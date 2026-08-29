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Meta Platforms je postigla sporazum sa američkim državnim tužiocima koji donosi veliki paket novih ograničenja za mlađe korisnike Facebooka i Instagrama, uključujući vremensko ograničenje, noćnu zabranu korišćenja, utišavanje obaveštenja tokom škole i dodatne roditeljske kontrole. Većina ovih mera trebalo bi da ostane na snazi najmanje deset godina, uz sudsko odobrenje.

Dva sata dnevno i – dosta

Jedna od najvećih promena jeste uvođenje podrazumevanog ograničenja od dva sata dnevno za tinejdžere na Facebooku i Instagramu. Vreme se računa zajedno na obe platforme, a tinejdžer sam neće moći da isključi ograničenje, već će za to biti potrebna dozvola roditelja. Izuzetak su određene aktivnosti, poput direktnih poruka i dugog video-sadržaja.

Meta će istovremeno početi da podseća tinejdžere koliko dugo koriste aplikacije. Pored upozorenja nakon 15 minuta neprekidnog korišćenja, biće prikazana i dodatna upozorenja kada ukupno vreme dostigne 60 i 90 minuta. Ideja je da se korisnik malo „trgne“ pre nego što nekoliko sati skrolovanja prođe a da toga nije ni svestan.

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Instagram i Facebook se gase noću

Još jedna promena mogla bi posebno da pogodi tinejdžere koji vole da ostanu na društvenim mrežama do kasno u noć. Prema novim pravilima, Facebook i Instagram će za mlađe korisnike podrazumevano biti blokirani između ponoći i šest ujutru. Tokom tog perioda tinejdžeri neće moći da objavljuju sadržaj niti da pregledaju Feed, Stories, Explore ili Reels.

Tokom školskih sati uvodi se drugačiji režim. Od 8 do 15 časova push obaveštenja biće utišana, mada će direktne poruke i obaveštenja povezana sa bezbednošću naloga biti izuzeti. Roditelji će imati mogućnost da dodatno upravljaju ovim podešavanjima.

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Roditelji dobijaju veću kontrolu

Meta istovremeno proširuje alate kojima roditelji mogu da nadgledaju kako njihova deca koriste platforme. Roditelji će, između ostalog, dobijati informacije o tome kada tinejdžer poveže dodatni nalog, kao i upozorenja o interakcijama sa potencijalno sumnjivim nalozima. U Family Center-u Meta već objedinjuje deo ovih funkcija kako bi roditelji lakše pratili iskustvo deteta kroz Instagram, Facebook, Messenger i druge Meta servise.

Posebno je zanimljivo što roditelji dobijaju i više informacija o algoritmu koji određuje šta dete vidi. Meta je još ranije najavila mogućnost da roditelji vide teme koje oblikuju tinejdžerov Instagram feed, odnosno kakav sadržaj algoritam najčešće preporučuje.

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Manje sadržaja koji nije za njihov uzrast

Ovo nije jedina promena. Meta je tokom 2026. počela globalno da širi novi 13+ režim sadržaja za Teen Accounts na Instagramu, Facebooku i Messengeru. Cilj je da se tinejdžerima po automatizmu prikazuje sadržaj koji bi, prema Metinim kriterijumima, trebalo da bude primeren uzrastu od 13 godina.

Roditelji mogu da izaberu i stroži režim pod nazivom Limited Content. On dodatno filtrira sadržaj, a tinejdžerima u tom režimu onemogućava da vide, ostavljaju ili primaju komentare ispod objava. Meta je saopštila da je nezavisna procena sistema pokazala da su Instagram Teen Accounts u podrazumevanom 13+ režimu nailazili na 68 odsto manje sadržaja koji je ocenjen kao zreliji u odnosu na iskustvo jednog konkurentskog servisa, dok je stroži režim smanjio takvu izloženost za 96 odsto u odnosu na isti servis.

Grčka zabranjuje društvene mreže mladima od 15 godina Foto: Shutterstock

Algoritam više neće biti jedina opcija

Još jedna potencijalno velika promena odnosi se na sam način na koji tinejdžeri gledaju sadržaj. Prema sporazumu, tinejdžeri će moći da izaberu nepersonalizovani feed, odnosno prikaz sadržaja koji nije zasnovan na Metinom sistemu preporuka, a roditelji će moći da zahtevaju da takav režim bude podrazumevan.

Biće moguće i isključivanje automatske reprodukcije sadržaja, dok će broj lajkova i reakcija na objavama za tinejdžere biti podrazumevano skriven. Meta će takođe dodatno ograničiti određene filtere koji menjaju izgled lica, uključujući ekstremne makeup filtere.

Pitanje je, međutim, koliko će sve ovo promeniti svakodnevno ponašanje mladih. Meta i sama poziva TikTok i YouTube da uvedu slična ograničenja, jer bi tinejdžeri u suprotnom mogli jednostavno da pređu sa jedne platforme na drugu. Upravo zato se rasprava više ne vodi samo o Instagramu ili Facebooku, već o tome koliko kontrole nad vremenom koje deca provode online treba da imaju same platforme, a koliko roditelji i država.