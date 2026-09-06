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Nova pravila tamošnje muzičke industrije znače da snimci u kojima generativna AI pravi glavni deo muzike više ne mogu da se nađu na zvaničnim ARIA top-listama.

Ako AI napravi pesmu, nema je na listi

Po novim pravilima, pesma mora da bude pretežno ljudsko delo da bi mogla da se takmiči za mesto na ARIA listama. Ako veštačka inteligencija napravi glavni vokal ili neki ključni instrumentalni deo, snimak se smatra AI-generisanim i ne ispunjava uslove. Čak ni to što čovek kasnije uradi miksovanje, mastering ili druge završne radove ne menja stvar.

S druge strane, muzičari mogu normalno da koriste AI kao pomoć. Ako čovek napiše pesmu, otpeva glavni vokal i odsvira glavne instrumente, a AI mu pomogne oko nekog pratećeg vokala, bubnjeva, efekata ili produkcije, pesma može da bude na listi. Drugim rečima, Australija ne kaže „ne koristite AI“, već postavlja pitanje: ko je zapravo napravio pesmu?

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Sve je dodatno zakomplikovao jedan hit

Ova tema je u Australiji posebno aktuelna nakon što je obrada Madonine pesme „Like a Prayer“, koju je objavio DJ i producent Josh Fawaz, postala ogroman hit. Pesma je bila broj jedan na australijskoj radio-listi po emitovanju i stigla je do četvrtog mesta na pojedinim ARIA listama. Istovremeno su se pojavile kritike zbog načina na koji je korišćena generativna veštačka inteligencija.

Fawaz je kasnije ažurirao kredite pesme na Spotifyju, gde su navedeni AI-generisani vokali i bubnjevi i upravo je taj slučaj pokazao koliko je teško povući granicu kada pesma zvuči kao sasvim normalan hit, a publika ne može na prvi pogled da zna koji deo je napravio čovek, a koji mašina.

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AI nije izbačen iz muzičkog studija

Muzičar može da koristi veštačku inteligenciju kao što koristi druge savremene alate. ARIA kao dozvoljene primere navodi AI mastering, razdvajanje pojedinačnih muzičkih traka, određene AI efekte i slične pomoćne stvari. Ako čovek ostaje u centru stvaranja, pesma može da bude potpuno legitimna za top-listu.

Granica se prelazi kada AI napravi ono najvažnije u pesmi. Ako, na primer, čovek napiše tekst, ali AI napravi glavni vokal i ključni deo muzike, takav snimak više ne može na ARIA listu. Isto važi i za pesmu koju generativna AI napravi praktično celu na osnovu jednog opisa ili nekoliko instrukcija.

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A šta ako AI samo malo pomogne?

Ako pevač sam otpeva glavnu deonicu, muzičari odsviraju glavne instrumente, a AI se koristi samo za određene dodatke, takva pesma ostaje prihvatljiva. ARIA čak posebno razlikuje „AI-assisted“ muziku, odnosno pesme koje su napravili ljudi uz manju pomoć veštačke inteligencije, od potpuno AI-generisanih snimaka.

Zato ovo nije zabrana tehnologije, već pokušaj da se sačuva ono što top-lista predstavlja. ARIA navodi da njene liste treba da beleže uspeh i potrošnju muzike koju su napravili ljudi. Ako neka AI pesma postane ogromno popularna, ona i dalje može da bude slušana, puštana na radiju i distribuirana, ali ne može da se takmiči za mesto na zvaničnoj ARIA listi ako ne ispunjava pravila.

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Sada će izvođači morati da prijave AI

Nova pravila donose još jednu promenu koja će biti zanimljiva muzičarima. Kada prijavljuju pesmu za ARIA listu, moraju da odgovore na pitanje da li je korišćena generativna AI i da daju tačan odgovor. Ako se pojavi ozbiljna sumnja da snimak ne ispunjava uslove, ARIA može da traži dodatne informacije od vlasnika prava ili predstavnika izvođača.

Ako se naknadno utvrdi da je pesma nepravedno dospela na listu, ARIA može da promeni njen plasman, ukloni je sa liste, povuče priznanje, pa čak i opozove nagradu za broj jedan. To pokazuje da pravila nisu samo preporuka, već mogu imati konkretne posledice za izvođače i izdavače.