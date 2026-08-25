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Posle gotovo decenije od prvog predstavljanja, Tesla Semi konačno dobija svoju evropsku premijeru. Električni kamion biće predstavljen u Hanoveru u septembru, na jednom od najvažnijih sajmova komercijalnih vozila, gde bi trebalo da budu poznate specifikacije evropske verzije i detalji njenog dolaska na tržište.

Sajam se održava od 15. do 20. septembra, a predstavljanje Semi-ja moglo bi da bude najava prodaje u Evropi tokom 2027. godine. Ipak, još nije poznato koliko će se evropska verzija razlikovati od modela koji se već koristi u SAD, gde je Semi u komercijalnoj upotrebi od 2022. godine.

Foto: printscreen YT

Dve verzije, do 805 kilometara dometa

Američki Semi trenutno postoji u dve varijante. Standard Range prema navedenim podacima može da pređe 523 kilometra, dok Long Range stiže do 805 kilometara. Obe verzije koriste tri elektromotora, sa ukupnom snagom do 1.088 KS, što je brojka koja električni kamion stavlja u potpuno drugačiju kategoriju od uobičajenih električnih vozila.

Takav domet, međutim, zahteva ogromnu bateriju. Standard Range koristi paket kapaciteta 548 kWh, dok Long Range ima čak 822 kWh. To objašnjava zašto Tesla nije mogla da se osloni na uobičajene sisteme za punjenje električnih automobila. Semi podržava punjenje snagom do 1,2 MW, pa se tokom kratke pauze može dodati značajna količina energije.

1/12 Vidi galeriju Tesla Semi posle godina obećanja dolazi u Evropu: Foto: Shutterstock

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Kamion koji se puni snagom od 1,2 MW

Kod automobila je punjač od 250 kW već veoma ozbiljna stvar. Kod kamiona veličine Semi-ja, međutim, takva snaga nije dovoljna ako vozilo treba brzo vratiti na put. Ogromna baterija znači da bi punjenje na automobilskom punjaču trajalo predugo za komercijalni transport, gde svaki minut zastoja ima cenu.

Zato je kod Semi-ja brzina punjenja gotovo jednako važna kao i sam kapacitet baterije. Ideja je da kamion tokom normalne pauze vozača može da povrati značajan deo energije, umesto da satima bude priključen. Upravo će evropska infrastruktura za ovakvo punjenje biti jedan od ključnih elemenata priče o njegovom dolasku na Stari kontinent.

Tesla je tek ove godine prešla na punu proizvodnju

Semi je prvi put predstavljen još 2017. godine, ali je do stvarne proizvodnje prošlo mnogo više vremena nego što je prvobitno očekivano. Tesla je u aprilu ove godine prešla sa probne proizvodnje na punu proizvodnju redizajniranog kamiona u fabrici u Nevadi.

Kada proizvodnja dostigne puni kapacitet, cilj kompanije je da godišnje proizvede 50.000 Semi kamiona. To je ambiciozan plan, posebno imajući u vidu dimenzije vozila, velike baterije i zahtevnu infrastrukturu koja prati električni teretni transport. Evropsko tržište bi zato moglo predstavljati važan sledeći korak za ovaj model.

Cena ide do 300.000 dolara

U SAD Standard Range verzija košta 260.000 dolara, odnosno oko 222.000 evra, dok Long Range ima cenu od približno 300.000 dolara, što je oko 257.000 evra. Konačna cena u Evropi mogla bi ipak biti viša kada se uračunaju porezi i drugi troškovi povezani sa tržištem.

Za poređenje, Mercedesov eActros 600 se u Evropi prodaje za približno 300.000 do 400.000 evra. Tesla tako ulazi u segment u kojem električni kamioni već imaju ozbiljne konkurente, ali Semi u priču donosi kombinaciju velikog dometa, ogromne baterije i punjenja snagom od 1,2 MW. Sada ostaje da se vidi šta će tačno evropska verzija doneti kada se u septembru pojavi u Hanoveru.