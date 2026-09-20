JEDAN POGREŠAN KLIK I TELEFON VIŠE NIJE SAMO VAŠ

JEDAN POGREŠAN KLIK I TELEFON VIŠE NIJE SAMO VAŠ

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Prema analizi stručnjaka kompanije Kaspersky, Manic može da krade podatke za prijavu, informacije iz bankarskih i platnih aplikacija, SMS poruke i kodove za potvrdu prijave, ali napadaču može da omogući i daljinsku kontrolu zaraženog telefona.

Najneobičniji deo cele priče je što ovaj malware ima način da ukradene podatke prosledi napadačima čak i kada telefon u tom trenutku nema pristup internetu.

Meta su banke, ali i kriptovalute

Manic nije napravljen da samo dosađuje korisniku ili da mu zatrpa telefon reklamama. Istraživači navode da napadače zanimaju podaci iz bankarskih aplikacija i servisa za plaćanje, ali i informacije iz aplikacija za autentifikaciju, SMS poruka i obaveštenja.

Na meti su i kripto novčanici i menjačnice, a upravo analiza aplikacija koje malware pokušava da napadne pokazala je da je kampanja usmerena na korisnike u više evropskih zemalja, među kojima su Nemačka, Francuska, Austrija, Poljska, Španija i Velika Britanija.

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Najvažniji deo krije se u jednoj Android funkciji

Manic posebno koristi Accessibility, odnosno Androidove funkcije pristupačnosti. Sama funkcija nije nikakav virus i potpuno je legitimna, jer pomaže ljudima kojima je potrebna pomoć pri korišćenju telefona, ali kada joj zlonamerna aplikacija dobije pristup, situacija postaje mnogo ozbiljnija.

Takva dozvola može aplikaciji da omogući da čita ono što se prikazuje na ekranu i obavlja određene radnje umesto korisnika, što napadaču otvara vrata za mnogo dublju kontrolu uređaja.

Može da uhvati i kod koji vam stiže SMS-om

Prema Kasperskyjevoj analizi, malware može da pristupi tekstualnim porukama i obaveštenjima i tako presretne jednokratne kodove koji se koriste za potvrdu prijave ili transakcije. To znači da krađa više nije ograničena samo na korisničko ime i lozinku, jer napadač potencijalno može da dođe i do dodatnog koda koji služi kao još jedan sloj zaštite.

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Telefon može da "glumi" da se ništa ne dešava

Još jedan trik je skrivanje aktivnosti. Kaspersky navodi da Manic može da omogući daljinsko upravljanje zaraženim uređajem, a kako bi korisniku otežao da primeti šta se događa, može da prikaže crni ekran ili lažnu poruku o ažuriranju sistema. Dakle, vlasnik telefona može da gleda u ekran i misli da se uređaj upravo ažurira ili da je nešto privremeno zabagovalo, dok se u pozadini obavljaju radnje koje nije tražio.

Na sve to, ako zaraženi telefon nema internet, malware može da sačuva ukradene informacije i pokuša da pronađe drugi zaraženi uređaj u blizini preko Wi-Fi-ja ili Bluetootha, pa da preko njega prosledi podatke dalje. Prema Kasperskyju, informacije mogu čak da putuju kroz lanac zaraženih uređaja, odnosno da jedan telefon posluži kao posrednik drugom.

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Kako uopšte stiže na telefon?

Najgore je što za sada nije utvrđen jedan jedini način na koji se Manic distribuira u svim slučajevima. Istraživači navode moguće scenarije poput zlonamernih aplikacija, APK fajlova preuzetih sa neslužbenih sajtova, linkova koji stižu preko elektronske pošte ili aplikacija za komunikaciju, kao i lažnih internet stranica. Važan podatak je da, prema informacijama koje je Kaspersky dobio od Googlea, nisu pronađeni tragovi da se Manic širio kroz aplikacije dostupne u zvaničnoj prodavnici Google Play.

Nije svaka dozvola za Accessibility opasna

Ovo je važno naglasiti jer bi u suprotnom ispalo da je sama Androidova funkcija pristupačnosti problem, a nije. Brojne legitimne aplikacije koriste takve funkcije iz potpuno opravdanih razloga, ali korisnik treba da zastane kada aplikacija iz nepoznatog izvora traži veoma širok pristup telefonu, posebno ako nema očigledan razlog da čita sadržaj ekrana ili upravlja uređajem.

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Najjednostavnije pravilo je ujedno i jedno od najvažnijih: nemojte da instalirate aplikacije preko sumnjivih linkova i neslužbenih izvora ako za tim nema stvarne potrebe. Posebno treba biti oprezan sa APK fajlovima koji stižu porukom, mejlom ili preko stranice koja obećava neku „posebnu“, „besplatnu“ ili navodno hitno potrebnu aplikaciju. Telefon i aplikacije treba redovno ažurirati, a nepoznatim aplikacijama ne treba automatski davati dozvole samo zato što pritiskanje dugmeta „Dozvoli“ deluje kao najbrži način da se nastavi dalje.

Jedan klik može da promeni celu priču

Generalno gledano, današnje pretnje pokušavaju da spoje krađu podataka, špijuniranje, presretanje kodova i daljinsku kontrolu u jedan paket, a Manic baš to radi prema dosadašnjoj analizi istraživača. Zato problem često ne počinje samim telefonom, već u trenutku kada korisnik instalira aplikaciju iz nepouzdanog izvora i nesvesno joj omogući pristup podacima i funkcijama uređaja.