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Promena nije nastala kao Googleova samostalna odluka, već nakon što je američki Geographic Names Information System (GNIS) zvanično uneo novo ime. Google je onda objasnio da njegove mape prate promene zvaničnih američkih državnih izvora kada je reč o geografskim nazivima.

Šta se zapravo dogodilo?

Promena je usledila nakon što je predsednik SAD Donald Tramp 27. avgusta 2026. potpisao izvršnu uredbu kojom je naložena promena naziva jezera u američkim federalnim evidencijama. Nakon toga je novi naziv ušao u GNIS, sistem koji američka vlada koristi kao zvanični izvor geografskih imena za federalne potrebe. Google je 29. avgusta objavio da će zbog toga ažurirati Maps.

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Kanada ne prihvata novo ime

I tu počinje neobična situacija jer, naime, nije ceo svet dobio novu mapu. Korisnici Google Mapsa u SAD vide „Lake America“, dok se u Kanadi i dalje prikazuje „Lake Ontario“. Korisnici izvan SAD i Kanade trebalo bi da vide oba naziva, „Lake Ontario (Lake America)“. Google kaže da je takav pristup u skladu sa njegovom dugogodišnjom praksom da kod geografskih naziva koji se razlikuju od države do države prikazuje naziv koji odgovara lokalnom području.

Kanadske vlasti, međutim, nisu promenile svoje službene geografske nazive. Premijer Mark Carney poručio je da će za Kanađane jezero ostati Lake Ontario, dok je premijer provincije Ontario Dag Ford javno insistirao da će se ono i dalje zvati Ontario. Ford je čak predstavio veliki znak sa porukom „Lake Ontario, now and always“, odnosno „Jezero Ontario, sada i zauvek“.

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Google kaže da prati zvanične podatke

Iz Google-a su praktično poručili da nisu oni ti koji su „preimenovali“ jezero. Kompanija je objasnila da Maps ažurira nazive na osnovu zvaničnih državnih izvora, a u slučaju SAD to je GNIS.

Slična situacija dogodila se i ranije sa Meksičkim zalivom. Nakon Trampove odluke iz 2025. da ga preimenuje u „Gulf of America“, Google Maps je za korisnike u SAD počeo da koristi novi naziv, dok je u drugim delovima sveta zadržan ili prikazivan i raniji naziv. Dakle, ovo nije potpuno novi princip za Google, već nastavak politike koju kompanija već primenjuje.

Google Maps Go Foto: mundissima / Alamy / Profimedia

Problem se pojavio i na kanadskim sajtovima

Promena nije ostala samo na Google Mapsu. Neki kanadski sajtovi i aplikacije koji koriste Googleove mape počeli su privremeno da prikazuju „Lake America“, čak i kada su namenjeni korisnicima u Ontariju. Među njima su se našli sajtovi i servisi povezani sa provincijskim institucijama.

Google je dodatno objasnio da programeri koji ugrađuju Google Maps na svoje sajtove mogu da odaberu region za lokalizaciju mape. Ako je podešen na Kanadu, prikazaće se Lake Ontario, dok drugačija podešavanja mogu dovesti do toga da se pojavi naziv koji koristi američka baza podataka. Zbog toga su se neki korisnici našli u pomalo bizarnoj situaciji da na kanadskom sajtu vide američki naziv jezera.

Amerikanci vide jedno, Kanađani drugo

Jezero se nalazi na granici između američke savezne države Njujork i kanadske provincije Ontario i jedno je od Velikih jezera Severne Amerike. Njegova površina i položaj, naravno, nisu se promenili – promenjen je naziv koji američke federalne institucije koriste u svojim evidencijama i koji se sada preslikava na Google Maps za korisnike u SAD.

Naziv jezera postao je deo već postojećih političkih tenzija između Vašingtona i Ottawe. Kanadski zvaničnici i političari uglavnom odbacuju novo ime, dok američka administracija insistira na nazivu „Lake America“. Google se našao između dve strane i odlučio da na svojim mapama koristi različite nazive u zavisnosti od lokacije korisnika.

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Nisu svi tehnološki giganti poslušali

Google nije bio jedini tehnološki servis pred ovim izborom. MapQuest je javno saopštio da neće menjati naziv jezera i ostaviće „Lake Ontario“ na svojim mapama. Kompanija je čak iskoristila čitavu situaciju za šalu, dok je Apple Maps u početku takođe zadržavao naziv Lake Ontario. U međuvremenu je i Apple promenio prikaz za korisnike u SAD, pa se sada i na Appleovim mapama pojavljuje „Lake America“.

Tako je jedno od najvećih jezera Severne Amerike postalo neobičan primer kako jedno isto mesto može imati različito ime na digitalnoj mapi, u zavisnosti od toga gde se korisnik nalazi. Za Amerikanca koji otvori Google Maps naziv je Lake America, za Kanađanina Lake Ontario, dok korisnik iz drugih zemalja može dobiti oba naziva. Sama voda, naravno, ostaje ista, ali je politička rasprava oko njenog imena dobila i svoju digitalnu verziju.