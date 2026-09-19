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Posebno zabrinjava visina na kojoj se fragmenti satelita nalaze, oko 950 kilometara iznad naše planete, jer je tamo atmosfera toliko retka da nema dovoljno trenja koje bi ih brzo povuklo nazad ka Zemlji. Zbog toga bi neki od tih ostataka, prema procenama stručnjaka, mogli da ostanu u orbiti duže od 1.000 godina.

Dakle, deo jednog satelita koji je danas završio svoj život mogao bi da kruži iznad nas još vekovima, dok će se tehnologija na Zemlji promeniti ko zna koliko puta.

Lansiran u martu, a onda se raspao

Yaogan-50 (02) je lansiran 15. marta kineskom raketom i postavljen je u prilično neobičnu, retrogradnu orbitu, sa nagibom od oko 142 stepena u odnosu na Zemljin ekvator. Njegova orbita bila je na visini od približno 950 kilometara, što je važno jer se upravo na velikim visinama svemirski otpad može zadržavati veoma dugo. Američke svemirske snage kasnije su registrovale najmanje 43 fragmenta povezana sa raspadom satelita.

Foto: Nasa

Naime, kada se neki satelit ili njegov deo nalazi dovoljno nisko, veoma retka atmosfera koja postoji i na velikim visinama ipak može vremenom da ga usporava. Kako objekat gubi energiju, njegova orbita se spušta i na kraju ulazi u gušće slojeve atmosfere, gde sagoreva ili se raspada.

Na oko 950 kilometara situacija je potpuno drugačija jer je atmosfersko trenje veoma slabo, pa jedan komad metala može da ostane tamo neverovatno dugo. Upravo zato svemirski otpad na ovim visinama predstavlja dugoročan problem, a ne nešto što će jednostavno nestati za nekoliko godina.

Još se ne zna zašto se satelit raspao

Još jedna važna stvar jeste da uzrok raspada Yaogana-50 (02) nije definitivno utvrđen. Kao moguće objašnjenje pominju se kvar ili eksplozija baterije, ali i eventualni sudar sa drugim objektom, međutim za sada nema potvrde da je neki od tih scenarija stvarni uzrok. Ono što se zna jeste da je došlo do raspada i da su nakon toga detektovani brojni fragmenti na različitim visinama, a kada jednom nastane veći broj komada koji jure kroz orbitu ogromnim brzinama, svaki od njih postaje potencijalni problem za druge letelice.

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Zemljina orbita je već prepuna otpada

Evropska svemirska agencija upozorava da se oko Zemlje nalazi veliki broj neaktivnih satelita, delova raketa i fragmenata nastalih ranijim sudarima i raspadima. ESA navodi da je do kraja 2025. bilo oko 56.450 praćenih objekata, dok je procenjeni broj objekata većih od 10 centimetara u Zemljinoj orbiti oko 50.000. Pored toga, postoji ogroman broj manjih komada koje nije moguće pratiti na isti način, a upravo oni mogu biti veoma opasni kada udare u satelit.

Jedan mali komad može da napravi veliki problem

Brzine objekata mogu biti toliko velike da i relativno mali fragment pri sudaru može da napravi ogromnu štetu. Dobar primer je sudar američkog komunikacionog satelita Iridium 33 i ruskog satelita Kosmos-2251 2009. godine, koji se dogodio na visini od oko 776 kilometara. Sudar je proizveo više od 2.300 dovoljno velikih fragmenata da budu praćeni, pa je jedan incident praktično napravio hiljade novih problema.

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Problem nije samo kineski

Iako je sada u centru pažnje kineski satelit, svemirski otpad nije problem jedne države. U orbitu su tokom više od šest decenija slati sateliti i rakete iz različitih zemalja, a svaki kvar, sudar ili neodgovorno ostavljen objekat može da doprinese problemu. Evropska svemirska agencija zato sve više govori o potrebi da se sateliti nakon završetka misije bezbedno uklone iz određenih orbita, kao i o aktivnom uklanjanju već postojećeg otpada.

Broj satelita nastavlja da raste jer se iz orbite danas obavljaju stvari bez kojih bi savremeni život izgledao potpuno drugačije, od navigacije i komunikacija do vremenske prognoze i posmatranja Zemlje. Istovremeno, svaki novi objekat znači i dodatnu odgovornost kada jednog dana završi svoju misiju.