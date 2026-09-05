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Na Tajvanu se proizvodi ogroman broj najnaprednijih čipova koji se danas koriste u telefonima, računarima, automobilima, serverima i opremi za veštačku inteligenciju. U centru te priče nalazi se kompanija TSMC, najveći svetski proizvođač čipova po ugovoru, zbog čega je Tajvan postao jedan od najvažnijih delova globalne tehnološke industrije.

Nije stvar samo u jednoj fabrici

E, ali tu dolazimo do najzanimljivijeg dela. Tajvan nije postao sila u proizvodnji čipova tako što je samo napravio nekoliko ogromnih fabrika i kupio skupe mašine. Decenijama je tamo građen čitav sistem u kojem zajedno rade fabrike, dobavljači, istraživački centri, univerziteti, inženjeri i kompanije koje prave različite delove potrebne za proizvodnju čipova. Baš taj spoj znanja i iskustva danas je jedna od najvećih prednosti Tajvana, a njega nije baš lako preseliti u drugu zemlju.

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Sve je počelo mnogo pre veštačke inteligencije

Današnja potražnja za čipovima je ogromna zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, ali tajvanska priča počela je zapravo mnogo ranije. Zemlja je godinama ulagаla u istraživanje, obrazovanje i razvoj poluprovodničke industrije, pa su se vremenom oko najvećih kompanija okupili ljudi i firme sa ogromnim iskustvom. Kada je AI kasnije eksplodirao, Tajvan je već imao ono što je svetu bilo potrebno - razvijenu industriju koja je mogla brzo da odgovori na novu potražnju.

Evropi nije dovoljno da napravi jednu fabriku

Zato Evropa danas ima prilično težak zadatak. Može da uloži milijarde u novu fabriku, da kupi opremu i zaposli stručnjake, ali time još neće dobiti ono što Tajvan gradi decenijama. Sama Evropska komisija priznaje da EU i dalje zavisi od drugih zemalja u ključnim oblastima, uključujući naprednu proizvodnju i dizajn čipova. Zbog toga Brisel sada pokušava da ojača čitav evropski lanac proizvodnje, a ne samo da otvori još nekoliko fabrika.

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Najteže je kopirati iskustvo

Zamislite da pokušavate da napravite novi auto, ali nemate samo problem sa fabrikom već i sa hiljadama ljudi koji moraju da znaju svaki korak proizvodnje. Kod čipova je stvar još komplikovanija, jer se radi o neverovatno preciznom procesu u kojem sitne greške mogu da naprave ogromne gubitke. Zato je iskustvo inženjera, tehničara, dobavljača i čitavih timova toliko važno. Tajvan je godinama skupljao upravo takvo znanje, pa konkurencija danas ne može jednostavno da ga „prepiše“ preko noći.

TSMC ipak širi posao po svetu

Ipak, Tajvan više ne drži sve karte samo kod kuće. TSMC poslednjih godina širi proizvodnju u druge delove sveta, uključujući SAD, Japan i Evropu. Kompanija je u Nemačkoj počela izgradnju fabrike u Drezdenu, koja će proizvoditi čipove namenjene pre svega automobilskoj industriji, dok se u SAD grade još mnogo veći kapaciteti.

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Evropa sada pokušava da smanji zavisnost

Tu je zapravo cela tajna. Možete da prebacite mašine, izgradite novu halu i dovedete deo zaposlenih, ali mnogo je teže napraviti mrežu od stotina i hiljada firmi koje godinama rade zajedno. Na Tajvanu su proizvođači čipova, dobavljači materijala, istraživački centri i stručnjaci koncentrisani jedni blizu drugih, pa se problemi rešavaju brzo i iskustvo se stalno prenosi.

Brisel je zbog svega toga u junu 2026. predložio Chips Act 2.0, novi paket mera kojim želi da poveća proizvodnju čipova u Evropi, privuče nove investicije i smanji zavisnost od dobavljača iz drugih delova sveta. Evropska komisija posebno ističe napredne čipove, veštačku inteligenciju i otpornost lanca snabdevanja. Dakle, Evropa je svesna problema i ulaže ozbiljan novac, ali cilj nije samo da se napravi nekoliko velikih fabrika, već da se oko njih izgradi čitava industrija.

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AI je Tajvan učinio još važnijim

A onda je stigla veštačka inteligencija i dodatno zakomplikovala situaciju. Najnapredniji AI sistemi zahtevaju ogromnu količinu moćnih čipova, pa je potražnja za tajvanskom proizvodnjom još veća. TSMC zato danas ima ogromnu ulogu u globalnom razvoju AI infrastrukture, dok se istovremeno širom sveta ulaže u nove fabrike kako bi se smanjio rizik od prevelike zavisnosti od jednog regiona. Ipak, Tajvan i dalje ostaje ključna tačka tog lanca.

Zato je tajvansko „čudo“ toliko teško ponoviti

Tajvan je, praktično, napravio nešto što je mnogo veće od jedne uspešne kompanije. Napravio je čitav ekosistem za proizvodnju čipova, i to tokom više decenija. Evropa sada pokušava da napravi svoj sistem, dok TSMC istovremeno otvara fabrike na drugim kontinentima. Ali činjenica da je moguće napraviti fabriku u Nemačkoj ili Americi ne znači da je moguće za nekoliko godina preslikati sve ono što se na Tajvanu skupljalo decenijama. Upravo zbog toga malo ostrvo i dalje ima ogroman uticaj na tehnologiju koju svakog dana koristimo, čak i kada toga uopšte nismo svesni.