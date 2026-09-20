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Opoziv je 18. septembra objavila kineska Državna uprava za regulaciju tržišta, a odnosi se na određene automobile proizvedene između 2014. i 2022. godine.

Iako bi se kod električnog automobila na pomen reči „kvar“ mnogima prvo upalila lampica za bateriju, ovde problem nema veze sa pogonskom baterijom.

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Kineski regulator navodi da je kod određene serije graničnika papučice kočnice došlo do nepravilnosti u materijalu, zbog čega taj deo posle dužeg korišćenja može da naprsne i ošteti se. U ekstremnom slučaju graničnik može potpuno da se odvoji.

Stop svetla mogu da ostanu uključena

Tu nastaje problem koji možda na prvi pogled zvuči sitno, ali na putu može da bude veoma nezgodan. Ako se graničnik odvoji, prema navodima kineskog regulatora, stop svetla mogu ostati uključena čak i kada vozač uopšte ne pritiska kočnicu. Automobil koji se kreće tako može vozačima iza sebe slati pogrešan signal, jer oni mogu da pomisle da vozilo ispred usporava ili koči, te je zbog mogućeg bezbednosnog rizika pokrenut opoziv.

Foto: BYD, Shutterstock

Koji automobili su obuhvaćeni?

Opoziv obuhvata ukupno 142.895 vozila iz porodice Tang i još 40.316 automobila iz porodice Qin. Kod Tanga su obuhvaćeni određeni primerci modela Tang proizvedeni od 28. marta 2015. do 21. decembra 2018, zatim 77.846 vozila Tang DM proizvedenih od 19. maja 2018. do 14. januara 2022. i 7.023 vozila Tang EV proizvedena od 27. decembra 2018. do 25. oktobra 2021.

Preostalih 40.316 vozila odnosi se na određene automobile iz serije Qin proizvedene između 27. juna 2014. i 9. juna 2019.

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BYD popravku plaća iz svog džepa

Vlasnici automobila koji su obuhvaćeni opozivom neće morati da kupuju novi deo. BYD je naveo da će preko ovlašćenih prodavaca besplatno zameniti problematični graničnik poboljšanim delom, čime bi trebalo da se ukloni bezbednosni rizik.

Zanimljivo je i da automobili koji su već ranije dobili poboljšani deo neće morati ponovo na zamenu. Dakle, nije predviđeno da vlasnik automobila koji je već rešio problem ponovo odlazi kod servisera samo zato što je sada objavljen zvanični opoziv.

Šta ovo znači za vlasnike u Srbiji?

Za naše vozače je važno da zvanično saopštenje kineskog regulatora govori o domaćim vozilima obuhvaćenim opozivom u Kini, dok dostupne informacije ne navode paralelni opoziv na evropskom tržištu. To znači da vlasnici BYD automobila u Srbiji ne bi trebalo automatski da zaključuju da je njihov automobil obuhvaćen ovom akcijom samo zato što voze model Qin ili Tang.

Foto: BYD

Takođe, opoziv sam po sebi ne znači da je svaki automobil iz navedene serije nebezbedan niti da će se kvar sigurno dogoditi, već da je proizvođač, zajedno sa regulatorom, utvrdio potencijalni bezbednosni rizik i odlučio da problematični deo preventivno zameni.

U svakom slučaju, za sada je najvažnija informacija ta da 183.211 konkretno identifikovanih vozila u Kini ulazi u servis, deo se menja besplatno, a za evropske i srpske automobile nema potvrde da su obuhvaćeni ovom akcijom.