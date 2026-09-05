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Grupa pod nazivom „Traders of Greater Europe“ imala je 532 člana, a istražitelji su u njenim porukama pronašli tragove hiljada dogovora o prebacivanju gotovine preko granica. Prema međunarodnoj istrazi evropskih javnih servisa, uključujući BBC i mrežu EBU, kroz taj sistem su tokom nekoliko meseci dogovarane transakcije vredne stotine miliona evra i dolara.

82.000 poruka otkrilo kako je mreža radila

Istražitelji su do podataka došli nakon što je belgijska policija zaplenila telefon jednog od osumnjičenih. Na njemu su pronađene poruke iz WhatsApp grupe razmenjivane od februara do decembra 2022. godine. Bilo ih je više od 82.000. Grupa nije služila za ćaskanje, već za konkretne ponude i potražnju za gotovinom u različitim gradovima i državama.

Članovi su uglavnom komunicirali na arapskom i dogovarali poslove vredne najmanje 5.000 evra, mada su mnoge transakcije bile znatno veće. Jedan posrednik bi ponudio da obezbedi određenu sumu novca u jednom gradu, dok bi drugi preuzeo obavezu da odgovarajuću sumu isplati na drugoj lokaciji. Za uslugu se naplaćivala provizija, najčešće između jedan i sedam odsto.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Nije korišćen klasičan bankarski sistem

U centru cele priče nalazi se hawala, tradicionalni sistem prenosa novca zasnovan prvenstveno na poverenju između posrednika. Funkcioniše tako što čovek preda novac posredniku u jednoj zemlji, a njegov partner u drugoj zemlji isplati odgovarajući iznos osobi kojoj je novac namenjen. Posrednici kasnije međusobno poravnavaju dugovanja, pa novac ne mora fizički da putuje od pošiljaoca do primaoca.

Hawala sama po sebi nije sinonim za kriminal. Takve mreže postoje decenijama i koriste ih i ljudi koji legalno šalju novac porodici u drugim zemljama. Problem nastaje kada se sistem koristi za skrivanje porekla novca, izbegavanje kontrole ili finansiranje kriminalnih aktivnosti. Upravo je to, prema belgijskoj istrazi, bio deo onoga što se dešavalo u konkretnoj WhatsApp grupi.

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Telefoni puni fotografija ličnih dokumenata i novčanica

Istražitelje je posebno iznenadilo koliko je sistem bio organizovan. Na zaplenjenom uređaju pronađeno je oko 6.000 fotografija ličnih dokumenata, ali i približno 6.000 fotografija novčanica od pet evra sa vidljivim serijskim brojevima. Prema objašnjenju belgijskog istražnog sudije Vinsenta Guerre, takvi podaci mogu služiti kao identifikacioni kodovi u hawala transakcijama.

Procena istražitelja je da je mreža bila uključena u najmanje 12.000 transakcija. Novac se dogovarao za različite destinacije širom sveta, uključujući i Veliku Britaniju, gde su u porukama pominjani gradovi poput Londona i Birmingema. Belgijski istražni sudija Guerra opisao je razmere mreže kao izuzetne i rekao da je istraga koja je počela kao slučaj finansiranja terorizma pokazala mnogo širu sliku.

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Novac povezivan sa drogom i krijumčarenjem ljudi

U dokumentaciji koju su analizirali novinari pronađeni su podaci koji povezuju pojedine transakcije sa organizovanim kriminalom, trgovinom drogom i krijumčarenjem ljudi. To ne znači da je svaki član grupe bio kriminalac ili da je svaka transakcija bila nezakonita, već da je ista infrastruktura mogla da bude korišćena za različite vrste novčanih poslova.

Posebno ozbiljan deo istrage odnosi se na novac koji je, prema belgijskim istražiteljima i analiziranim dokumentima, iz Brisela završio kod pripadnika Islamske države u Siriji. Istražitelji su naveli da su neke uplate bile namenjene ženama povezanim sa pripadnicima te organizacije, uključujući pokušaje da im se pomogne da napuste kampove u Siriji.

Hapšenja i presude u Belgiji

Istraga je već dovela do konkretnih sudskih postupaka. Šestorica muškaraca palestinskog porekla osuđena su u Belgiji za kršenje bankarskih propisa, učešće u kriminalnoj organizaciji i pranje novca, dok su dvojica proglašena krivim i za finansiranje terorizma.

WhatsApp grupa je tako postala svojevrsni digitalni trag sistema koji je inače veoma teško pratiti. Iako se u hawali ne pojavljuje klasičan bankarski zapis za svaku pojedinačnu uplatu, poruke, fotografije dokumenata, serijski brojevi novčanica i podaci sa telefona mogu istražiteljima da daju potpuno novu sliku o tome ko je sa kim poslovao i gde je novac trebalo da završi.