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Godinama je automobilska industrija pokušavala da unutrašnjost vozila učini što minimalističkijom. Dugmiće i prekidače zamenili su veliki centralni ekrani preko kojih se danas podešavaju klima, svetla, brisači, muzika, navigacija, pa čak i menjač.

Sada se čini da se trend okreće u suprotnom smeru.

Kina priprema nova pravila prema kojima će određene ključne funkcije u automobilima morati da imaju fizičke komande, odnosno dugmad, prekidače ili druge kontrole koje vozač može da pronađe i koristi bez gledanja u ekran. Nova pravila očekuje se da stupe na snagu 1. jula 2027. godine.

Ekran ostaje, ali...

Ovo ne znači da Kina odustaje od velikih multimedijalnih ekrana. Oni će i dalje biti deo novih automobila i služiće za navigaciju, multimediju, podešavanja i druge funkcije.

Međutim, određene komande smatraju se previše važnim da bi bile sakrivene iza menija na ekranu.

Među funkcijama koje će morati da imaju fizičke kontrole nalaze se pokazivači pravca, svetla, brisači, izbor stepena prenosa i odmagljivanje vetrobranskog stakla. Pravila obuhvataju i kontrole prozora, određene funkcije povezane sa hitnim pozivima i prekidač za isključivanje vozila.

Posebno je zanimljivo što bi nova pravila mogla da pogode i automobile kod kojih je izbor stepena prenosa prebačen na centralni ekran, što je rešenje koje je postalo prepoznatljivo kod pojedinih Tesla modela.

Foto: youtube/AutoWorld

Dugme ima jednu veliku prednost

Problem sa ekranom nije samo estetika.

Kada vozač želi da uključi brisače ili promeni neku funkciju, kod fizičkog prekidača uglavnom zna gde se komanda nalazi. Vremenom je može koristiti gotovo automatski, bez gledanja.

Kod ekrana je situacija drugačija. Vozač mora da pronađe odgovarajuću ikonicu, pogodi pravi deo ekrana ili uđe u određeni meni. To znači da pogled mora da bude sklonjen sa puta.

Kineski propisi upravo zato naglašavaju da fizičke komande moraju biti dostupne, upotrebljive i moguće za korišćenje bez gledanja, odnosno da vozač može da ih pronađe oslanjajući se na dodir i memoriju.

Istraživanja su već ukazala na problem. Studija Univerziteta u Vašingtonu i Toyota Research Institute pokazala je da korišćenje ekrana tokom vožnje može da utiče na performanse vozača i poveća kognitivno opterećenje.

Foto: Shutterstock

Kina nije jedina

Zanimljivo je da ovo nije izolovan kineski trend.

I pojedini evropski proizvođači počeli su da vraćaju fizičke kontrole nakon godina forsiranja gotovo potpuno digitalnih kokpita. Mercedes je među proizvođačima koji ponovo uvode više klasičnih komandi, dok se sličan pravac vidi i kod Volkswagena.

Čak je i kompanija Zeekr, jedan od kineskih proizvođača koji je ranije snažno koristio minimalističke ekranske interfejse, saopštila da će u budućim modelima biti više fizičkih dugmadi i točkića. Kompanija navodi da je takvu promenu podstakao upravo feedback kupaca.

U Evropi dodatni pritisak dolazi i od Euro NCAP-a. Organizacija je najavila strože kriterijume za kontrole u automobilima, sa ciljem da vozači mogu da koriste osnovne funkcije bez dugog skretanja pogleda sa puta.

Foto: Rivian

Kraj ere automobila koji liče na tablet?

Verovatno ne.

Veliki ekrani imaju svoje prednosti i teško je zamisliti moderne automobile bez njih. Navigacija, kamere, multimedija, podešavanja vozila i veliki broj naprednih funkcija mnogo su praktičniji na ekranu nego na desetinama zasebnih prekidača.

Problem nastaje kada se ista filozofija primeni na funkcije koje vozač mora da koristi brzo i intuitivno.

Zato bi budućnost automobila mogla da bude kompromis između dva sveta: ekran za informacije i napredne funkcije, fizičko dugme za ono što mora da bude dostupno odmah.

Posle godina u kojima je broj dugmadi bio jedan od pokazatelja koliko je automobil „moderan“, industrija sada možda shvata da je potpuno digitalizovan kokpit otišao korak predaleko.

Kina je odlučila da tu granicu povuče zakonom. A od 2027. godine novi automobili na kineskom tržištu moraće da je poštuju.