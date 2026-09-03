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Korisnici platforme X počeli su da prijavljuju neuobičajen talas poruka za resetovanje lozinke koje nisu sami pokrenuli. Kompanija je potvrdila da istražuje šta se događa i navela da za sada nema dokaza da su napadači uspešno preuzeli naloge. Ipak, veliki broj neželjenih zahteva privukao je pažnju, posebno zato što se problem pojavio neposredno nakon šireg pokretanja usluge X Money.

Prema objašnjenju kompanije, moguće je da napadači pokušavaju da iskoriste novu pažnju oko finansijskih funkcija platforme kako bi došli do korisničkih naloga. Inženjer proizvoda X-a Mridul Singhai naveo je da istraga još traje, uz poruku korisnicima da budu strpljivi dok se utvrđuje šta tačno stoji iza masovnih zahteva za promenu lozinki.

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Za sada nema potvrđenog masovnog upada

Način na koji se napad navodno odvija dodatno je zanimljiv. Prema informacijama koje je podelio Grok, napadači mogu da pokreću veliki broj zahteva za resetovanje lozinke koristeći javno dostupna korisnička imena. To znači da meta ne mora prethodno da bude kompromitovana da bi počela da dobija poruke o promeni lozinke. Sam zahtev može biti dovoljan da korisniku stigne neočekivano obaveštenje.

Najvažnije je što X trenutno ne govori o potvrđenom proboju sistema. Nema indicija da je došlo do masovnog preuzimanja naloga, ali to ne znači da pokušaji treba da budu ignorisani. Korisnicima se preporučuje dodatni oprez, naročito ako dobiju poruku za resetovanje lozinke koju nisu sami zatražili.

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X Money promenio vrednost naloga

Pokretanje X Money predstavlja značajnu promenu za samu platformu, jer X pokušava da proširi svoje poslovanje izvan klasične društvene mreže. Nova usluga omogućava funkcije poput plaćanja, bankovne kartice sa 3% povraćaja novca, trenutnih transfera i besplatnog podizanja gotovine na bankomatima. Sredstva korisnika pritom se čuvaju preko Cross River Bank, banke osigurane kod FDIC-a.

Uvođenje finansijskih mogućnosti prirodno povećava interesovanje za bezbednost naloga. Ako korisnički profil postane povezan sa novcem i plaćanjima, njegovo preuzimanje potencijalno dobija mnogo veću vrednost za napadača nego ranije. Upravo zbog toga X sumnja da bi nova finansijska usluga mogla biti jedan od razloga zbog kojih su napadi na naloge sada intenzivniji.

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Kreću u potragu za napadačima

Kompanija za sada nije objavila detaljan izveštaj na svojim zvaničnim korporativnim nalozima, niti je ponudila mnogo informacija o tome koliko je korisnika obuhvaćeno napadima. Ipak, glavni pravni savetnik X-a Džejms Burnam poslao je znatno oštriju poruku, poručivši da će pravni i bezbednosni timovi pokušati da identifikuju osobe koje pokušavaju da ugroze korisnike platforme.

X ovaj incident ne posmatra samo kao običan problem sa neželjenim porukama. Kompanija pokušava da utvrdi ko stoji iza aktivnosti i da li iza velikog broja zahteva postoji koordinisana kampanja. Dok istraga traje, korisnici uglavnom mogu da preduzmu sopstvene mere zaštite i smanje mogućnost da eventualni pokušaj napada preraste u stvarnu kompromitaciju naloga.

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Jedna zaštita može napraviti veliku razliku

Korisnici X-a međusobno dele upozorenja i savete nakon što su počeli da primaju neočekivane zahteve za resetovanje lozinke. Jedna od najvažnijih preporuka jeste uključivanje dvofaktorske autentifikacije, ukoliko već nije aktivirana. Dodatni korak provere može predstavljati važnu prepreku čak i u situaciji kada neko pokuša da dođe do pristupa nalogu.

Grok je u odgovorima na pojedine objave takođe korisnicima objašnjavao kako da aktiviraju ovu zaštitu, uz navod da napadači masovno pokreću proceduru za resetovanje lozinke. Za sada, međutim, nema potvrde o velikom broju uspešnih preuzimanja naloga. Problem zato više liči na intenzivan talas pokušaja nego na potvrđeni masovni bezbednosni proboj.

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X istražuje šta se dešava

Iako korisnici trenutno dobijaju uglavnom neželjene poruke za promenu lozinke, situacija dobija dodatnu težinu zbog povezivanja platforme sa finansijskim uslugama. Što više funkcija X bude vezano za novac, plaćanja i digitalne transakcije, to će korisnički nalozi postajati zanimljivija meta. Zbog toga je važno utvrditi da li trenutni napadi predstavljaju izolovan pokušaj ili deo šire kampanje.

X zasad tvrdi da nema dokaza o masovnom preuzimanju naloga i nastavlja istragu. Korisnici, međutim, ne moraju da čekaju završetak istrage kako bi dodatno zaštitili svoje profile. Uključivanje dvofaktorske autentifikacije i oprez pri rukovanju porukama za promenu lozinke predstavljaju najjednostavnije korake dok kompanija pokušava da otkrije ko stoji iza napada i zbog čega su upravo sada postali učestaliji.