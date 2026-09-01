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Evropska komisija je uvela dodatni nivo nadzora nad ChatGPT-om, Redditom i Robloxom, nakon što su ove platforme dostigle prag od najmanje 45 miliona prosečnih mesečnih korisnika u Evropskoj uniji. ChatGPT je svrstan u kategoriju veoma velikih onlajn pretraživača (VLOSE), dok su Reddit i Roblox dobili status veoma velikih onlajn platformi (VLOP). Ova klasifikacija ih svrstava među digitalne servise koji podležu najstrožim zahtevima evropskih pravila.

Novi status donosi i konkretan rok za prilagođavanje. Sve tri usluge imaju četiri meseca da ispune dodatne obaveze, što znači da će novi zahtevi početi da se primenjuju početkom 2027. godine. U fokusu su potencijalni rizici koje veliki digitalni servisi mogu da imaju na korisnike i društvo, od nezakonitog sadržaja i zaštite maloletnika do osnovnih prava, javne bezbednosti i izbornih procesa.

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ChatGPT pod strožijim nadzorom EU

Prelazak u kategoriju VLOSE znači da ChatGPT više nije posmatran samo kao običan digitalni servis, već kao platforma sa dovoljno velikim dometom da može imati šire društvene posledice. Evropska pravila predviđaju poseban režim za servise koji premašuju prag od 45 miliona korisnika mesečno u EU, upravo zbog njihovog potencijalnog uticaja na veliki broj ljudi.

Za ChatGPT to donosi dodatne zahteve u vezi sa procenom sistemskih rizika. Potrebno je sagledati kako rad servisa i njegovih algoritamskih sistema može uticati na korisnike, uključujući moguće posledice po maloletnike, osnovna prava i javnu bezbednost. Istovremeno, posebna pažnja biće posvećena rizicima koji mogu nastati širenjem nezakonitog sadržaja ili uticajem digitalnih servisa na društvene i političke procese.

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Četiri meseca za usklađivanje

Odluka Evropske komisije pokrenula je rok tokom kojeg tri servisa moraju da se prilagode zahtevima koji važe za najveće digitalne platforme. U tom periodu kompanije treba da procene rizike povezane sa svojim uslugama, utvrde gde bi mogli nastati problemi i uvedu mere kojima bi se njihov uticaj smanjio.

Za korisnike bi deo promena mogao da bude manje vidljiv, jer se najveći deo novih obaveza odnosi na način na koji kompanije procenjuju i kontrolišu svoje sisteme. Međutim, posledice bi mogle da se osete kroz snažnije mehanizme zaštite, veću transparentnost i detaljnije kontrole načina na koji funkcionišu veliki digitalni servisi.

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Na meti su algoritmi i sadržaj

Evropska komisija posebno će pratiti rizike koji mogu proisteći iz načina na koji platforme distribuiraju sadržaj i koriste algoritamske sisteme. Jedno od ključnih pitanja jeste sprečavanje širenja nezakonitog sadržaja, ali se lista potencijalnih problema ne završava na tome. U obzir se uzimaju i zaštita maloletnika, fizičko i mentalno zdravlje korisnika, osnovna prava i bezbednost javnosti.

Izborni procesi takođe su deo ovog regulatornog okvira. Velike platforme imaju ogroman broj korisnika, pa način na koji se informacije prikazuju, preporučuju ili šire može imati šire posledice od pojedinačnog korisničkog iskustva. Zbog toga EU želi da najveće digitalne usluge unapred prepoznaju takve rizike i pokažu koje mere koriste kako bi ih ograničile.

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Reddit i Roblox takođe pod novim pravilima

Ista odluka obuhvatila je Reddit i Roblox, koji su prema broju korisnika u Evropskoj uniji prešli prag potreban za status veoma velikih onlajn platformi. Time se njihove obaveze proširuju u odnosu na pravila koja važe za manje servise. Evropska komisija ovakav pristup zasniva na proceni da platforme sa desetinama miliona korisnika mogu imati znatno veći uticaj na javnost.

Za Reddit i Roblox to znači da će, baš kao i ChatGPT, morati da se detaljnije bave sistemskim rizicima koji proizlaze iz njihovog rada. Razlika je u prirodi samih servisa, ali je regulatorni princip isti: što je platforma veća i što više ljudi koristi njene usluge, to su veća očekivanja u pogledu zaštite korisnika i kontrole potencijalno štetnih posledica.

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Evropska komisija širi nadzor

Promena statusa donosi još jednu važnu novinu - Evropska komisija dobija širi prostor za proveru načina na koji najveći digitalni servisi funkcionišu. To uključuje ispitivanje njihovih sistema i mera za upravljanje rizicima, kao i proveru da li su obaveze propisane evropskim pravilima zaista ispunjene. Drugim rečima, kompanije neće biti obavezne samo da procene potencijalne probleme, već će njihov pristup moći da bude predmet detaljnijeg regulatornog nadzora.

Za ChatGPT ovo predstavlja posebno važan trenutak jer veštačka inteligencija dobija sve veću ulogu u svakodnevnom životu, informisanju i radu korisnika. U narednim mesecima biće jasnije kako će se novi evropski zahtevi odraziti na samu uslugu i njeno funkcionisanje u EU. Jedno je sigurno: najveći digitalni servisi ulaze u period u kojem će način na koji upravljaju svojim sistemima biti pod znatno većom kontrolom evropskih institucija.