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Od 30. avgusta 2026. kaznena mera koju Google izriče zbog takozvanog „site reputation abuse“ više ne utiče na rezultate pretrage korisnika unutar Evropskog ekonomskog prostora na isti način kao ranije. Kompanija je saopštila da je odluka doneta posle razgovora sa Evropskom komisijom.

O kakvom „spamu“ je zapravo reč?

Ne radi se o spamu kakav svakodnevno dobijamo u mejlu, već o sadržaju koji je napravljen ili postavljen tako da na pretraživaču izgleda bolje nego što bi realno trebalo. Google je ovu politiku uveo da bi sprečio situacije u kojima neko koristi ugled velikog i dobro rangiranog sajta, pa na njemu objavljuje sadržaj treće strane samo zato što će zahvaljujući autoritetu tog domena lakše dospeti među prve rezultate. U SEO svetu ova praksa se često naziva i „parasite SEO“.

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Nije svaki tekst treće strane problem

Ovo je važno, jer se lako može steći utisak da je Google zabranio svaki tekst koji nije napisala redakcija nekog sajta, što nije tačno. Google je još ranije objasnio da sama činjenica da je sadržaj napravila druga osoba ili kompanija nije kršenje pravila; problem nastaje kada se takav sadržaj postavlja prvenstveno kako bi iskoristio signale i ugled sajta domaćina i tako veštački poboljšao poziciju u pretrazi. Freelance tekstovi, legitimni partnerski sadržaji i određeni komercijalni materijali sami po sebi nisu automatski sporni.

Zašto je Brisel uopšte reagovao?

Cela priča je dobila novu dimenziju kada je Evropska komisija u novembru 2025. pokrenula postupak protiv Google-a u okviru Zakona o digitalnim tržištima (DMA). Komisija je tada navela da Google-ova politika može da pogodi izdavače i druge vlasnike sajtova koji koriste sadržaj komercijalnih partnera kao deo svog poslovnog modela, jer bi takav sadržaj mogao da dovede do slabijeg rangiranja celog sajta ili njegovih delova. Brisel je zato počeo da ispituje da li Google ovom politikom previše ograničava legitimne poslovne aktivnosti izdavača.

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Šta se sada menja za korisnike?

Promena je prilično neobična: Google pretraga sada može da se ponaša drugačije u zavisnosti od toga gde se korisnik nalazi. Za korisnike koji pretražuju Google izvan Evropskog ekonomskog prostora, ručna mera zbog „site reputation abuse“ i dalje direktno utiče na rezultate za sporni deo sajta. Za korisnike unutar EEA, međutim, posledica te konkretne ručne mere više se ne primenjuje na isti način, dok Google može sporni deo sajta da tretira odvojeno kako bi on vremenom morao sam da pokaže kvalitet i izbori svoju poziciju.

Dakle, nova odluka ne znači da je Google u Evropi digao ruke od borbe protiv lošeg ili manipulativnog sadržaja. Njegova pravila protiv spama i dalje važe, a kompanija i dalje može da obori sadržaj koji pokušava da prevari sistem i neprirodno popravi svoju poziciju. Google i dalje naglašava da želi rezultate koji su korisni i pouzdani, a ne stranice napravljene prvenstveno da bi privukle što više klikova preko pretraživača.

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Velika promena za portale i izdavače

Za velike medije i druge izdavače ovo ipak može da bude veoma značajno. Mnogi sajtovi sarađuju sa spoljnim autorima, kompanijama i partnerima, pa je granica između legitimnog poslovnog sadržaja i pokušaja da se „pozajmi“ autoritet velikog domena ponekad prilično komplikovana. Upravo zbog toga je Evropska komisija i otvorila postupak, navodeći da bi Google-ova politika mogla da utiče na mogućnost izdavača da normalno posluju i sarađuju sa trećim stranama.

Za domaće korisnike postoji jedna bitna stvar: Srbija nije članica Evropskog ekonomskog prostora, pa se ova konkretna promena ne odnosi automatski na pretrage koje se obavljaju iz Srbije.EEA čine zemlje Evropske unije, zajedno sa Islandom, Norveškom i Lihtenštajnom. Drugim rečima, ako neko iz Beograda ili Niša ukuca istu stvar u Google kao korisnik iz Nemačke, ne mora nužno da dobije identičan tretman rezultata kada je reč o ovoj konkretnoj politici.

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Google sada mora da igra po drugačijim pravilima

Promena pokazuje i koliko evropski propisi mogu da utiču na način na koji najveće tehnološke kompanije posluju. Google je zadržao svoje pravilo protiv zloupotrebe reputacije sajtova, ali je promenio način njegovog sprovođenja u EEA nakon razgovora sa Evropskom komisijom, dok će Komisija pratiti kako se novi pristup primenjuje u praksi.

Za korisnike se možda neće mnogo toga promeniti preko noći, ali za vlasnike sajtova i izdavače ovo bi mogla da bude veoma važna promena, jer ista stranica ubuduće može imati drugačiji tretman u Googleu u zavisnosti od toga iz kog dela Evrope se pretražuje.