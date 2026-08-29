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Nova opcija First Draft automatski sređuje više video-snimaka i od njih pravi početnu verziju Reelsa, koju korisnik zatim može dodatno da menja pre objavljivanja. Za sada je funkcija dostupna u Instagram aplikaciji za iPhone.

Više snimaka, jedan Reels

Princip je prilično jednostavan. Korisnik izabere više snimaka, a First Draft ih automatski sređuje i uklanja duže pauze, a zatim ih spaja u jednu početnu verziju videa. Umesto da korisnik svaki klip ručno seče i slaže, aplikacija pokušava da taj početni deo montaže odradi sama.

To može posebno da bude korisno kada neko ima nekoliko minuta sirovog materijala, ali želi da od njega napravi kratak video za društvene mreže. Instagram navodi da funkcija može da se koristi za različite formate, uključujući montaže iz više klipova, videe u kojima osoba govori direktno u kameru i snimke tipa „day in the life“.

Instagram, Reels Foto: Shutterstock

Kraj mukama sa sečenjem

Do sada je korisnik morao sam da pregleda svaki snimak, pronađe delove koje želi da zadrži, iseče višak i zatim sve poređa u odgovarajući redosled. First Draft pokušava da upravo taj dosadni deo posla skrati na nekoliko dodira.

Važno je, međutim, da ovo nije potpuno automatska montaža posle koje samo pritisnete „objavi“. Instagram ovu funkciju predstavlja kao početnu verziju koju korisnik može dalje da uređuje. Aplikacija odradi prvi deo posla, dok završna odluka i dalje ostaje na autoru.

Ne koristi veštačku inteligenciju

Iako bi se zbog načina na koji funkcija automatski bira i skraćuje snimke lako moglo pomisliti da iza nje stoji AI, Instagram je potvrdio da First Draft ne koristi veštačku inteligenciju.

Za razliku od nekih konkurentskih alata koji pomoću AI-ja analiziraju sadržaj i na osnovu instrukcije prave montažu, Instagramova nova funkcija fokusirana je na automatsko sređivanje materijala bez generativne AI.

Foto: Shutterstock

Gde se funkcija pronalazi?

First Draft može da se pokrene kroz Instagram kameru, a opcija se pojavljuje i u Reels galeriji kada korisnik izabere više klipova. Nakon obrade dobija se prva verzija videa koju može da pregleda, doradi i tek onda eventualno objavi.

Za sada je novina vezana za iPhone aplikaciju, što znači da korisnici Androida ne mogu da računaju da će je odmah pronaći na svom telefonu. Kao i kod drugih novih funkcija, dostupnost može da zavisi od verzije aplikacije, uređaja i tržišta.

Instagram sve više gura video

Nova opcija nije izolovan potez. Meta već neko vreme ulaže ozbiljan napor u alate za kreiranje kratkih videa. Kompanija je ranije unapređivala ugrađeni Reels editor, dodajući funkcije poput sečenja klipova, promene brzine i zamene pojedinačnih delova bez menjanja ostatka montaže.

Meta je 2025. pokrenula i zasebnu aplikaciju Edits, namenjenu upravo kreiranju i obradi videa na telefonu. Kompanija je kasnije najavila dodatne mogućnosti za titlove, napredna podešavanja boja, krive brzine i druge alate za montažu.

Foto: Mateusz Slodkowski / Zuma Press / Profimedia

Manje montaže, više objavljivanja

Za običnog korisnika najveća prednost je zapravo vrlo jednostavna – manje vremena provedenog u montaži. Ako imate desetak snimaka sa putovanja, rođendana ili nekog događaja, ne morate odmah da sednete za računar i ručno pravite video.

Instagram ovakvim potezima pokušava da spusti prag za kreiranje sadržaja. Što je lakše od nekoliko snimaka napraviti pristojan Reels, veća je šansa da će korisnici češće objavljivati. Meta je poslednjih godina upravo zbog toga sve više ulagala u jednostavne alate koji omogućavaju da se sadržaj napravi direktno na telefonu.

Drugim rečima, Instagram sada pokušava da ukloni još jednu prepreku između snimljenog materijala i gotovog videa. Vi snimite, aplikacija napravi prvi rez, a vi odlučujete šta će na kraju otići pred publiku.