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Deluje kao da je tada potraga završena, ali kod novijih iPhone modela to ne mora da bude slučaj. Apple ima funkciju koja omogućava da se uređaj pronađe preko mreže Find My čak i kada nije povezan sa internetom, a kod podržanih modela i nakon isključivanja.

Telefon može da bude ugašen, ali ne baš „nevidljiv“

Fora je u tome što iPhone u ovakvoj situaciji ne mora da šalje svoju lokaciju preko mobilne mreže ili Wi-Fi-ja. Kada je uključena opcija Find My network, uređaj može da koristi Bluetooth kako bi emitovao signal koji mogu da registruju drugi Apple uređaji u njegovoj blizini. Ti uređaji zatim anonimno prosleđuju podatak o lokaciji Appleovoj mreži Find My, a vlasnik iPhonea može da vidi gde je telefon poslednji put detektovan.

Drugim rečima, nije potrebno da oko izgubljenog telefona bude neko ko zna vašu šifru ili da se prijavljuje na vaš nalog. Dovoljno je da se u blizini nalazi drugi Apple uređaj koji učestvuje u Find My mreži. Sistem je napravljen tako da lokacija bude šifrovana i da uređaji koji pomažu u pronalaženju ne saznaju čiji telefon zapravo traže.

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Čak i posle gašenja postoji šansa

Apple navodi da određeni iPhone uređaji mogu da se pronađu preko Find My mreže do 24 sata nakon što su isključeni ili odvojeni od interneta. Kompanija ovu mogućnost opisuje kao način da korisnik ima dodatnu šansu da pronađe telefon čak i kada je baterija pri kraju ili je uređaj već ugašen.

Važno je, međutim, da se to ne shvati kao neka vrsta magije. Ako je telefon ugašen, ne znači da će njegova lokacija automatski biti prikazana bilo gde na planeti. Potrebno je da funkcija Find My bude prethodno uključena i da uređaj bude model koji podržava ovakav način pronalaženja, dok prisustvo drugih Apple uređaja u blizini omogućava da signal bude detektovan.

Najvažnije je da ovo uključite pre nego što telefon nestane

Tu mnogi naprave grešku. Find My ne može naknadno da se uključi kada je iPhone već izgubljen. Apple izričito navodi da opcija mora biti aktivirana pre nego što uređaj nestane. Na iPhoneu se nalazi u podešavanjima, preko Settings > vaše ime > Find My > Find My iPhone, gde treba uključiti i Find My network.

Postoji još jedna korisna opcija, Send Last Location, koja omogućava da iPhone automatski pošalje svoju poslednju poznatu lokaciju Apple-u kada baterija postane kritično prazna. To je posebno korisno u situaciji kada telefon ne nestane odmah, već jednostavno ostane bez baterije dok je negde van vašeg doma.

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Kako ga zapravo pronaći?

Ako shvatite da vam iPhone nedostaje, možete da otvorite aplikaciju Find My na drugom Apple uređaju ili da preko računara odete na iCloud.com/find. Tamo se bira izgubljeni uređaj i može da se proveri njegova lokacija, a ako je telefon dostupan, moguće je i pustiti zvuk kako biste ga lakše pronašli.

Ako sumnjate da telefon nije samo zagubljen već da ga je neko uzeo, Find My ima i opciju Lost Mode. Njome se uređaj zaključava, a na ekranu može da se prikaže poruka i kontakt telefon za osobu koja ga pronađe. Apple takođe omogućava daljinsku zaštitu uređaja, što je mnogo pametnije nego da pokušavate da sami jurite telefon po poslednjoj lokaciji.

Foto: Profimedia

Jedna stvar može potpuno da pokvari plan

Ako su Find My i Find My network bili isključeni pre nego što je iPhone nestao, ova mogućnost, kako smo već istakli, ne može naknadno da se uključi. Apple upozorava da se isključivanjem Find My mreže gubi mogućnost pronalaženja uređaja kada je on ugašen ili van mreže. Zato je najbolje da ovu opciju proverite odmah, dok vam je telefon još u ruci, a ne tek kada shvatite da ga nema.

Bilo kako bilo, nekada je ugašen uređaj praktično značio kraj potrage, dok danas iPhone može da ostane vidljiv mreži Find My određeno vreme i nakon gašenja. Nije garantovano da ćete ga pronaći, ali ako ste funkciju uključili unapred, imate ozbiljno bolju šansu da locirate telefon nego što biste imali sa potpuno isključenim sistemom za pronalaženje.