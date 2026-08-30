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Aplikacija za vremensku prognozu ne mora da znači da je „pogrešila“ jer ikonica koju vidite često predstavlja širu prognozu za određeni period, dok se stvarni uslovi napolju mogu promeniti mnogo brže. Upravo zato meteorolozi upozoravaju da malu sličicu sunca ili oblaka ne treba posmatrati kao kompletnu vremensku prognozu.

Ikonica nije cela prognoza

Najveća zabuna nastaje zato što korisnik vidi jednu malu sličicu i automatski pretpostavi da ona opisuje tačno ono što se dešava iznad njegove glave u tom trenutku. Međutim, vremenske aplikacije kombinuju podatke o trenutnim uslovima sa prognozama za određene sate ili čitav dan, a način na koji će ih prikazati zavisi od same aplikacije. Royal Meteorological Society navodi da aplikacije često pokušavaju da jednom ikonicom sažmu veoma promenljiv dan, iako se vreme tokom nekoliko sati može potpuno promeniti.

Zato nije nikakva misterija ako se na ekranu pojavi sunce, a nekoliko minuta kasnije počne kiša. Sunce može predstavljati očekivane preovlađujuće uslove za određeni vremenski period, dok se kratkotrajan pljusak pojavi između dva sunčana intervala.

Foto: RHMZ

Vreme se menja brže od aplikacije

Druga stvar koju treba imati u vidu jeste da telefon ne meri vreme direktno iznad vaše glave. Aplikacija koristi podatke iz različitih izvora, uključujući meteorološke stanice, radare, satelite i numeričke modele, a zatim ih obrađuje kako bi napravila prognozu za konkretnu lokaciju. Problem je što atmosfera nije statična, stanje se neprestano menja, pa ni najbolji model ne može savršeno da predvidi svaki lokalni pljusak.

Posebno su nezgodni kratki i lokalni pljuskovi. Može da pada kao iz kabla u jednom delu grada, dok nekoliko kilometara dalje ljudi uopšte nemaju kišu. Zato aplikacija može sasvim korektno da proceni širu situaciju, a da se baš vaša ulica nađe u delu grada koji je pogodio mali kišni oblak.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Printscreen/Vreme i radar, Shutterstock

Zašto dve aplikacije pokazuju različito?

Ako ste ikada otvorili dve aplikacije za vremensku prognozu i dobili dva različita rezultata, ni to nije neobično. Različiti servisi mogu koristiti različite izvore podataka, meteorološke modele i načine obrade tih podataka. Apple, na primer, navodi da njegova Weather aplikacija koristi podatke Apple Weather-a, ali i informacije nacionalnih meteoroloških službi i drugih izvora, u zavisnosti od funkcije i regiona.

Zbog toga jedna aplikacija može za isti sat prikazati oblačno, druga pljusak, a treća sunce sa mogućnošću kiše. To ne znači automatski da je neka od njih „pokvarena“. Razlika može da bude u modelu, vremenu poslednjeg ažuriranja, rezoluciji podataka ili načinu na koji aplikacija pretvara složene meteorološke podatke u jednu jednostavnu ikonicu.

Foto: Shutterstock

Telefon ima preciznije podatke

Ako želite da znate šta će se dešavati baš u narednih sat vremena, nemojte se oslanjati samo na veliku ikonicu na početnom ekranu. Mnogo korisniji mogu biti satna prognoza, verovatnoća padavina, količina očekivane kiše i, tamo gde je dostupno, radar ili prognoza padavina po minutima.

Apple, recimo, u svojoj Weather aplikaciji omogućava pregled satne prognoze, verovatnoće padavina i drugih detalja, dok su upozorenja i prognoza padavina za naredni sat dostupni samo na određenim tržištima.

Sunce može da znači nešto sasvim drugo

Ni same ikonice nisu univerzalne. Sunce uglavnom označava vedro ili pretežno vedro vreme, ali aplikacije imaju različite skupove simbola i različito ih koriste. Apple, na primer, posebno navodi ikonice za vedro, delimično oblačno, oblačno, kišu, jaku kišu, rosulju, sneg, grmljavinu i druge uslove.

Američka Nacionalna meteorološka služba takođe koristi veliki broj različitih ikonica za sadašnje uslove i prognozu – od vedrog i delimično oblačnog vremena do različitih intenziteta kiše, snega i pljuskova. Dakle, mala sličica nije dekoracija, ali jeste pojednostavljen prikaz mnogo složenijih podataka.

Foto: Printskrin

Meteorolozi objašnjavaju da je prognoziranje vremena izuzetno komplikovano jer se atmosfera stalno menja, a podaci sa satelita, radara i meteoroloških stanica imaju različitu rezoluciju i stižu u različitim intervalima. Čak i mala promena početnih uslova može uticati na kasniju prognozu.

Zato, kada sledeći put telefon pokaže sunce dok vi stojite na ulici pod kišobranom, ne mora da znači da vas aplikacija „laže“. Mnogo je verovatnije da gledate pojednostavljenu oznaku za širi vremenski period, dok se napolju upravo odvija kratkotrajna promena koju ta jedna ikonica ne može da prikaže.