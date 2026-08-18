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Donald Tramp se suočava sa tužbom zbog usluge koja određenim korisnicima omogućava da objave sa Truth Social-a dobiju pre šire javnosti. Cena takvog pristupa ide do 100.000 dolara mesečno, odnosno 60.000 dolara mesečno uz trogodišnju ugovornu obavezu. Tužbu su Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug Njujorka podneli The Intercept i Freedom of the Press Foundation protiv Trampa, dvojice njegovih savetnika i Izvršne kancelarije predsednika.

Sporno nije samo to što se pristup naplaćuje, već i kakve informacije se na taj način stavljaju na raspolaganje. Među nalozima čije objave pretplatnici mogu da dobiju ranije nalaze se Trampov nalog, nalog potpredsednika Džej-Di Vansa, sekretarke za štampu Karolin Levit i drugih visokih zvaničnika. Tužioci ovakav aranžman nazivaju „vanrednim, korumpiranim i neustavnim“ i tvrde da predsednik od njega može imati ličnu finansijsku korist.

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Truth API prodaje brzinu

Trump Media & Technology Group pokrenuo je Truth API 1. avgusta kao plaćeni izvor podataka sa Truth Social-a. Usluga korisnicima omogućava brži pristup objavama sa deset najuticajnijih naloga na platformi, a kompanija je nije predstavila samo kao običnu arhivu. Vršilac dužnosti generalnog direktora Kevin Makgern govorio je o proizvodu kao načinu da kompanije brzo dođu do objava koje najviše utiču na tržište i istakao da bi trebalo da predstavlja značajan i stabilan izvor prihoda.

Tu upravo nastaje jedna od ključnih tačaka spora. Tramp je Truth Social koristio za objave o međunarodnim tarifama i ratu u Iranu, a takve objave su ranije bile povezivane sa promenama cena akcija i nafte. Ako pojedine finansijske kompanije za desetine hiljada dolara mesečno mogu da dobiju te informacije ranije od ostatka javnosti, pitanje više nije samo koliko vredi jedan novi digitalni servis, već da li novac omogućava prednost u pristupu informacijama koje mogu imati tržišne posledice.

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Tramp ima finansijski interes

Tužioci posebno ukazuju na Trampovu vlasničku poziciju u Trump Media & Technology Group. On je i dalje najveći deoničar kompanije, sa udelom vrednim oko milijardu dolara. Njihov argument je da predsednik tako može imati ličnu finansijsku korist od prodaje privilegovanog pristupa informacijama koje nastaju u okviru njegovog zvaničnog delovanja. Upravo ta kombinacija funkcije predsednika, korišćenja društvene mreže za važne objave i vlasničkog interesa u kompaniji čini slučaj mnogo ozbiljnijim od običnog plaćenog servisa.

Zbog toga su još pre podnošenja tužbe demokratski senatori Adam Šif i Elizabet Voren pozvali Komisiju za hartije od vrednosti i berze da ispita da li Truth API može predstavljati manipulaciju tržištem u korist insajdera, a na štetu običnih investitora. U pitanju je dakle širi problem od samog poslovnog modela: ko ima pravo da prvi dobije informaciju kada je objavljuje predsednik, i da li je prihvatljivo da se ta prednost prodaje onima koji mogu da plate.

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Novac kupuje i prošlost

Truth API ne daje pretplatnicima samo brži pristup novim objavama. Prema navodima tužbe, oni dobijaju i arhivu koja seže do 2022. godine, uključujući objave koje su u međuvremenu obrisane ili izmenjene. Time se otvara još jedno pitanje: ko će imati pristup potpunijem zapisu političke komunikacije na platformi, naročito kada se zna da deo sadržaja kasnije može nestati ili biti promenjen.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da Trump Media & Technology Group istovremeno pokušava da spreči spoljne alate da prikupljaju i arhiviraju Trampove objave. Kevin Makgern je rekao da kompanija namerava da postavi mnogo prepreka onima koji joj se ne obraćaju direktno. Tako se pojavljuje očigledan raskorak: javnosti se otežava nezavisno prikupljanje sadržaja, dok korisnici koji plaćaju Truth API dobijaju pristup obimnoj arhivi, uključujući i sadržaj koji je kasnije uklonjen ili promenjen.

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Tužioci traže zabranu aranžmana

The Intercept i Freedom of the Press Foundation od suda traže da ovakav aranžman proglasi nezakonitim i da administraciji zabrani da se oslanja na Truth Social kao ekskluzivno mesto za zvanične objave dok se istovremeno naplaćuje privilegovan pristup tim informacijama. Njihov problem, dakle, nije samo cena od 100.000 dolara mesečno, već činjenica da se informacije povezane sa radom predsednika mogu pretvoriti u proizvod dostupan ograničenom broju korisnika.

Bela kuća i Trump Media & Technology Group nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar o tužbi. U međuvremenu, prema navodima tužbe, kompanija je već objavila da ima više od deset pretplatnika, među kojima su navodno finansijski mediji i firme za visokofrekventno trgovanje, dok razmatra i licenciranje podataka tržištima predviđanja. Sada će sud morati da razmotri da li je model u kojem se privilegovan pristup predsednikovim objavama prodaje najviše platežnim korisnicima u skladu sa zakonom.