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YouTube koristi veliki broj signala o tome šta gledate, pretražujete i za šta pokazujete interesovanje kako bi vam birao sledeće preporuke, pa nekoliko promena u podešavanjima može značajno da promeni ono što vam se pojavljuje na ekranu.

Isključite automatsko puštanje

Jedna od najjednostavnijih promena jeste isključivanje funkcije Autoplay, odnosno automatskog pokretanja sledećeg videa. Kada je uključena, YouTube nakon završetka videa automatski pokreće novi, a platforma navodi da se među signalima za izbor sledećeg sadržaja nalazi i video koji upravo gledate.

To znači da, ako ste samo želeli da pogledate jedan recept, snimak vesti ili tutorijal, lako možete završiti u potpuno drugom sadržaju. Isključivanjem automatske reprodukcije sami odlučujete da li želite još jedan video, umesto da se reprodukcija nastavi bez vaše odluke.

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Očistite istoriju gledanja

YouTube istorija gledanja ima mnogo veću ulogu nego što mnogi korisnici pretpostavljaju. Kompanija navodi da se istorija gledanja koristi za personalizaciju preporuka, naročito na početnoj stranici, pa ono što ste gledali ranije može uticati na sadržaj koji će vam biti ponuđen kasnije.

Ako ste jednom pogledali nekoliko videa o nekoj temi, to ne znači nužno da želite da vam ona narednih dana dominira početnom stranicom. YouTube omogućava da obrišete pojedinačne snimke ili čitavu istoriju, a moguće je i privremeno pauzirati beleženje istorije kada, na primer, istražujete temu koja nema veze sa vašim uobičajenim interesovanjima.

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Recite algoritmu šta ne želite

Nije potrebno da prihvatite svaku preporuku koju vam YouTube servira. Opcije „Not interested“ i „Don’t recommend channel“predstavljaju direktan način da platformi pokažete kakav sadržaj ne želite da viđa­te. YouTube navodi da se upravo ove povratne informacije koriste kao signali u sistemu preporuka.

Ako vam se stalno pojavljuju isti tipovi snimaka, umesto da ih samo preskočite, označite ih kao sadržaj koji vas ne zanima. Vremenom takvi signali mogu pomoći da se preporuke bolje prilagode vašim stvarnim interesovanjima, mada YouTube naglašava da njegov sistem koristi veliki broj različitih signala.

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Posebno obratite pažnju na Shorts

YouTube Shorts imaju sopstveni personalizovani tok kratkih vertikalnih snimaka, a platforma navodi da se izbor sadržaja zasniva, između ostalog, na tome sa kojim ste Shortsima i kanalima ranije imali interakciju, kao i na istoriji gledanja i pretrage.

Ako vam se čini da samo „na minut“ otvorite Shorts, a onda odjednom prođe pola sata, jedan od načina da smanjite takvo korišćenje jeste da ograničite vreme provedeno u tom delu aplikacije i da ne ulazite u beskonačno listanje kada vam zapravo treba samo jedan konkretan video. YouTube takođe nudi opciju da korisnik zatraži da mu se prikazuje manje Shortsa.

YouTube Shorts Foto: Shutterstock

Isključite nepotrebna obaveštenja

Još jedan način da YouTube manje prekida vaše vreme jeste da smanjite broj obaveštenja. Platforma omogućava izbor između različitih nivoa obaveštavanja, uključujući personalizovana obaveštenja i potpuno isključivanje obaveštenja za pojedinačne kanale.

Posebno su zanimljiva obaveštenja o preporučenim videima, jer ona nisu nužno vezana samo za kanale koje pratite. YouTube navodi da na personalizaciju obaveštenja mogu uticati vaša istorija gledanja, učestalost gledanja određenih kanala, popularnost videa i način na koji koristite sama obaveštenja.

Da rezimiramo, isključivanje automatske reprodukcije, čišćenje istorije, korišćenje opcija „Not interested“ i smanjivanje nepotrebnih obaveštenjamogu biti sasvim dovoljne promene da YouTube prestane da bude beskonačna lista nasumičnih videa i ponovo postane alat koji koristite kada vam nešto konkretno treba.