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Umesto dosadašnjeg šestocifrenog PIN-a, korisnici će moći da koriste punu lozinku, dužu i sa kombinacijom slova, brojeva i posebnih znakova, čime se dodatno otežava preuzimanje naloga čak i u situaciji kada neko uspe da dođe do SMS koda za prijavu.

PIN odlazi, stiže ozbiljnija zaštita

Dosadašnja verifikacija u dva koraka na WhatsAppu koristila je šestocifreni PIN kao dodatni sloj zaštite. Sada kompanija taj sistem unapređuje tako što ga pretvara u klasičniju lozinku koja može biti duža i sadržati slova, brojeve i posebne karaktere, pa je mnogo teže pogoditi je metodom nasumičnog isprobavanja.

Suština je u tome što SMS kod i ova dodatna lozinka imaju različite uloge. Kod koji WhatsApp šalje služi za potvrdu broja telefona, dok verifikacija u dva koraka predstavlja dodatnu prepreku za nekoga ko pokušava da preuzme nalog. WhatsApp upravo zato ovu funkciju opisuje kao zaštitu koja može da ostane na mestu čak i ako napadač dođe do jednokratnog koda.

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Kako da promenite zaštitu

WhatsApp je u svom Help Centeru već naveo da korisnici mogu da upravljaju podešavanjima verifikacije u dva koraka i da postojeći šestocifreni PIN mogu da zamene novom lozinkom. U aplikaciji se ova podešavanja nalaze u delu Settings > Account > Two-step verification, gde je moguće uključiti ili isključiti zaštitu, promeniti lozinku i ažurirati imejl adresu povezanu sa nalogom.

Ovo je posebno važno za korisnike koji su kao PIN postavili nešto lako pamtljivo, poput datuma rođenja ili jednostavne kombinacije cifara. Nova mogućnost daje im priliku da naprave znatno jaču zaštitu, a WhatsApp čak direktno upozorava korisnike da je vreme da promene jednostavne kombinacije poput „123456“.

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Stiže još jedna važna novost

WhatsApp istovremeno širi podršku za passkeys, odnosno pristupne ključeve koji omogućavaju prijavu korišćenjem biometrije ili načina na koji se inače otključava uređaj. To može biti otisak prsta, prepoznavanje lica ili šifra za otključavanje telefona, u zavisnosti od uređaja.

Još zanimljivije, korisnici sada mogu da imaju više od jednog passkey ključa na istom WhatsApp nalogu, što je naročito praktično za one koji koriste, recimo, Android telefon i iPhone ili menjaju uređaje, jer više nisu ograničeni na samo jedan takav ključ. WhatsApp navodi da je passkeys već podesilo više od milijardu ljudi.

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WhatsApp upozorava i na nepoznate pozive

Nova bezbednost nije ograničena samo na prijavljivanje na nalog. WhatsApp na Androidu uvodi i dodatni kontekst kada korisnika pozove broj koji nije sačuvan u kontaktima. Aplikacija može da prikaže informacije poput toga da li poziv dolazi iz druge države i da li korisnik sa pozivaocem deli neku WhatsApp grupu.

Ideja jeste da pre nego što se javite nepoznatom broju, dobijate još malo informacija koje mogu da pomognu da procenite da li poziv ima smisla ili je u pitanju pokušaj prevare.

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Preuzimanje naloga više nije samo pitanje izgubljenog pristupa aplikaciji. WhatsApp nalog je povezan sa privatnim razgovorima, grupama, kontaktima i drugim ličnim informacijama, pa napadač koji uspe da preuzme nalog može pokušati da iskoristi identitet žrtve za kontaktiranje njenih prijatelja i porodice. WhatsApp zato poslednjih meseci uvodi više slojeva zaštite, uključujući i Strict Account Settings za korisnike kojima prete sofisticiraniji napadi.

I dalje važi najvažnije pravilo: nikome ne treba slati kod za prijavu koji stigne SMS-om. Dodatna lozinka, passkey i druge bezbednosne opcije mogu značajno otežati napad, ali nijedna tehnologija ne može da spreči korisnika da sam preda podatke prevarantu.

Na kraju, WhatsApp ovim promenama praktično poručuje da običan šestocifreni PIN više nije dovoljan nivo zaštite za sve korisnike. Ako već imate uključenu verifikaciju u dva koraka, vredi proveriti podešavanja i preći na jaču lozinku, a ako koristite više uređaja, passkey može biti još praktičniji način da dodatno zaštitite nalog.