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WhatsApp je jedna od najkorišćenijih aplikacija za dopisivanje na svetu i mnogi je koriste gotovo svakog dana, bilo za privatne razgovore, posao, slanje fotografija ili dogovore sa porodicom i prijateljima. Upravo zato je pažnju privukao ozbiljan problem u načinu na koji aplikacija proverava da li je neki telefonski broj povezan sa WhatsApp nalogom. Problem nije bio u samim porukama, već u mogućnosti da se u velikom broju proveravaju telefonski brojevi i utvrđuje koji od njih imaju aktivan nalog.

Sve je počelo od jedne obične funkcije

Kada nekome sačuvate broj telefona u imeniku i otvorite WhatsApp, aplikacija mora da proveri da li ta osoba koristi servis. Ako koristi, možete da joj pošaljete poruku, a ako ne koristi, WhatsApp vam to na određeni način pokazuje. Za običnog korisnika to je samo jedna praktična funkcija koja radi u pozadini i o kojoj uglavnom ni ne razmišljamo. Međutim, upravo taj sistem za proveru brojeva mogao je da se automatizuje i koristi u mnogo većem obimu nego što bi trebalo.

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Moglo je da se proverava više od 100 miliona brojeva na sat

Umesto da se proverava nekoliko brojeva iz sopstvenog imenika, sistem je mogao da se koristi za ogroman broj zahteva. Prema objavljenim podacima, bilo je moguće proveravati više od 100 miliona telefonskih brojeva na sat, a na taj način identifikovano je oko 3,5 milijardi aktivnih WhatsApp naloga u 245 zemalja i teritorija. Drugim rečima, problem nije bio vezan za mali broj korisnika, već za ogroman deo svetske baze WhatsApp naloga.

Nisu bile ugrožene privatne poruke

Najvažnije za korisnike jeste da ovaj problem nije predstavljao probijanje end-to-end enkripcije WhatsAppa. Dakle, nije postojala jednostavna mogućnost da neko preko ovog propusta otvori vaš nalog i pročita šta ste pisali prijateljima, porodici ili kolegama. Sadržaj privatnih razgovora nije bio deo ovog problema, što je velika razlika u odnosu na situaciju u kojoj bi bila kompromitovana sama enkripcija poruka.

Problem se odnosio na takozvane podatke oko naloga, odnosno informacije koje mogu da pokažu da li neki broj koristi WhatsApp i šta je od podataka na tom nalogu dostupno kroz predviđene funkcije aplikacije. Kod dela naloga bilo je moguće povezati broj sa javnom profilnom fotografijom ili informacijama iz profila. Kada se to radi u ogromnoj količini, dobija se veoma velika baza podataka koja može da bude zanimljiva različitim vrstama prevaranata.

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Zašto je telefonski broj toliko važan?

Na prvi pogled, nekome može da deluje da telefonski broj nije naročito važan podatak, posebno zato što ga mnogi svakodnevno daju prodavnicama, dostavljačima, bankama ili različitim servisima. Problem nastaje kada se broj poveže sa drugim podacima. Ako neko zna da je određeni broj aktivan na WhatsAppu, a uz to može da vidi fotografiju profila ili druge javne informacije, mnogo lakše može da poveže broj sa konkretnom osobom.

Takve informacije mogu da budu korisne za spam, neželjene poruke i različite pokušaje prevare.Na primer, neko ko pravi veliku bazu aktivnih WhatsApp korisnika ne mora odmah da napadne njihove naloge. Dovoljno je da dobije potvrdu da je određeni broj aktivan i da ga kasnije koristi u kampanjama u kojima se žrtvama šalju lažne poruke, linkovi ili ponude.

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Problem je u međuvremenu rešen

Nakon što je problem prijavljen WhatsAppu, uvedene su izmene koje ograničavaju broj zahteva koji mogu da se pošalju u kratkom vremenskom periodu. Takva zaštita, poznata kao „rate limiting“, trebalo bi da spreči upravo ono što je predstavljalo najveći problem – masovno proveravanje ogromnog broja telefonskih brojeva automatizovanim putem.

Nije prvi put da broj telefona pravi problem

Inače, WhatsApp već godinama pokušava da pronađe ravnotežu između jednostavnosti korišćenja i zaštite privatnosti. Korisnicima je potrebno da lako pronađu prijatelje i kontakte, ali istovremeno ne bi trebalo da bude moguće da neko samo automatizovano „pročešlja“ ogroman broj mogućih korisnika i napravi svoju bazu.

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Šta korisnik sada može da uradi?

Za većinu ljudi ovo nije razlog za paniku, niti znači da treba odmah da obrišu WhatsApp. Najvažnije je da aplikaciju redovno ažuriraju i da koriste aktuelnu verziju, jer bezbednosne izmene često dolaze upravo kroz nova ažuriranja. Pored toga, dobro je povremeno otvoriti podešavanja privatnosti i proveriti ko može da vidi informacije sa vašeg profila.

Posebno treba razmisliti o tome da li su vam profilna fotografija, opis i drugi podaci zaista potrebni svima koji mogu da dođu do vašeg naloga. Što manje ličnih informacija ostavite javnim, to je manje podataka koji mogu da se povežu sa vašim brojem telefona.