TELEFON ĆE SE KAČITI NA SATELIT UMESTO NA ANTENU

TELEFON ĆE SE KAČITI NA SATELIT UMESTO NA ANTENU

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Mađarska telekomunikaciona grupa 4iG i SpaceX potpisali su 2. septembra sporazum o uvođenju Starlink Mobile usluge u Evropi, a plan obuhvata i nekoliko zemalja Zapadnog Balkana.

Prvo stiže u Mađarsku i Albaniju

Prema zvanično objavljenim planovima, komercijalno pokretanje prve generacije Starlink Mobile predviđeno je najpre u Mađarskoj i Albaniji. Tačan datum početka rada za korisnike još nije objavljen, a iz 4iG navode da će dinamika zavisiti od regulatornih, tehničkih i komercijalnih uslova u svakoj zemlji.

Crna Gora i Severna Makedonija dobijaju još napredniju verziju

Posebno zanimljiv deo najave odnosi se na Crnu Goru i Severnu Makedoniju. Za ove zemlje planirana je sledeća generacija tehnologije, nazvana Starlink Mobile V2, koja bi trebalo da omogući znatno napredniju vezu direktno sa mobilnim telefonima.

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Kako sve to uopšte radi?

Za razliku od klasičnog Starlinka, gde korisnik ima posebnu antenu koja komunicira sa satelitima, Starlink Mobile je zamišljen tako da kompatibilan mobilni telefon direktno komunicira sa satelitom. SpaceX je za to opremio satelite tehnologijom koja praktično omogućava da oni funkcionišu kao bazne stanice u svemiru. Za korisnika to znači da mu nije potrebna posebna satelitska antena.

Nema signala? Satelit preuzima stvar

Ideja je pre svega da se popune rupe tamo gde klasična mobilna mreža ne može lako da stigne, tj. u planinama, ruralnim područjima, na udaljenim putevima ili priobalju. 4iG navodi da Starlink Mobile treba da dopuni postojeće zemaljske mreže, a može da bude posebno važan i tokom vanrednih situacija ili privremenih prekida rada mobilne infrastrukture.

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Telefon bi mogao da ostane povezan i van dometa mreže

Starlink je ovu tehnologiju prvo razvijao kroz slanje tekstualnih poruka. Međutim, mogućnosti su u međuvremenu proširene. Na Novom Zelandu, na primer, One NZ već koristi Starlink Direct to Cell za poruke, a podržani korisnici mogu da koriste i pojedine aplikacije i podatkovne usluge, uključujući WhatsApp i Google Maps. Kompanija navodi i mogućnost glasovnih poziva preko WhatsAppa.

To je možda i najvažnija stvar za običnog korisnika. Kada se telefon nalazi van dometa klasične bazne stanice, kompatibilan uređaj može da pronađe satelitsku vezu, pod uslovom da postoji odgovarajući servis i slobodan pogled prema nebu. U aktuelnim komercijalnim implementacijama podrška ipak zavisi od modela telefona, mobilnog paketa i zemlje u kojoj se usluga koristi.

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V2 bi trebalo da donese mnogo ozbiljniji internet

Još veće ambicije vezane su za Starlink Mobile V2. 4iG i SpaceX navode da će ova generacija koristiti SpaceX-ova prava na 2 GHz spektar i doneti mogućnosti 5G ne-zemaljske mreže, odnosno NTN tehnologije. Cilj je da mobilni uređaji dobiju širokopojasnu vezu direktno preko satelita, a ne samo osnovne poruke.

Srbija za sada nije na ovom spisku

Što se nas tiče, Srbija trenutno nije navedena u ovom sporazumu kao tržište za Starlink Mobile. Zvanična najava 4iG-a govori o Mađarskoj, Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, dok se Srbija ne pominje.

Ovo, međutim, ne znači da je naša zemlja zauvek van priče. Starlink Direct to Cell funkcioniše kroz saradnju sa mobilnim operatorima i regulatorima u svakoj zemlji, a SpaceX je još ranije naveo da radi sa operatorima širom sveta kako bi tehnologiju proširio na nova tržišta.