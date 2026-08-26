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YouTube je za samo šest meseci uklonio oko 130.000 kanala, dok Spotify navodi da je u prethodnih godinu dana obrisao više od 75 miliona spam pesama. Istovremeno, TikTok je označio više od tri milijarde AI-generisanih videa.

Iza svega stoji sve veći problem koji je dobio naziv „AI slop“ – masovno proizveden sadržaj napravljen tako da što jeftinije i brže privuče preglede, klikove ili zaradu. AI je proizvodnju takvog sadržaja učinio gotovo industrijskom, pa platforme sada pokušavaju da uklone čitave mreže naloga koji funkcionišu kao fabrike sadržaja.

YouTube briše čitave mreže naloga

Najdramatičniji primer dolazi sa YouTubea. Googleovi istraživači razvili su sistem koji ne traži samo pojedinačne problematične videe, već pokušava da pronađe čitave grupe povezanih kanala koji proizvode sadržaj na gotovo identičan način.

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Sistem analizira obrasce objavljivanja, ponavljanje formata i druge karakteristike koje mogu da ukažu na koordinisanu proizvodnju sadržaja. Rezultat je bio ogroman: za šest meseci identifikovano je oko 50.000 klastera, odnosno povezanih grupa naloga, koje su obuhvatale oko 130.000 YouTube kanala.

To je važna promena u strategiji platforme. YouTube više ne pokušava samo da pronađe jedan loš video. Cilj je da pronađe čitavu fabriku naloga koja takve videe proizvodi u velikim količinama.

Kompanija je dodatno pooštrila pravila monetizacije. Sadržaj koji je generički, repetitivan, napravljen po istom šablonu ili služi isključivo za „content farming“ može ostati bez mogućnosti zarade, bez obzira na to da li je napravljen uz AI ili bez njega.

Spotify obrisao 75 miliona pesama, TikTok označio milijarde videa

Iako Spotify nije društvena mreža u klasičnom smislu, njegov potez pokazuje koliko je problem postao veliki.

Kompanija je saopštila da je tokom prethodnih 12 meseci uklonila više od 75 miliona spam pesama. Uvela je i novi sistem koji treba da prepoznaje masovne uploadove, duplikate i druge oblike manipulacije, a problematičan sadržaj može biti uklonjen iz preporuka.

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AI je dodatno ubrzao ovaj proces jer danas praktično svako može da napravi ogromnu količinu muzike bez tradicionalne produkcije.

Cilj pojedinih naloga nije da naprave hit, već da proizvedu stotine ili hiljade pesama i pokušaju da kroz lažna slušanja izvuku deo novca namenjenog muzičarima.

Na TikToku su razmere još veće. Kompanija navodi da je automatski označila više od tri milijarde AI-generisanih videa, dok je u prva tri meseca godine uklonila više od 377.000 videa zbog kršenja pravila povezanih sa AI sadržajem.

TikTok istovremeno testira mogućnost da korisnici sami kontrolišu koliko sintetičkog sadržaja žele da vide u svom feedu. To pokazuje da platforme ne pokušavaju da zabrane AI. One pokušavaju da spreče da AI preuzme njihove feedove.

Zašto se sada brišu nalozi koji prave AI sadržaj?

Razlog je jednostavan: AI je potpuno promenio ekonomiju proizvodnje sadržaja. Nekada je za proizvodnju stotina videa bio potreban veliki tim ljudi. Danas jedna osoba može da koristi AI za generisanje scenarija, glasa, slike, animacije i montaže, a zatim sve automatizuje. Ako se napravi dovoljno sadržaja, dovoljno je da mali deo postane viralan. Upravo zato nastaju čitave mreže naloga koje svakodnevno objavljuju ogroman broj sličnih videa.

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Problem za platforme nije samo kvalitet takvog sadržaja. On može da zauzme prostor u preporukama, potisne originalne kreatore i promeni način na koji korisnici doživljavaju čitavu platformu.

Spotify je još 2025. upozorio da masovni uploadovi, duplikati, manipulacije i drugi oblici „slopa“ mogu da razvodne prihod koji bi trebalo da pripadne legitimnim umetnicima. Zato se sada događa nešto što je do pre samo nekoliko godina izgledalo malo verovatno: platforme koje su se godinama borile da dobiju što više sadržaja sada moraju da se bore da ga imaju manje.

Ne brišu se, međutim, svi AI nalozi. Kreator koji koristi veštačku inteligenciju kao alat može normalno da nastavi da objavljuje. Na meti su pre svega nalozi koji proizvode masovne količine repetitivnog i nekvalitetnog sadržaja, posebno kada je njihov glavni cilj manipulacija algoritmom ili monetizacija.

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Više od običnog čišćenja

Velike platforme pokušavaju da povuku granicu između AI-ja kao kreativnog alata i AI-ja kao fabrike spama. A kako generativna veštačka inteligencija postaje sve moćnija, ta granica će biti sve važnija. Jer problem interneta više nije kako napraviti dovoljno sadržaja. Problem je kako pronaći ono što vredi u moru sadržaja koji mašine mogu da proizvedu gotovo beskonačno.