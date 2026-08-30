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Apple Maps je počeo da prikazuje plaćene oglase, i to na mestima na kojima su korisnici do sada gledali uglavnom obične rezultate i preporuke. Za sada se reklame uvode u SAD i Kanadi, a Apple je potvrdio da će se njihovo prisustvo širiti tokom narednih nedelja.

Reklame stižu direktno u pretragu

Oglasi se pojavljuju na dva glavna mesta. Prvi je deo Suggested Places, odnosno preporučena mesta koja se pojavljuju kada korisnik otvori pretragu u Mapsu, dok se drugi nalazi na vrhu relevantnih rezultata nakon što korisnik nešto konkretno potraži. Plaćeni rezultat označen je malom plavom oznakom „Ad“, pa bi trebalo da bude jasno da nije u pitanju obična preporuka.

Apple je pritom postavio prilično strogo ograničenje: u jednom skupu rezultata prikazuje se najviše jedan oglas. Kompanija time pokušava da spreči da Maps počne da izgleda kao klasičan pretraživač pretrpan reklamama, što je jedan od glavnih razloga zbog kojih je ova promena za sada prilično drugačija od agresivnijih modela oglašavanja.

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Zašto Apple sada uvodi oglase?

Apple već godinama širi svoje poslovanje sa oglašavanjem, a Maps predstavlja ogroman prostor za lokalne kompanije koje žele da budu primećene baš u trenutku kada korisnik traži restoran, prodavnicu ili neki drugi objekat. Kompanija na svojoj oglasnoj platformi navodi da se svakog meseca obavi više od milijardu relevantnih pretraga poslovanja u Mapsu.

Za male i velike biznise to znači još jedno mesto na kojem mogu da plate za vidljivost. Apple omogućava kompanijama da odrede budžet i promovišu konkretne lokacije, dok se oglasi pojavljuju korisnicima koji već traže određenu vrstu poslovanja. Dakle, nije reč samo o klasičnom baneru, reklama se pojavljuje praktično u trenutku kada osoba razmišlja gde će otići.

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Apple pokušava da bude drugačiji od Googlea

Iako je princip poznat korisnicima Google Mapsa, Apple tvrdi da će njegov sistem biti više kontrolisan. Kompanija je postavila ograničenja za pojedine kategorije oglašivača, uključujući određene kućne usluge, kripto-ATM uređaje i druge kategorije, dok se oglasi za medicinske usluge procenjuju pojedinačno.

Još važnije, Apple insistira na tome da oglasi nisu zasnovani na klasičnom praćenju korisnika. Prema kompaniji, relevantnost oglasa određuju kontekstualni podaci poput pretrage, približne lokacije i trenutnog prikaza mape, dok podaci o interakciji sa oglasima nisu povezani sa Apple nalogom niti se dele sa trećim stranama.

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Najviše će boleti to što reklame ne mogu da se ugase

Za korisnike je ipak najsporniji detalj koji govori da ne postoji opcija kojom se oglasi u Apple Mapsu mogu isključiti. Čak ni korisnici koji plaćaju iCloud+ ili Apple One ne dobijaju poseban režim bez reklama u Mapsu. To je već izazvalo negodovanje dela korisnika koji su upravo odsustvo reklama doživljavali kao jednu od prednosti Appleovih mapa.

Šta ovo znači za korisnike u Srbiji?

Za sada nema razloga za paniku među korisnicima u Srbiji jer je novi sistem oglašavanja pokrenut u SAD i Kanadi. Apple je još ranije najavio upravo ta dva tržišta kao početak, pa trenutno nema potvrde da će isti model istovremeno biti uveden i kod nas.

Ipak, ako se model pokaže uspešnim, teško je očekivati da će Apple zauvek zadržati oglašavanje samo na dva tržišta. Za kompaniju je Maps posebno zanimljiv jer povezuje oglas sa konkretnom radnjom, restoranom ili drugim mestom i korisnika može praktično jednim dodirom da odvede do njega. To znači da bi Apple u budućnosti mogao da napravi ozbiljan novi izvor prihoda od lokalnog oglašavanja.

Za sada je, međutim, najvažnija promena jasna i svedoči da Apple Maps više nije potpuno bez reklama. Kompanija pokušava da oglase drži diskretnim i da ih ograniči na jedan plaćeni rezultat, ali korisnicima ostaje pitanje da li je to prihvatljiva cena za besplatnu navigacionu uslugu, posebno kada ne postoji dugme kojim mogu da ih jednostavno ugase.