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Iz sistema Liquid Networka ukradeno je gotovo 4.000 bitkoina, vrednih oko 320 miliona dolara u trenutku napada. Liquid je mreža povezana sa kompanijom Blockstream i koristi se za brže trgovanje bitkoinima. Nakon napada, rad mreže je zaustavljen kako bi se sprečilo da novac nastavi da odlazi.

Haker iskoristio grešku

Prema dosadašnjim informacijama, napadač nije ukrao privatne ključeve niti je uspeo da ih kompromituje. Umesto toga, iskoristio je grešku u softveru koji pokreće Liquid. Zahvaljujući tom propustu, uspeo je da stvori tokene koji nisu imali odgovarajuće pokriće u bitkoinima, a zatim da ih pretvori u pravi bitcoin. Na taj način je iz novčanika izvučeno oko 3.996 bitkoina.

Tvrdio da je „white hat“ haker

Najčudniji deo priče usledio je nakon same krađe. Napadač je ostavio poruku na Bitcoin mreži i predstavio se kao „white hat“ haker, odnosno osoba koja je navodno pronašla bezbednosni propust kako bi upozorila na problem. Poručio je da će vratiti novac, ali tek nakon što Blockstream popravi grešku. Kompanija je potom zakrpila problem i potvrdila da su sistemi bezbedni za povrat sredstava.

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Vraćeno 3.400 bitkoina

Napadač je zatim zaista vratio najveći deo ukradenog novca. Na račun Liquid mreže vraćeno je oko 3.400 bitkoina, što predstavlja približno 85 odsto ukupne količine koja je ukradena. Ipak, oko 598 bitkoina, vrednih približno 47 miliona dolara, i dalje je u rukama napadača. Samson Mow, izvršni direktor kompanije JAN3 i bivši izvršni direktor Blockstreama, potvrdio je da je najveći deo sredstava vraćen.

Iako je vraćen ogroman deo novca, slučaj još nije završen. Liquid Network je i dalje pod dodatnim bezbednosnim proverama, a kompanija želi da bude sigurna da je problem u potpunosti rešen pre nego što ponovo pokrene sve funkcije. Zanimljivo je da su, prema informacijama Blockstreama, druga sredstva koja se koriste na Liquid mreži, uključujući USDT i DePix, ostala netaknuta.

Napadač nije odmah prodao ukradeni bitcoin

Još jedan neobičan detalj jeste to što ukradeni bitkoini nisu jednostavno nestali kroz niz transakcija. Nakon napada, sredstva su ostala vidljiva na blockchainu, što je omogućilo da se njihovo kretanje prati. Upravo je zbog toga bilo moguće utvrditi da je veliki deo novca kasnije vraćen na adresu Liquid mreže. Oko 598,5 bitkoina i dalje nije vraćeno, pa je pitanje šta će se dogoditi sa tim delom plena i dalje otvoreno.

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Kompanija sada mora da otkrije kako je propust promakao

Slučaj je posebno neprijatan za Blockstream jer je napad pokazao da problem nije bio u krađi ključeva, već u načinu na koji je softver proveravao transakcije. To znači da su napadači uspeli da iskoriste grešku u samom sistemu i izvuku ogroman iznos bez preuzimanja kontrole nad privatnim ključevima. Zbog toga će nakon ponovnog pokretanja mreže biti važno da se utvrdi ne samo kako je propust iskorišćen, već i zašto ranije nije otkriven.