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Prema viziji Ilona Maska, vlasnici Cybercaba mogli bi da uključe svoj automobil u Teslinu robotaksi mrežu i omoguće mu da samostalno prevozi putnike dok ga oni ne koriste. Tako bi automobil, umesto da veći deo dana stoji parkiran, mogao da donosi novac svom vlasniku.

Automobil odlazi po putnike bez vlasnika

Ideja je jednostavna: vlasnik bi mogao da doda svoj automobil u Teslinu flotu kada mu nije potreban, a zatim da ga ukloni iz mreže kada poželi da ga koristi. Cybercab bi u međuvremenu samostalno odlazio po putnike, obavljao vožnje i vraćao se na određenu lokaciju.

Mask je ovakav model uporedio sa kombinacijom Airbnba i Ubera. Automobili bi bili u vlasništvu građana, ali bi ih Tesla uključivala u svoju autonomnu mrežu. Kompanija bi istovremeno mogla da upravlja i sopstvenom flotom robotaksija. Tačan način funkcionisanja mreže i dalje nije u potpunosti poznat.

Foto: ChatGPT

Zarada bi mogla da pokrije ratu automobila

Jedna od najzanimljivijih Maskovih tvrdnji jeste da bi vlasnik potencijalno mogao da zaradi više nego što iznosi njegova mesečna rata za automobil. To znači da bi Cybercab, barem u teoriji, mogao sam da pokriva deo ili čak čitav trošak svog posedovanja dok vlasnik nije za volanom.

Ipak, važno je naglasiti da Tesla još nije objavila konačne cene vožnji, očekivanu zaradu vlasnika niti precizan model podele prihoda.

Tesla uzima deo novca od svake vožnje

Tesla bi, prema dosadašnjim najavama, uzimala deo prihoda ostvarenog vožnjama. Koliki bi tačno procenat pripao kompaniji, a koliko vlasniku automobila, još nije konačno objavljeno. Upravo će taj detalj biti ključan za procenu da li se uključivanje privatnog automobila u robotaksi mrežu zaista isplati.

Foto: Shutterstock

Za razliku od klasičnih automobila, Cybercab je projektovan kao potpuno autonomno vozilo, bez volana i pedala. Tesla je već pokrenula ograničene putničke vožnje u Ostinu, dok Mask svoju dugoročnu viziju vidi mnogo šire. Ako se plan ostvari, automobil bi mogao da prevozi vlasnika tokom dana, a zatim samostalno radi kao robotaksi kada nije potreban.

Efekat na tržište automobila

Ako bi ovakav model zaživeo u većem obimu, mogao bi da promeni način na koji ljudi razmišljaju o kupovini automobila. Vozilo više ne bi bilo samo trošak koji vlasnik plaća kroz ratu, osiguranje, održavanje i gorivo, već potencijalno i imovina koja generiše prihod. To bi moglo da poveća interesovanje za autonomna vozila i dodatno ubrza prelazak sa klasičnih automobila na robotaksije.

Foto: Shutterstock

Manje parkiranih automobila, ali i nova pitanja

Šira primena robotaksija mogla bi da smanji broj automobila koji veći deo dana provode parkirani i ne koriste se. Istovremeno, veći broj autonomnih vozila na ulicama mogao bi da promeni gradski saobraćaj i dodatno pritisne postojeću infrastrukturu. Ostaje i pitanje koliko bi vlasniku zaista ostajalo nakon Teslinog dela prihoda, održavanja, osiguranja, amortizacije i drugih troškova. Zato će stvarna isplativost ovog modela zavisiti od konačnih pravila koja Tesla bude postavila.