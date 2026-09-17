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Ako u Engleskoj uđete u pab ili prodavnicu po alkohol, uskoro bi provera godina mogla da izgleda prilično drugačije nego do sada. Umesto da iz novčanika izvadite vozačku dozvolu ili drugi dokument, dovoljno je da imate digitalni identitet na telefonu. U Engleskoj i Velsu počela je upotreba digitalnih dokumenata za potvrdu da je kupac punoletan.

Promena je omogućena izmenama pravila koja uređuju prodaju alkohola, ali to ne znači da fizički dokumenti odlaze iz upotrebe. Ko ne želi da koristi telefon i digitalnu potvrdu, i dalje može da pokaže važeći fizički dokument. Nova opcija je uvedena kao dodatni način provere, pa će u praksi kupac moći da bira kako će dokazati da ima najmanje 18 godina.

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Proverava ko ste, pa prikazuje kod

Kod pojedinih sistema postupak počinje na telefonu. Korisnik potvrđuje svoj identitet, a provera može da uključuje i skeniranje lica ili unos PIN-a. Kada je identitet potvrđen, na ekranu se pojavljuje QR kod koji se zatim pokazuje na mestu gde se kupuje alkohol. Ceo postupak traje kratko, a sam kod nije namenjen tome da stoji otvoren na telefonu bez vremenskog ograničenja.

QR kod važi približno 30 sekundi, nakon čega se generiše novi. U određenim slučajevima prodavac ili zaposleni u ugostiteljskom objektu može da dobije i fotografiju osobe koja koristi digitalni identitet. Na taj način provera nije samo pitanje toga da li neko ima kod na telefonu, već i da li osoba koja ga pokazuje zaista odgovara identitetu koji je prethodno potvrđen.

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Pokazuje se samo ono što je potrebno

Kod klasične lične isprave problem je u tome što osoba prilikom provere godina često pokazuje mnogo više informacija nego što je prodavcu zapravo potrebno. Za kupovinu alkohola dovoljno je znati da je kupac punoletan, dok su podaci poput adrese potpuno nebitni za samu transakciju. Digitalni sistemi zato mogu da prikažu samo potvrdu starosti, umesto kompletnog dokumenta.

To je jedan od razloga zbog kojih je digitalna provera predstavljena kao alternativa pokazivanju fizičke lične isprave. Ipak, način na koji se podaci obrađuju zavisi od konkretnog sistema koji koristi prodajno mesto. Kupac zato ne dobija automatski isti postupak svuda, već iskustvo može da zavisi od aplikacije i tehnologije koja je dostupna u konkretnom objektu.

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Skeniranje lica uvodi još jednu proveru

Najzanimljiviji deo cele priče jeste to što digitalni identitet može da bude povezan sa biometrijskom proverom. Drugim rečima, nije dovoljno samo imati podatke na telefonu. Sistem može da proveri lice korisnika kako bi utvrdio da osoba koja pokušava da kupi alkohol odgovara identitetu koji koristi.

Time se pokušava rešiti jedan od očiglednih problema digitalnih dokumenata šta sprečava nekoga da koristi tuđi telefon ili tuđi digitalni identitet. Zbog toga postupak može da izgleda pomalo neobično za nešto tako svakodnevno kao što je kupovina pića: telefon, potvrda identiteta, skeniranje lica i tek onda QR kod koji prodavac proverava.

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Za sada samo mogućnost - ne obaveza

Važno je da digitalna lična karta nije postala jedini način dokazivanja godina. Kupac koji nema digitalni identitet ili jednostavno ne želi da koristi takav sistem može da nastavi da koristi fizički dokument. Promena zato više liči na uvođenje nove opcije nego na potpuno ukidanje dosadašnjeg načina provere.

Za sada je fokus na proveri punoletstva prilikom kupovine alkohola, ali se već govori o mogućoj primeni iste tehnologije i kod drugih proizvoda za čiju kupovinu postoji starosno ograničenje, uključujući duvanske proizvode i elektronske cigarete. Ako takva upotreba zaživi, telefon bi mogao da postane još češći deo provere godina na mestima na kojima se do sada jednostavno vadila lična karta ili vozačka dozvola.

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Da li je Engleska samo početak

Engleska je ovim napravila još jedan korak ka tome da telefon postane deo svakodnevnog dokazivanja identiteta, ali za sada nema osnova da se kaže da će isti model automatski biti uveden širom Evrope. Svaka država ima sopstvena pravila o ličnim dokumentima, zaštiti podataka i prodaji proizvoda sa starosnim ograničenjem, pa bi eventualno uvođenje ovakvog sistema zahtevalo posebne odluke i tehnička rešenja.

Kada se u proces provere uključuju telefon, digitalni identitet i skeniranje lica, otvara se pitanje kako se takvi podaci čuvaju, ko im može pristupiti i koliko dugo ostaju u sistemu. Zbog toga će eventualno širenje sličnog modela na druge evropske zemlje zavisiti ne samo od toga da li tehnologija funkcioniše, već i od pravila koja određuju kako se identitet i biometrijski podaci mogu koristiti. Za sada je Engleska među mestima gde se takva ideja već spušta na sasvim svakodnevnu situaciju - trenutak kada kupac želi da plati alkohol, a telefon postaje deo provere njegovih godina.