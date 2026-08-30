Plava ptica se vratila i odmah zaratila sa Maskom

Plava ptica se vratila i odmah zaratila sa Maskom

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Iza projekta stoji startup Operation Bluebird, čiji je jedan od osnivača Stiven Kouts, bivši pravnik Twittera za pitanja žigova. Platforma je pokrenuta 27. avgusta 2026. godine, ali je njen dolazak odmah dobio i pravnu dimenziju jer se mreža X protivi korišćenju nekadašnjeg Twitter brenda.

Twitter se vraća, ali nije isti

Twitter.now pokušava da iskoristi ono što je mnogim korisnicima nedostajalo nakon preimenovanja Twittera u X – prepoznatljivo ime, plavu pticu i jednostavniji koncept javne platforme za kratke objave. Ideja je da korisnici ponovo imaju mesto za kratke poruke, komentare i javne razgovore, ali uz nekoliko novih pravila i tehnoloških dodataka.

Ime logoa Twitter-a smislio je Biz Stoun Foto: mundissima / Alamy / Profimedia

Kouts smatra da je nakon prelaska Twittera u X ostalo prostora za pravnu borbu oko starih žigova i pokrenuo je postupak kojim pokušava da ospori njihovo dalje vlasništvo. X, naravno, ima potpuno drugačiji stav i već je pokrenuo pravni spor protiv nove platforme.

Najzanimljiviji deo je veštačka inteligencija

Twitter.now ne želi samo da bude kopija starog Twittera. Jedna od glavnih novina je VERA, AI sistem koji analizira objave i daje korisnicima informacije o njihovoj pouzdanosti, odnosno određene „trust“ signale. Ideja je da korisnik sam može da odluči koliko želi da mu se prikazuju objave koje sistem procenjuje kao manje ili više pouzdane.

Hešteg smislio je korisnik, a ne Twitter Foto: Zoonar/ALES MUNT, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Korisnik više kontroliše svoj feed

Autori platforme pokušavaju da promene još jednu stvar koja često nervira korisnike društvenih mreža – način na koji algoritam odlučuje šta ćete videti. Twitter.now obećava veću kontrolu nad feedom, odnosno mogućnost da korisnik sam podesi koliko sadržaja različitog nivoa poverenja želi da mu se prikazuje, što je prilično drugačiji pristup od modela u kojem centralni algoritam gotovo potpuno odlučuje šta će se pojaviti na ekranu.

Pristup se za sada plaća

Nova mreža ipak nije potpuno otvorena za sve. Twitter.now je pokrenut kroz rani pristup, a pojedini korisnici plaćaju 20 dolara za pristup i mogućnost izbora korisničkog imena, dok postoji i skuplja opcija od 40 dolara. Startup očigledno pokušava da od početka napravi kontrolisaniju zajednicu, ali ostaje pitanje da li će korisnici biti spremni da plaćaju za još jednu društvenu mrežu.

Twitter Foto: IB Photography / Alamy / Profimedia

Najveći problem je privlačenje korisnika

Tehnički zanimljiva mreža nije dovoljna ako na njoj nema korisnika i to je najveća prepreka za gotovo svaku novu društvenu platformu: ljudi dolaze tamo gde već postoje njihovi prijatelji, poznate ličnosti, novinari i teme koje ih zanimaju. Twitter.now zato ima jednu veliku prednost – ime koje milioni ljudi već poznaju, ali i veliki problem jer mora da ubedi korisnike da ponovo grade zajednicu od nule.

X i Twitter.now već su u pravnom ratu

Najveća drama trenutno se ipak ne odvija u samoj aplikaciji, već na sudu. Operation Bluebird tvrdi da je X napustio stare žigove nakon što je Twitter preimenovan u X, dok X to osporava i tvrdi da prava nisu nestala. Zbog toga će budućnost Twitter.now delimično zavisiti i od toga kako će se završiti spor oko imena, logotipa i drugih elemenata starog brenda.

Foto: Shutterstock

Konkurencija je već ogromna

Twitter.now ulazi na tržište na kojem već postoje Threads, Bluesky, Mastodon i druge platforme koje pokušavaju da privuku korisnike nezadovoljne X-om ili jednostavno žele drugačije iskustvo. Problem je što nijedna nova mreža ne može lako da ponovi efekat koji je Twitter imao kada je već postao centralno mesto za političke, tehnološke i medijske razgovore.

Da li nostalgija može da bude dovoljan razlog?

Twitter.now je za sada više od obične nove društvene mreže jer predstavlja pokušaj da se vrati jedan od najprepoznatljivijih internet brendova i istovremeno napravi drugačiji model moderacije. AI provera sadržaja i veća kontrola korisnika zvuče zanimljivo, ali prava provera tek sledi: platforma mora da privuče dovoljno ljudi, kreatora i zanimljivih razgovora da bi korisnici imali razlog da joj se svakog dana vraćaju.

Ako u tome uspe, Twitter.now bi mogao da postane mnogo ozbiljniji konkurent X-u. Ako ne uspe, ostaće zapamćen kao jedan od najneobičnijih pokušaja u istoriji društvenih mreža – platforma koja je pokušala da vrati Twitter upravo u trenutku kada se svet već navikao da ga zove X.