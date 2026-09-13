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Dok benzincu ili dizelašu menjanje stepena prenosa pomaže da motor radi u odgovarajućem režimu, električni motor može da pokrije mnogo širi raspon obrtaja i da odmah isporuči veliki obrtni moment. Zato je proizvođačima u većini slučajeva dovoljan jedan stalni prenosni odnos, odnosno jednostepeni reduktor, umesto komplikovanog menjača kakav poznajemo iz klasičnih automobila.

Benzincu menjač treba, elektromotoru uglavnom ne

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem nema istu sposobnost rada pri svim brojevima obrtaja. Kada automobil kreće iz mesta, motoru treba drugačiji odnos prenosa nego kada se vozilo kreće velikom brzinom, pa menjač stalno prilagođava prenos kako bi motor ostao u korisnom području rada. Elektromotor je mnogo fleksibilniji: može da se okreće kroz veoma širok raspon i da odmah razvije visok obrtni moment, zbog čega mu nije potrebno nekoliko ili deset različitih stepeni prenosa da bi automobil normalno ubrzavao i vozio.

To je ujedno razlog zbog kojeg električni automobil može tako glatko da ubrzava. Kod klasičnog automobila osećamo promenu brzine, promenu zvuka motora i kratke prekide u isporuci snage dok menjač prebacuje iz jednog stepena u drugi. Kod električnog automobila toga uglavnom nema jer nema potrebe da se tokom ubrzanja stalno menjaju stepeni prenosa. Elektronika samo precizno reguliše rad elektromotora, pa automobil može da povlači veoma ravnomerno.

BYD Seal Foto: Alexandre Prevot / Alamy / Profimedia

Nije baš tačno da nema menjač

Međutim, ovo ne znači da su elektromotor i točkovi direktno spojeni. Većina električnih automobila ima jednostepeni reduktor koji smanjuje veoma veliki broj obrtaja elektromotora pre nego što se pogonska sila prenese na točkove. U istom sklopu se najčešće nalaze reduktor i diferencijal, pa je ceo sistem znatno jednostavniji od klasičnog višestepenog menjača.

Prednost je očigledna: manje delova znači manje mehanike koja može da se pohaba, manje mase i jednostavniji pogonski sklop. Nema kvačila kakvo poznajemo kod manuelnog automobila, nema klasičnog pretvarača obrtnog momenta i nema niza zupčanika koji se neprestano prebacuju iz jednog stepena u drugi. Baš zbog toga električni pogon može da bude jednostavniji, a vožnja mirnija i tiša.

BYD Atto 3 električni automobil Foto: rapisan sawangphon / Alamy / Profimedia

Zato električni auto odmah „povuče“

Verovatno ste čuli da električni motor odmah povuče automobil čim pritisnete gas i to nije samo marketinška fraza. Elektromotor može veoma brzo da razvije veliki obrtni moment, pa automobil može snažno da krene čim vozač pritisne papučicu gasa. Kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem potrebno je da se motor zavrti do određenog režima da bi isporučio odgovarajuću snagu, dok električni pogon može mnogo direktnije da pretvori električnu energiju u pokretanje točkova.

Zato se kod električnih automobila često dobija onaj osećaj da vas auto jednostavno „povuče“ čim pritisnete gas. Nema čekanja da se motor zavrti, nema razmišljanja da li je vreme za prebacivanje u nižu brzinu i nema naglog trzaja zbog promene prenosa. Za gradsku vožnju to je posebno prijatno, jer automobil vrlo brzo reaguje na komandu vozača.

Kineski električni automobil Foto: Gabbro / Alamy / Profimedia

Pa zašto onda neki imaju dve brzine?

Ipak, pravilo nije bez izuzetaka. Neki snažniji električni automobili koriste dvostepeni prenos, odnosno dve brzine. Među poznatim primerima su Porsche Taycan i Audi e-tron GT. Ideja je da jedna brzina omogući veoma snažno ubrzanje, dok druga pri većim brzinama omogućava da elektromotor radi povoljnije i sa manjim brojem obrtaja.

Dodatne brzine mogu imati smisla i kod automobila koji treba da razvijaju veoma velike brzine ili da vuku veliki teret. Međutim, svaki dodatni stepen prenosa donosi i dodatne zupčanike, masu, složenost i mehaničke gubitke. Zato proizvođač mora da proceni da li će korist biti dovoljno velika da opravda komplikovaniji sistem.

Foto: Shutterstock

Jedna brzina je zapravo prilično pametno rešenje

Kada se sve sabere, razlog zbog kojeg većina električnih automobila ima samo jednu brzinu nije to što su proizvođači želeli da „uštede“ na menjaču. Naprotiv, za elektromotor je jednostepeni prenos često najlogičnije tehničko rešenje jer njegov širok radni opseg omogućava da isti prenos obavi posao i pri kretanju i pri vožnji većim brzinama.

I zato električni automobil može da izgleda kao da mu nešto nedostaje kada sednete za volan i shvatite da nema klasičnih brzina. U stvarnosti, nema potrebe da ih ima više jer je elektromotor napravljen tako da veliki deo posla koji bi kod benzinca ili dizelaša obavljao menjač može da uradi sam.