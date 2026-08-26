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OpenAI je ove nedelje počeo da uvodi oglase u ChatGPT na evropskom tržištu, čime je njegov program oglašavanja proširen na još 31 zemlju. Oglasi su od 24. avgusta dostupni na ukupno 40 tržišta, nakon što je program prethodno testiran i postepeno proširen van SAD.

Evropa je time postala najveće tržište na kojem je OpenAI do sada pokrenuo svoj sistem oglašavanja. Kompanija je prve oglase počela da testira u SAD u februaru, a program je tokom godine proširen i na Kanadu, Australiju, Novi Zeland, Ujedinjeno Kraljevstvo, Meksiko, Brazil, Japan i Južnu Koreju. Promena je posebno značajna jer oglasi sada ulaze u svakodnevno korišćenje ChatGPT-ja velikog broja evropskih korisnika.

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Oglasi su ograničeni na jeftinije pakete

Oglasi se prikazuju korisnicima besplatnog i Go paketa, dok ih pretplatnici na Plus, Pro i Enterprise neće videti. OpenAI ovaj potez predstavlja kao novi način za oglašivače da dođu do ljudi dok istražuju određenu temu, porede različite opcije ili donose odluke.

Kompanija istovremeno insistira na tome da oglasi neće postati deo samih odgovora ChatGPT-ja. Prema navodima OpenAI-ja, oglasi će biti jasno označeni i vizuelno odvojeni od odgovora sistema, dok oglašavanje ne bi trebalo da utiče na sadržaj koji ChatGPT generiše. OpenAI takođe navodi da razgovori korisnika ostaju privatni u odnosu na oglašivače i da se podaci korisnika ne prodaju.

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Poverenje korisnika na testu

Upravo odnos između razgovora sa AI sistemom i oglašavanja predstavlja jedan od najvećih izazova za novi model. Kritike su se pojavile još pre nego što je program počeo da se širi, a posebnu pažnju privukla je mogućnost da oglašavanje iskoristi nivo poverenja koji korisnici mogu da razviju tokom dugih i personalizovanih razgovora sa četbotom.

Američki senator Ed Markey je u januaru 2026. pisao Semu Altmanu i još šestorici direktora velikih tehnoloških kompanija, upozoravajući na potencijalne rizike oglašavanja u AI četbotovima. Posebno je tražio objašnjenje kako bi kompanije sprečile da se oglasi usmeravaju prema osetljivim razgovorima, uključujući teme poput zdravlja, mentalnog zdravlja i politike. Kada su oglasi prvi put uvedeni u SAD, deo korisnika kritikovao je i njihovo pojavljivanje na Go paketu, koji košta osam dolara mesečno.

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Evropska pravila važnija od samih oglasa

U Evropi se, međutim, pitanje ne završava na tome da li korisnik želi da vidi oglas. Širenje ChatGPT Ads dolazi u trenutku kada se sve više pažnje posvećuje tome kako pravila Evropske unije tretiraju personalizovano ubeđivanje putem veštačke inteligencije. Zakon o veštačkoj inteligenciji EU zabranjuje određene subliminalne i namerno manipulativne tehnike, kao i iskorišćavanje ranjivosti ljudi kada takvo ponašanje može da dovede do značajne štete.

To bi moglo da bude posebno komplikovano u slučaju konverzacionih AI sistema. Klasičan baner ili sponzorisani rezultat pretrage korisnik relativno lako prepoznaje kao oglašavanje. Oglas koji se pojavi unutar personalizovanog razgovora može biti mnogo teže odvojiti od ostatka iskustva, naročito kada se prikazuje u kontekstu teme o kojoj korisnik već razgovara sa četbotom. Za sada, oglasi u AI četbotovima još nisu prošli punu proveru regulatora ili sudova.

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Čeka i na odluku o statusu pretraživača

Pored AI Acta, OpenAI se u Evropi suočava i sa drugim regulatornim pitanjem. Evropska komisija razmatra da li bi funkcija pretrage u ChatGPT-ju mogla da bude označena kao veoma veliki onlajn pretraživač u okviru Zakona o digitalnim uslugama, odnosno DSA. Takav status zavisi od broja korisnika i povlači za sobom znatno strože obaveze.

Portparol Evropske komisije Tomas Renije rekao je Rojtersu u julu da je takva klasifikacija „definitivno moguća“ i da bi mogla uslediti „pre ili kasnije“. Ako bi ChatGPT dobio taj status, OpenAI bi morao da ispuni dodatne zahteve, među kojima su godišnje procene rizika, nezavisne revizije, javni registar oglasa i intenzivnija razmena podataka sa regulatorima. Time bi evropsko širenje ChatGPT oglasa moglo da bude samo početak mnogo šire regulatorne debate o tome kako oglašavanje treba da izgleda u eri konverzacionog AI-ja.