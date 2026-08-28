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Platforma je ponovo pokrenula međunarodnu aplikaciju, priprema verziju sajta na engleskom jeziku i počela je agresivnije da traži korisnike i kreatore sadržaja van Kine. Međutim, njen ulazak na evropsko i američko tržište mogao bi da otvori i ozbiljna regulatorna pitanja.

Želi da osvoji zapadne kreatore

Bilibili je već jedan od najvećih video-servisa u Kini, sa oko 376 miliona mesečno aktivnih korisnika. Platforma je naročito popularna među mlađom publikom, a njen sadržaj obuhvata video-snimke koje kreiraju korisnici, zabavne emisije, gejming, animaciju i druge formate.

Sada kompanija želi da taj model prenese i na ostatak sveta. Međunarodna aplikacija je ponovo pokrenuta, dok je ukinut raniji zahtev da korisnici iz inostranstva prilikom registracije dostavljaju pasoš ili drugi identifikacioni dokument. Bilibili takođe priprema englesku verziju sajta i zapošljava radnike u Los Anđelesu, Londonu, Meksiko Sitiju, Sao Paulu, Istanbulu i Tokiju.

Kompanija je jasno poručila da "ide globalno", a cilj je da na platformu privuče i poznate zapadne autore. Među kreatorima koji su već prisutni na Bilibili-ju nalazi se i MrBeast, koji je na kineskoj platformi počeo da objavljuje još 2024. godine.

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Velika prednost

Bilibili pokušava da privuče kreatore i mogućnostima zarade. Jedna od karakterističnih funkcija platforme su "danmu" komentari, odnosno komentari koji se pojavljuju preko samog video-sadržaja u realnom vremenu. Kreatori od njih mogu da ostvaruju prihod, dok korisnici mogu direktno da ih podrže.

Platforma je zbog toga posebno zanimljiva kreatorima koji već imaju publiku, ali žele dodatni kanal za distribuciju i zaradu. Bilibili računa i na činjenicu da su kineske društvene mreže poslednjih godina postale mnogo vidljivije na Zapadu, posebno nakon globalnog uspeha TikToka.

Kompanija želi da spoji kinesku i međunarodnu publiku u jednom okruženju, što bi zapadnim kreatorima omogućilo pristup ogromnom broju potencijalnih gledalaca. Ako Bilibili uspe da izgradi dovoljno atraktivan sistem monetizacije, mogao bi da postane ozbiljniji konkurent YouTube-u, a ne samo još jedna alternativna platforma.

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Najveći problem

Širenje Bilibili-ja na Zapad, međutim, dolazi u trenutku kada su kineske tehnološke kompanije pod pojačanim nadzorom regulatora. U SAD bi se gotovo sigurno otvorilo pitanje bezbednosti podataka i mogućeg uticaja kineskih propisa na kompaniju, posebno imajući u vidu iskustvo TikToka.

Situacija u Evropskoj uniji je drugačija, ali ni tamo Bilibili neće imati potpuno slobodan prostor. Ako platforma dostigne dovoljan broj korisnika u EU, na nju mogu da se primene stroža pravila iz Zakona o digitalnim uslugama (DSA), uključujući obaveze u vezi sa procenom rizika, transparentnošću i zaštitom korisnika.

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Brisel je već pokazao da kineske platforme nisu izuzete od takvih pravila. Zbog toga bi Bilibili, pored borbe za korisnike i kreatore, mogao da se suoči i sa ozbiljnim regulatornim izazovima. Ipak, ako uspe da privuče dovoljno zapadnih autora, kineska platforma bi mogla da izvrši dodatni pritisak na YouTube, koji se već bori za ekskluzivne ugovore i kreatore sa drugim servisima poput Netflixa.