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Korisnici Instagrama sada mogu fotografije i snimke na kojima su označeni da dodaju direktno u glavnu mrežu svog profila, pa će se oni pojaviti među njihovim sopstvenim objavama.

Do sada je važila prilično jednostavna logika: kada vas neko označi na Instagramu, fotografija se može pronaći u posebnoj kartici „Označeno“ na vašem profilu. Sada se to menja, jer Instagram omogućava da odabranu objavu prebacite i u svoju glavnu mrežu, odnosno među fotografije koje se vide kada neko otvori vaš profil. To znači da dobra fotografija sa društvom, putovanja ili nekog događaja više ne mora da ostane u sporednoj rubrici samo zato što je niste sami objavili.

Foto: Shutterstock

Kako se fotografija dodaje na profil

Instagram je ostavio nekoliko načina da se to uradi. Opcija „Dodaj na mrežu“ može da se izabere iz obaveštenja koje dobijete kada vas neko označi, preko menija sa tri tačke na samoj objavi ili dugim pritiskom na fotografiju u kartici „Označeno“. Dakle, nema komplikovanog kopanja po podešavanjima: nekoliko dodira i tuđa objava na kojoj ste označeni može da se nađe među vašim objavama.

Ne znači da fotografija postaje samo vaša

Važan detalj je da dodavanje fotografije na vašu glavnu mrežu ne prebacuje vlasništvo nad objavom. Originalni sadržaj i dalje ostaje na profilu osobe koja ga je objavila. Vi samo birate da ga dodatno prikažete na svom profilu, a ako se kasnije predomislite, možete da ga uklonite iz svoje mreže bez brisanja originalne objave.

Foto: Shutterstock

Ko može da vidi tu fotografiju?

Vidljivost objave i dalje zavisi od podešavanja privatnosti i vašeg profila i profila osobe koja je originalno objavila fotografiju. Zato činjenica da ste nešto dodali u svoju mrežu ne znači automatski da će tu objavu odjednom moći da vidi baš svako ko pronađe vaš profil.

Instagram vam daje i više kontrole nad rasporedom

Nova mogućnost stiže nakon još jedne promene koja je korisnicima već počela da se uvodi. Instagram je u junu omogućio da se objave na profilu slobodno premeštaju, bez obzira na datum kada su objavljene. Korisnik može da drži objavu i prevuče je na željeno mesto ili da koristi opciju za uređivanje mreže, pa sada profil može mnogo lakše da izgleda onako kako ste ga zamislili.

Foto: Profimedia

Neko drugi objavi, vi birate da li ide na vaš profil

Nova funkcija je posebno praktična za ljude koji često budu označeni na fotografijama koje su bolje od njihovih sopstvenih objava. Recimo, društvo objavi odličnu fotografiju sa letovanja, vi ste na njoj označeni, a sada možete da je ubacite i u svoju glavnu mrežu. Instagram je kao primere naveo grupne fotografije, saradnje sa drugim autorima i uspomene, ali korisnik može da doda bilo koju objavu u kojoj je označen.

Još jedan korak ka potpuno uređenom profilu

Sve ovo pokazuje da Instagram sve više pretvara profil u prostor koji korisnik može da uređuje gotovo kao ličnu naslovnu stranu. Ne morate da brišete stare objave, ponovo ih postavljate niti da se pomirite sa time da je određena fotografija zakopana u rubrici „Označeno“. Sada možete da birate koje će se objave na kojima se pojavljujete videti u glavnoj mreži i gde će tačno stajati.

Za korisnike koji Instagram koriste samo da bi okačili fotografiju i produžili dalje, možda ovo neće biti velika promena, ali za one kojima je izgled profila važan, nova opcija bi mogla da bude prilično korisna. Tuđa fotografija više ne mora da ostane „tuđa stvar“ na vašem profilu, ako vam se sviđa i označeni ste na njoj, sada možete da je ubacite direktno među svoje objave.