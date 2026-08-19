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Internetom kruže lažni sajtovi koji koriste TikTok logo i izgledaju kao zvanični programi za nagrađivanje korisnika. Posetiocima obećavaju novac za svakodnevno prijavljivanje, obavljanje jednostavnih zadataka i pozivanje prijatelja, dok se na njihovim ekranima brzo gomilaju hiljade dolara navodne zarade. Problem nastaje tek kada korisnik pokuša da isplati novac, jer tada se pojavljuje novi zahtev koji mora da ispuni.

Takve stranice su pažljivo napravljene da podsećaju na mobilne aplikacije za kupovinu ili programe lojalnosti. TikTok logo, poruka dobrodošlice, evidencija prijavljivanja, zadaci, preporuke i korisnički profil stvaraju utisak legitimnog sistema. Upravo taj poznati izgled može da navede korisnika da poveruje da je naišao na pravi TikTok program, iako sa kompanijom nema nikakve veze.

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Izgleda stvarno dok ne zatražite isplatu

Na lažnim sajtovima korisniku se prikazuje veliki broj poena koji navodno mogu da se pretvore u pravi novac. Iznos može da naraste na nekoliko hiljada dolara, dok se uz njega često pojavljuje i tajmer koji upozorava da će zarada uskoro nestati. Tako se stvara utisak da je novac već praktično osvojen i da je potrebno samo još nekoliko koraka kako bi stigao do korisnika.

Minimalni iznos za isplatu obično je postavljen dovoljno nisko da ponuda deluje ostvarivo. Međutim, kada korisnik pokuša da povuče novac, pravila se iznenada menjaju. Može mu biti zatraženo da pozove prijatelje, pogleda dodatne video-snimke, registruje se za određenu uslugu ili instalira aplikaciju radi navodne potvrde identiteta. Nakon ispunjavanja jednog uslova pojavljuje se sledeći, dok obećani novac i dalje ostaje nedostupan.

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TikTok zaista ima program nagrađivanja

Postoji stvarni Creator Rewards Program kompanije TikTok, ali on nije povezan sa ovakvim sajtovima. Program je namenjen kreatorima sadržaja koji ispunjavaju određene uslove u podržanim zemljama, a nagrade se odnose na originalne video-snimke koji zadovoljavaju kriterijume programa. Svakodnevno prijavljivanje na nepoznatom sajtu, rešavanje jednostavnih zadataka ili pozivanje prijatelja nisu način na koji ovaj program funkcioniše.

Upravo postojanje stvarnog TikTok programa može dodatno da pomogne prevarantima da njihove stranice deluju uverljivo. Korisnik koji zna da TikTok ima određene mogućnosti zarade lakše može da poveruje da postoji i jednostavan sistem nagrada. Međutim, sam izgled stranice, korišćenje logotipa ili prikaz velikog salda nisu dokaz da je ponuda zvanična.

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Tajmer stvara pritisak da nastavite

Broj poena i iznos novca koji se prikazuju na ovakvim stranicama ne moraju predstavljati stvarno stanje bilo kakvog računa. Oni mogu biti generisani tako da korisniku stvore osećaj da je već ostvario značajnu zaradu. Što veći iznos vidi na ekranu, to je veća verovatnoća da će nastaviti da izvršava zadatke kako ne bi izgubio nešto za šta veruje da mu već pripada.

Tajmer ima dodatnu ulogu u toj manipulaciji. Poruka da će novac uskoro nestati stvara osećaj hitnosti i odvlači pažnju od pitanja da li je sama ponuda legitimna. Umesto da proveri ko stoji iza sajta i da li takav program zaista postoji, korisnik dobija podsticaj da što pre izvrši sledeći zadatak. Tako se ceo proces može pretvoriti u niz zahteva koji korisnika sve više udaljavaju od navodne isplate.

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Nagrada nikada ne stigne

Operateri ovakvih sajtova mogu da ostvaruju prihod preko partnerskih i CPA programa, odnosno modela u kojem se novac dobija kada korisnik izvrši određenu radnju. To može biti klik na oglas, registracija za uslugu ili instaliranje aplikacije. U tom slučaju vlasnik stranice može da zaradi od aktivnosti korisnika čak i kada obećana novčana nagrada nikada ne bude isplaćena.

Rizik postaje još veći ako stranica zatraži podatke sa platne kartice, informacije o bankovnom računu ili lične dokumente pod izgovorom da su neophodni za isplatu. Instaliranje aplikacije takođe može predstavljati dodatnu opasnost, jer osim ostvarivanja provizije aplikacija može sadržati adver ili drugi neželjeni softver. Zbog toga svaku ponudu koja obećava TikTok nagrade za jednostavne zadatke treba proveriti preko zvaničnih kanala kompanije, a ne preko linkova koje nudi nepoznata stranica. Isti obrazac može se pojaviti i uz imena drugih poznatih kompanija: velika zarada se prikazuje odmah, dok je isplata uvek udaljena još samo „jedan zadatak“.