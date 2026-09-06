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Volkswagen je odobrio jedan od najvećih planova preuređenja u svojoj istoriji, a brojke su ozbiljne: kompanija planira dodatno smanjenje broja zaposlenih za oko 50.000 do 2030. godine, što zajedno sa ranije dogovorenim smanjenjima znači da bi ukupan broj radnih mesta koje grupa želi da smanji mogao da dostigne oko 100.000. Istovremeno, Volkswagen planira da do 2035. godine prepolovi svoju ponudu modela i znatno pojednostavi proizvodnju.

Odluka je deo takozvanog Future Plan 2030, koji je nadzorni odbor Volkswagena jednoglasno odobrio 3. septembra. Kompanija želi da postane jednostavnija, brža i jeftinija za vođenje, jer se poslednjih godina suočava sa sve jačom konkurencijom, naročito kineskih proizvođača, slabijom prodajom na kineskom tržištu i visokim troškovima poslovanja u Evropi.

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Problem nije samo u električnim automobilima

Volkswagenova situacija nije posledica samo prelaska sa benzinaca i dizelaša na električne automobile. Kompanija se nalazi između nekoliko velikih promena odjednom: kineski proizvođači sve više nude jeftinije i tehnološki napredne automobile, evropsko tržište je slabo, a američke carine dodatno pritiskaju evropske proizvođače.

Poseban problem je višak proizvodnih kapaciteta. Volkswagen navodi da evropske fabrike mogu da proizvedu više automobila nego što tržište trenutno može da proguta, a Reuters prenosi procenu o višku kapaciteta od više od 500.000 vozila. Zbog toga kompanija želi da pravi manje različitih automobila, ali da svaki od tih modela proizvodi u većim količinama i sa manjim troškovima.

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Biće mnogo manje modela

Jedna od najzanimljivijih promena odnosi se upravo na automobile koje će Volkswagen nuditi kupcima. Grupa planira da do 2035. godine smanji broj modela za oko 50 odsto, dok bi se broj različitih kombinacija i varijanti opreme mogao smanjiti čak 75 odsto.

To ipak ne znači da će Volkswagen preko noći izbaciti polovinu automobila iz salona. Reč je o postepenom procesu koji treba da traje godinama, a kompanija želi da se više usredsredi na najtraženije segmente i da proizvode prilagođava pojedinačnim tržištima. Istovremeno, Volkswagen najavljuje velika ulaganja: za period od 2027. do 2031. planirano je oko 135 milijardi evra za investicije u imovinu, istraživanje i razvoj.

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Četiri nemačke fabrike čekaju na novi posao

Velika promena mogla bi da pogodi i pojedine nemačke fabrike. Volkswagen je ostavio otvorenim pitanje buduće proizvodnje u fabrikama u Emdenu, Cvikauu, Hanoveru i Nekarsulmu., a sadašnja proizvodnja vozila na tim lokacijama trebalo bi da se završi između 2031. i 2034. godine ako ne bude pronađena druga namena. Kompanija pritom ne govori jednostavno o zatvaranju fabrika, već traži nove industrijske mogućnosti i partnere za njihove buduće uloge.

Sindikati i predstavnici zaposlenih dugo su se protivili najtežim scenarijima, dok je nemačka pokrajina Donja Saksonija, veliki akcionar Volkswagena, takođe imala snažan uticaj na pregovore. Na kraju je postignut kompromis koji je omogućio da plan prođe bez neposrednog zatvaranja fabrika.

Volkswagen želi više automobila sa manje troškova

Na prvi pogled zvuči čudno: kako kompanija može da smanjuje broj zaposlenih i modela, a istovremeno želi da prodaje više automobila? Upravo u tome je cela ideja plana. Volkswagen želi da do 2030. prodaje oko 9 miliona vozila godišnje i da istovremeno podigne operativnu maržu na 9 odsto. Kompanija računa da će do tog cilja doći jednostavnijom organizacijom, manjim brojem modela i većom proizvodnjom po modelu.

Poseban fokus biće na Severnoj Americi, dok se za Kinu planira drugačiji pristup nego ranije. Volkswagen želi da se bolje prilagodi lokalnom tržištu i da istovremeno poveća izvoz iz Kine prema zemljama globalnog juga.

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Kineski proizvođači su veliki deo problema

U pozadini cele priče nalazi se i sve veći pritisak kineskih proizvođača. Kompanije iz Kine poslednjih godina brzo razvijaju električne automobile, softver i baterije, a na evropskom tržištu pokušavaju da se takmiče cenom i tehnologijom. Volkswagen je posebno osetio problem u Kini, nekada jednom od svojih najvažnijih tržišta, gde je konkurencija domaćih brendova sve jača.

Zanimljivo je da Volkswagen istovremeno ne odustaje od električnih automobila. Naprotiv, kompanija je za 2026. najavila široku ponudu novih električnih modela, uključujući ID. Polo, ID. Polo GTI, ID. Cross i ID.3 GTI, dok je za pristupačniju električnu mobilnost razvijena i nova generacija MEB+ platforme.