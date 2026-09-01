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Provera hotelske sobe ili apartmana zbog mogućih skrivenih kamera uskoro bi mogla da postane mnogo jednostavnija. Istraživači sa KAIST razvili su SweepLED, mali dodatak koji u kombinaciji sa pametnim telefonom može da prepozna karakterističan odsjaj objektiva skrivene kamere. Posebno je zanimljivo što je cena izrade prototipa manja od sedam dolara, dok sistem prema rezultatima testiranja postiže preciznost od približno 94 odsto.

Ideja je namenjena situacijama u kojima se male kamere mogu sakriti u predmetima koje inače ne biste ni posumnjali da treba proveravati. Olovke, zidni satovi, punjači, ukrasni predmeti i ramovi za slike mogu poslužiti kao kamuflaža, pa klasična vizuelna provera često nije dovoljna. SweepLED bi zato mogao da pretvori telefon koji već imamo u svojevrsni skener za ovakve uređaje.

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Dodatak od samo nekoliko dolara

Klasični detektori uglavnom pokušavaju da pronađu sočivo tako što na predmete bacaju svetlost i traže karakterističan bljesak. Međutim, taj pristup ima očiglednu manu: sjajne površine poput metala, plastike ili stakla mogu proizvesti veoma slične refleksije. Korisnik tada mora sam da procenjuje da li je ono što vidi zaista objektiv ili samo odraz materijala.

SweepLED koristi drugačiju metodu. Kamera telefona ostaje na istom mestu, dok se izvor LED svetlosti pomera i osvetljava predmet iz različitih uglova. Objektiv skrivene kamere zbog svoje unutrašnje konstrukcije menja izgled refleksije na karakterističan način kada se menja ugao osvetljenja. Upravo te sitne promene sistem koristi kao signal koji razlikuje pravo sočivo od obične sjajne površine.

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Šta se krije iza čudnog odsjaja

Umesto da se oslanja samo na ljudsko oko, sistem beleži promenu refleksije tokom kratkog pomeranja svetlosti. Dobijeni snimak zatim analizira AI model koji je obučen da prepozna specifične deformacije povezane sa objektivima kamera. Na taj način korisnik ne mora detaljno da pregleda svaki predmet niti da sam donosi zaključak na osnovu jednog bljeska.

Tokom testiranja istraživači su sistem proveravali na 30 predmeta koji bi se mogli naći u hotelskoj sobi ili privatnom smeštaju. SweepLED je skrivene kamere uspešno identifikovao sa preciznošću od oko 94 odsto, dok je analiza jednog predmeta trajala kraće od pet sekundi. To predstavlja značajan pomak u odnosu na pristupe koji zahtevaju više vremena i dosta ručnog posmatranja.

AI, Chat GPT aplikacija Foto: Shutterstock

Zašto detektori mogu da pogreše

Pronalaženje skrivene kamere nije jednostavan zadatak čak ni kada se koristi specijalizovana oprema. Ranije istraživanje UCL pokazalo je koliko problem može biti težak: učesnici koji su koristili komercijalne detektore nisu uspeli da pronađu skrivene kamere na 59 odsto uređaja obuhvaćenih testiranjem. U tom kontekstu, rezultat od 94 odsto koji je ostvario SweepLED deluje veoma obećavajuće, iako tek treba utvrditi kako će se tehnologija ponašati izvan laboratorijskih uslova.

Ključna prednost novog pristupa jeste u tome što se ne oslanja samo na intenzitet refleksije. Sistem prati kako se odsjaj menja dok se izvor svetlosti pomera, što omogućava AI modelu da razlikuje optičku strukturu kamere od površina koje su samo sjajne. Upravo bi takva analiza mogla da smanji broj lažnih upozorenja i olakša proveru većeg broja predmeta u kratkom vremenu.

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Uređaj još nije u prodaji

Projekat je predvodio profesor Džun Han sa Računarskog fakulteta na KAIST, uz saradnju istraživača sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru i Univerziteta za menadžment u Singapuru. SweepLED je predstavljen ranije ove godine na konferenciji ACM MobiSys 2026, gde je pažnju privukao upravo kombinacijom jednostavnog hardvera i softvera zasnovanog na veštačkoj inteligenciji.

Iako se uređaj zasad ne može kupiti kao gotov proizvod, njegova konstrukcija sugeriše da bi komercijalna verzija mogla biti relativno jednostavna za razvoj. Ako buduća testiranja potvrde rezultate dobijene u laboratoriji, sličan dodatak mogao bi jednog dana omogućiti korisnicima da uz pomoć telefona brzo provere prostor u kojem borave. Za sada, međutim, SweepLED treba posmatrati kao istraživački prototip, a ne kao garantovano rešenje za otkrivanje svih skrivenih kamera.