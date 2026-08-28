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Šef Instagrama Adam Moseri svedočio je u utorak u postupku koji se vodi protiv Mete zbog navoda o zavisnosti od društvenih mreža i zaštiti dece. Tokom svedočenja rekao je da mu je bilo novo saznanje da su zaposleni u Instagramu dobili instrukciju kompanijskog advokata da ograniče određene vrste podataka koje će predstaviti rukovodstvu u okviru rada na bezbednosti tinejdžera.

Moseri je rekao da nikada nije učestvovao u razgovoru o ograničavanju sopstvenog pristupa informacijama. Naveo je da nije pravni stručnjak i da ne zna zbog čega bi određeni podaci bili uklonjeni iz prezentacija pre nego što stignu do njega. Istakao je da ne pokušava da podstakne svoj tim da bilo šta skriva i da očekuje da advokati pregledaju materijale kada određeni posao ima pravne posledice.

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Podaci o samopovređivanju i poremećajima

Tokom suđenja prikazana je interna prezentacija iz 2023. godine koju su pripremili dizajneri Instagrama i drugi zaposleni koji su radili na bezbednosti tinejdžera. U prezentaciji je navedeno da sadržaj povezan sa samoubistvom, samopovređivanjem i poremećajima u ishrani ima nesrazmerno veliku publiku među tinejdžerima. Prema podacima iz dokumenta, ta publika bila je dva i po puta veća među tinejdžerima nego među odraslima.

U istom materijalu navedeno je da tinejdžeri gledaju sadržaj koji nije namenjen za preporučivanje po stopi 1,5 puta većoj nego odrasli korisnici. Frančesko Fogu, direktor dizajna proizvoda u Instagramu, svedočio je o razgovorima koji su se vodili oko podataka uključenih u prezentaciju. Rekao je da je bio iznenađen jer mu ranije nije bilo rečeno da podatke treba skrivati od rukovodstva. Prema njegovom iskazu, podaci su kasnije mogli da budu saopšteni rukovodstvu usmeno, dok su detaljniji izveštaji ostali dostupni putem linkova u prezentaciji.

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Funkcija „Take a Break“

Jedna od funkcija o kojoj se tokom svedočenja najviše govorilo bila je „Take a Break“, koja korisnike podseća da prestanu sa skrolovanjem. Prema podacima Mete, samo 1,8 odsto korisnika u početku je uključilo ovu funkciju nakon njenog uvođenja 2021. godine. Fogu je tokom svedočenja više puta rekao da nije siguran u tačnost tog podatka.

Sudija Ivon Gonzales Rodžers pitala je Fogua da li zna kolika je bila najviša stopa korišćenja funkcije. On je odgovorio da ne zna. Objasnio je da nije njegov posao da pravi kontrolne table za prikupljanje podataka niti da ih čita, već da se oslanja na svoj tim. Sudija je zatim ukazala na to da, iako se od njega očekuje da veruje timu, pred sudom nije mogao da kaže koji je bio najviši nivo korišćenja funkcije.

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Koristili u veoma malom broju

O funkciji „Take a Break“ svedočio je i bivši stručnjak za podatke u Meti Džordž Voličenko. On je rekao da je njena upotreba među tinejdžerima bila veoma niska i razočaravajuća nakon uvođenja 2022. godine. Prema njegovom iskazu, početni podaci pokazali su da je samo 0,165 odsto tinejdžera izabralo da napravi desetominutnu pauzu od Instagrama, dok je ta stopa kasnije porasla na 0,2 odsto.

Moseri je takođe odgovarao na pitanja o korišćenju ove funkcije. Rekao je da je reč o jednoj funkciji sa razočaravajuće niskom stopom korišćenja, ali da je njena upotreba značajno poboljšana. Ukazao je na naloge za tinejdžere, koji su sada obavezni za korisnike mlađe od 16 godina i kod kojih su vremenska ograničenja podrazumevano uključena. Moseri je dodao da postoje funkcije koje su efikasne, kao i one koje nisu.

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Suđenje bi moglo imati velike posledice za Metu

Adam Moseri je prvi visoko pozicionirani rukovodilac Mete koji je svedočio u ovom postupku, koji bi mogao imati dugoročne posledice po kompaniju. Tužioci iz više desetina saveznih država tvrde da je Meta namerno pokušavala da privuče i zadrži decu na svojim platformama, iako su interna istraživanja pokazivala da njene aplikacije štete mlađim korisnicima. Tužioci traže kazne koje bi mogle dostići 1,4 biliona dolara, a žele i da kompanija promeni pojedine načine na koje su njene aplikacije dizajnirane.

Moseri nije jedini visoki predstavnik Mete čije se svedočenje očekuje u ovom procesu. Prema navodima iz postupka, pred sudom bi trebalo da se pojave i izvršni direktor Mark Zakerberg, kao i drugi sadašnji i bivši zaposleni kompanije. Moserijevo svedočenje trebalo je da bude nastavljeno u sredu, nakon pitanja koja su tokom prvog dana bila usmerena na interne podatke, prezentaciju o bezbednosti tinejdžera i korišćenje funkcije „Take a Break“.