ali činjenica da ista funkcija jednom korisniku postoji, a drugom iznenada nestaje, definitivno je dovoljan razlog da Google Maps korisnici narednih dana obrate pažnju na ovaj deo aplikacije.