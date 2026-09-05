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Ideja je, rekli bismo, prilično jednostavna: solarni paneli proizvode struju kada ima sunca, baterije je čuvaju, a zatim se ta energija koristi i kada proizvodnja iz solarnih panela padne. Projekat razvijaju MN8 Energy, Google i Eos Energy Enterprises, a trebalo bi da bude povezan sa velikom američkom elektroenergetskom mrežom PJM.

Elektrana niče na mestu nekadašnjeg rudnika

Projekat pod nazivom Mammoth Solar biće izgrađen u okrugu Kanava na mestu nekadašnjeg površinskog rudnika uglja, pa će zemljište koje je ranije bilo ozbiljno izmenjeno rudarskim radovima dobiti novu namenu. Solarni deo elektrane imaće snagu od 86 megavata, dok će čitav projekat imati čak 380 megavat-sati kapaciteta za skladištenje energije kroz dve različite tehnologije. Vrednost investicije procenjuje se na oko 350 miliona dolara.

Foto: FADEL SENNA / AFP / Profimedia

Zašto su Google-u uopšte potrebne ogromne baterije?

Google-u treba sve više struje za data centre, posebno zbog naglog razvoja veštačke inteligencije. Takvi centri rade praktično bez prestanka i ne mogu da se oslone samo na to da će sunce sijati baš onda kada im je električna energija najpotrebnija. Google zato sve više traži načine da obezbedi dodatne izvore energije koji mogu da rade pouzdano tokom celog dana, uz istovremeno povećanje udela čistih izvora. Kompanija je samo tokom 2025. potpisala ugovore za više od 12 gigavata nove čiste energije.

Litijum za kraće, cink za mnogo duže čuvanje

U ovoj elektrani neće sve baterije raditi isti posao. Planirano je 280 MWh litijum-jonskog skladišta, koje će služiti za kraće periode, dok će dodatnih 100 MWh biti obezbeđeno pomoću Eosovih Z3 baterija na bazi cinka. Cinkov sistem ima predviđeno trajanje pražnjenja od oko 10 sati, što je mnogo pogodnije za čuvanje solarne energije preko dužeg dela dana i noći nego klasična baterijska rešenja namenjena kraćem skladištenju.

Foto: Standret/Shutterstock

Šta je posebno kod baterija na bazi cinka?

Cink možda zvuči kao prilično običan materijal, ali upravo u tome je deo priče. Eos svoje sisteme razvija kao dugotrajno skladište energije, a kompanija navodi da njena tehnologija koristi materijale koji mogu da se proizvode u SAD i da je namenjena upravo situacijama u kojima je potrebno čuvati velike količine električne energije tokom više sati. Još jedna stvar koja se ističe jeste bezbednost: Eos navodi da njeni cinkovi sistemi imaju znatno manji rizik od požara i termičkog „bežanja“ u odnosu na neke druge vrste baterija, iako to naravno ne znači da je svaki veliki baterijski sistem potpuno bez rizika.

Sunce radi danju, baterije preuzimaju noću

Najlakše je celu stvar zamisliti ovako: tokom dana solarni paneli proizvode električnu energiju, deo odmah odlazi u mrežu, dok se višak skladišti u baterijama. Kada sunce zađe ili proizvodnja značajno opadne, baterije mogu da počnu da vraćaju sačuvanu energiju u sistem. Na taj način solarna elektrana više nije ograničena samo na sate kada ima dovoljno sunčeve svetlosti, već njen rad može da se „razvuče“ i na period kada je potražnja za strujom i dalje velika.

Foto: T. Ilić

Projekat treba da bude završen u nekoliko faza

Neće sve biti gotovo odjednom. Prema planu koji su objavili partneri, solarna elektrana trebalo bi da počne komercijalni rad 2028. godine, dok je puštanje litijumskog skladišta predviđeno za 2029, a dugotrajnog cinkovog sistema za 2030. godinu.

Nekadašnji rudnik sada postaje deo energetske budućnosti

Procenjuje se da će investicija vredna nekih 350 miliona dolara doneti oko 200 radnih mesta tokom izgradnje, dok bi okrug i lokalne škole tokom prvih 20 godina rada trebalo da dobiju oko četiri miliona dolara prihoda od poreza na imovinu. Ako sve bude išlo prema planu, nekadašnji rudnik uglja tako će dobiti potpuno novu funkciju gde će se umesto vađenja fosilnog goriva, na istom prostoru proizvoditi solarna energija i skladištiti struja za mrežu.